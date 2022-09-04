 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.09.2022
15:15  Лиз Трасс назначена следующим премьер-министром Великобритании
15:11  Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня
14:34  Из 120 первоклашек только 10 - русские. Мигранты захватили школу на Урале
13:59  "Распределитель" от президента Токаева, - Гульмира Илеуова
12:48  Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года

11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:45  Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков
13:41  Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась
13:02  The Economist: Энергетический кризис в Европе стал экономическим
13:01  Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО
13:00  Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
12:58  Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:17  Вскрыты причины краха Украины – "латиноамериканская" модель государства, - Олег Ясинский
12:10  В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада, - В.Катасонов
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
07:57  Несколько тысяч людских жизней - цена "голливудского наступления" Зеленского
07:51  Вышло в свет полное издание мемуаров курдского лидера Масуда Барзани
07:49  Миром правит коллективный Гитлер. Что будет после его разгрома? - Евг.Цоц
07:17  Самое бесчеловечное оружие ВСУ – это не HIMARS, а таблетки, - СП
07:13  Турция – курдский вопрос и грядущие выборы, - Михаил Магид
06:04  Денацифицировать Украину можно с помощью другой идеологии, - Сергей Козлов
00:52  Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК
00:18  Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Лиз Трасс назначена следующим премьер-министром Великобритании
15:15 05.09.2022

ЛОНДОН (Рейтер) - Лиз Трасс была назначена следующим премьер-министром Великобритании в понедельник, выиграв гонку за лидерство от правящей Консервативной партии в то время, когда страна сталкивается с кризисом стоимости жизни, промышленными волнениями и рецессией.

После нескольких недель часто вспыльчивой и вызывающей разногласия борьбы за лидерство, в ходе которой министр иностранных дел столкнулся лицом к лицу с бывшим министром финансов Риши Сунаком, Трасс вышел на первое место в голосовании членов Консервативной партии, набрав 81 326 голосов против 60 399.

"Нам нужно показать, что мы справимся в течение следующих двух лет. Я представлю смелый план по снижению налогов и росту нашей экономики", - сказал Трасс после объявления результатов.

"Я преодолею энергетический кризис, разберусь со счетами людей за электроэнергию, а также решу долгосрочные проблемы, связанные с энергоснабжением".

Это объявление положило начало передаче полномочий Борисом Джонсоном, который был вынужден объявить о своей отставке в июле после того, как в результате многомесячного скандала поддержка его администрации иссякла.

Он отправится в Шотландию, чтобы встретиться с королевой Елизаветой во вторник, чтобы официально подать в отставку. Трасс последует за ним, и монарх попросит его сформировать правительство.

Давний лидер в гонке за замену Джонсона, Трасс станет четвертым премьер-министром консерваторов после выборов 2015 года. В течение этого периода страна переживала кризис за кризисом, а теперь, по прогнозам, ее ждет длительная рецессия, вызванная стремительно растущей инфляцией, которая в июле достигла 10,1%.

Министр иностранных дел при Борисе Джонсоне, 47-летняя Трасс, пообещала действовать быстро, чтобы справиться с кризисом стоимости жизни в Великобритании, заявив, что в течение недели она предложит план по решению проблемы растущих счетов за энергию и обеспечению будущих поставок топлива.

Трасс дала понять во время своей предвыборной кампании, что она бросит вызов условностям, отменив повышение налогов и сократив другие сборы, что, по мнению некоторых экономистов, подстегнет инфляцию.

Это, а также обещание пересмотреть полномочия Банка Англии, защищая при этом его независимость, побудило некоторых инвесторов избавиться от фунта стерлингов и государственных облигаций.

Кваси Квартенг, которую многие считают ее министром финансов, в понедельник попытался успокоить рынки, заявив в статье в газете Financial Times, что при Трассе потребуется "некоторое фискальное ослабление", но что ее администрация будет действовать "в финансово ответственным способом".

Перед Трассом стоит длинный, дорогостоящий и трудный список дел, который, по словам оппозиционных законодателей, является результатом 12 лет плохого консервативного правительства. Некоторые призвали к досрочным выборам, чего, по словам Трасс, она не допустит.

Депутат-ветеран-консерватор Дэвид Дэвис описал задачи, которые ей предстояло взять на себя на посту премьер-министра, "вероятно, вторым по сложности заданием послевоенных премьер-министров" после консерватора Маргарет Тэтчер в 1979 году.

"На самом деле я не думаю, что кто-либо из кандидатов, ни один из тех, кто проходит через это, действительно знает, насколько большими будут последствия", - сказал он, добавив, что расходы могут исчисляться десятками миллиардов фунтов стерлингов.

Трасс сказала, что назначит сильный кабинет, отказавшись от того, что один близкий к ней источник назвал "президентским стилем" правления, и ей придется много работать, чтобы переманить на свою сторону некоторых законодателей в ее партии, которые поддержали Сунака в гонке. .

Аналитический центр Института правительства заявил, что у Трасс будет более слабая отправная точка, чем у любого из ее предшественников, потому что она не была самым популярным выбором среди законодателей своей партии.

Во-первых, она обратится к насущной проблеме роста цен на энергоносители. Ожидается, что среднегодовые счета за коммунальные услуги вырастут на 80% в октябре до 3 549 фунтов стерлингов, а в 2023 году ожидается рост до 6 000 фунтов стерлингов, что приведет к сокращению личных финансов.

Великобритания отстала от других крупных европейских стран в своем предложении поддержки потребительских счетов за электроэнергию, в чем оппозиционные законодатели обвиняют правительство-зомби, неспособное действовать, пока консерваторы ведут борьбу за лидерство.

В мае правительство разработало пакет поддержки в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы помочь домохозяйствам с оплатой счетов за электроэнергию в рамках своей схемы поддержки прожиточного минимума в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов.

В бюджете Италии в этом году было выделено более 52 миллиардов евро (51,75 миллиарда долларов), чтобы помочь своему народу. Во Франции увеличение счетов за электроэнергию ограничено 4%, а Германия заявила в воскресенье, что потратит не менее 65 миллиардов евро на защиту потребителей и предприятий от роста инфляции.

(1 доллар = 1,0049 евро)

(1 доллар = 0,8715 фунта)

Источник - Рейтер
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662380100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы
- Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей из подземного источника Кокжиде дал Алихан Смаилов
- Межпарламентский диалог – важная составляющая казахстанско-американского сотрудничества
- У Токаева сейчас нет конкурентов - эксперт о досрочных выборах президента
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен на "Негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками; рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3"
- "Предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества": Алихан Смаилов о реализации Послания Президента
- Комментарии Азата Перуашева к посланию Главы государства от 1 сентября 2022 года
- Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" предлагает вернуть прежнее название столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  