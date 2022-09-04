Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня

15:11 05.09.2022

ШАНХАЙ (Рейтер) - Центральный банк Китая заявил в понедельник, что сократит объем валютных резервов, которые должны хранить финансовые учреждения, что рассматривается как шаг, направленный на замедление недавнего обесценивания юаня.



Согласно онлайн-заявлению, Народный банк Китая заявил, что снизит норму обязательных резервов в иностранной валюте (RRR) до 6% с 8% с 15 сентября.



В PBOC заявили, что сокращение направлено на улучшение "способности финансовых учреждений использовать валютный капитал", говорится в заявлении.



Этот шаг был предпринят после недавнего падения китайского юаня до двухлетнего минимума. Юань обесценился на 8% по отношению к доллару с начала года в результате широкого укрепления доллара на мировых рынках и усугубляющегося экономического спада в Китае.



Сокращение резервных требований повысит ликвидность доллара. По данным на конец июля, когда валютные резервы составляли 953,7 млрд долларов, более низкие требования позволили бы высвободить около 19 млрд долларов.



"Это не огромная сумма по сравнению с трансграничными поступлениями", - сказала Фрэнсис Чунг, стратег по ставкам в OCBC Bank.



"Тем не менее, рынок помнит о сигнале, который посылает центральный банк".



Как наземный, так и офшорный юань ненадолго подскочили примерно на 200 пунктов после заявления Народного банка Китая и сократили некоторые из своих предыдущих потерь.



Некоторые трейдеры и аналитики заявили, что сокращение было ожидаемым и отчасти было сигналом для рынка о том, что быстрое падение юаня нежелательно.



"Поскольку последние ежедневные фиксинги юаня постоянно оказывались выше рыночных ожиданий, официальные действия НБК по стабилизации юаня уже соответствовали ожиданиям рынка", - сказал Кен Чунг, главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank.



На протяжении последних двух недель НБК устанавливал более твердые, чем ожидалось, ориентировочные процентные ставки по средней точке, и многие участники рынка интерпретировали это как признак официальных усилий по обузданию слабости юаня.



Брюс Панг, главный экономист Jones Lang Lasalle (NYSE: JLL ), заявил, что заявление, сделанное в понедельник, показало, что власти начали применять соответствующие инструменты политики и макропруденциальные инструменты, чтобы сгладить чрезмерную волатильность юаня.



"Это могло бы охладить ставки на одностороннее обесценивание юаня и ослабить давление быстрого обесценивания юаня", - добавил Пан.



Крупные инвестиционные компании снизили свои прогнозы по курсу юаня, так как его падение по отношению к доллару ускорилось с середины августа, при этом некоторые ожидают нарушения рубежа в 7 долларов за доллар до политически чувствительного партийного съезда в следующем месяце, несмотря на усилия властей замедлить падение.



В последний раз НБК сократил норму обязательных резервов в иностранной валюте на 100 базисных пунктов в апреле, пытаясь обуздать скользящий курс юаня и сделать хранение долларов дешевле для банков.