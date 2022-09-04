Лиз Трасс назначена следующим премьер-министром Великобритании

15:15 05.09.2022

ЛОНДОН (Рейтер) - Лиз Трасс была назначена следующим премьер-министром Великобритании в понедельник, выиграв гонку за лидерство от правящей Консервативной партии в то время, когда страна сталкивается с кризисом стоимости жизни, промышленными волнениями и рецессией.



После нескольких недель часто вспыльчивой и вызывающей разногласия борьбы за лидерство, в ходе которой министр иностранных дел столкнулся лицом к лицу с бывшим министром финансов Риши Сунаком, Трасс вышел на первое место в голосовании членов Консервативной партии, набрав 81 326 голосов против 60 399.



"Нам нужно показать, что мы справимся в течение следующих двух лет. Я представлю смелый план по снижению налогов и росту нашей экономики", - сказал Трасс после объявления результатов.



"Я преодолею энергетический кризис, разберусь со счетами людей за электроэнергию, а также решу долгосрочные проблемы, связанные с энергоснабжением".



Это объявление положило начало передаче полномочий Борисом Джонсоном, который был вынужден объявить о своей отставке в июле после того, как в результате многомесячного скандала поддержка его администрации иссякла.



Он отправится в Шотландию, чтобы встретиться с королевой Елизаветой во вторник, чтобы официально подать в отставку. Трасс последует за ним, и монарх попросит его сформировать правительство.



Давний лидер в гонке за замену Джонсона, Трасс станет четвертым премьер-министром консерваторов после выборов 2015 года. В течение этого периода страна переживала кризис за кризисом, а теперь, по прогнозам, ее ждет длительная рецессия, вызванная стремительно растущей инфляцией, которая в июле достигла 10,1%.



Министр иностранных дел при Борисе Джонсоне, 47-летняя Трасс, пообещала действовать быстро, чтобы справиться с кризисом стоимости жизни в Великобритании, заявив, что в течение недели она предложит план по решению проблемы растущих счетов за энергию и обеспечению будущих поставок топлива.



Трасс дала понять во время своей предвыборной кампании, что она бросит вызов условностям, отменив повышение налогов и сократив другие сборы, что, по мнению некоторых экономистов, подстегнет инфляцию.



Это, а также обещание пересмотреть полномочия Банка Англии, защищая при этом его независимость, побудило некоторых инвесторов избавиться от фунта стерлингов и государственных облигаций.



Кваси Квартенг, которую многие считают ее министром финансов, в понедельник попытался успокоить рынки, заявив в статье в газете Financial Times, что при Трассе потребуется "некоторое фискальное ослабление", но что ее администрация будет действовать "в финансово ответственным способом".



Перед Трассом стоит длинный, дорогостоящий и трудный список дел, который, по словам оппозиционных законодателей, является результатом 12 лет плохого консервативного правительства. Некоторые призвали к досрочным выборам, чего, по словам Трасс, она не допустит.



Депутат-ветеран-консерватор Дэвид Дэвис описал задачи, которые ей предстояло взять на себя на посту премьер-министра, "вероятно, вторым по сложности заданием послевоенных премьер-министров" после консерватора Маргарет Тэтчер в 1979 году.



"На самом деле я не думаю, что кто-либо из кандидатов, ни один из тех, кто проходит через это, действительно знает, насколько большими будут последствия", - сказал он, добавив, что расходы могут исчисляться десятками миллиардов фунтов стерлингов.



Трасс сказала, что назначит сильный кабинет, отказавшись от того, что один близкий к ней источник назвал "президентским стилем" правления, и ей придется много работать, чтобы переманить на свою сторону некоторых законодателей в ее партии, которые поддержали Сунака в гонке. .



Аналитический центр Института правительства заявил, что у Трасс будет более слабая отправная точка, чем у любого из ее предшественников, потому что она не была самым популярным выбором среди законодателей своей партии.



Во-первых, она обратится к насущной проблеме роста цен на энергоносители. Ожидается, что среднегодовые счета за коммунальные услуги вырастут на 80% в октябре до 3 549 фунтов стерлингов, а в 2023 году ожидается рост до 6 000 фунтов стерлингов, что приведет к сокращению личных финансов.



Великобритания отстала от других крупных европейских стран в своем предложении поддержки потребительских счетов за электроэнергию, в чем оппозиционные законодатели обвиняют правительство-зомби, неспособное действовать, пока консерваторы ведут борьбу за лидерство.



В мае правительство разработало пакет поддержки в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы помочь домохозяйствам с оплатой счетов за электроэнергию в рамках своей схемы поддержки прожиточного минимума в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов.



В бюджете Италии в этом году было выделено более 52 миллиардов евро (51,75 миллиарда долларов), чтобы помочь своему народу. Во Франции увеличение счетов за электроэнергию ограничено 4%, а Германия заявила в воскресенье, что потратит не менее 65 миллиардов евро на защиту потребителей и предприятий от роста инфляции.



(1 доллар = 1,0049 евро)



(1 доллар = 0,8715 фунта)