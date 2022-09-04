Столица Казахстана может опять стать Астаной, - В.Панфилова

19:41 05.09.2022

4.09.2022



Токаеву предлагают сделать шаг назад

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Белому городу в степи возвращают прежнее имя.

В Казахстане запустили процесс по возвращению столице прежнего названия – Астана. С инициативой выступили депутаты парламентской группы "Новый Казахстан" нижней палаты законодательного собрания. Они считают неправильным называть город в честь здравствующей личности. Это стало продолжением процесса развенчания культа первого президента.

Переименовать казахстанскую столицу в Нур-Султан в 2019 году предложил президент Касым-Жомарт Токаев. А когда вскоре после январских событий 2022 года десятки тысяч граждан подписали петицию о возвращении городу прежнего имени Астана, то Токаев сказал, что время для этого не наступило. По-видимому, сейчас это время пришло. В частности, как сказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, "эта идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе". "Безусловно, она заслуживает внимания. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") внесла ее на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе она уже будет рассмотрена и парламентом", – сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства. Он попросил немного подождать, чтобы увидеть, как на это реагирует общество, сообщил ресурс Tengrinews.kz.



Напомним, депутатская группа "Новый Казахстан", обсуждая Послание президента, выступила за возвращение столице Казахстана Нур-Султан прежнего названия – Астана. По мнению парламентариев, новое название города не принял народ Казахстана, и называть географические объекты при жизни человека в его честь – некорректно. "Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана, которое в свое время было предложено первым президентом", – говорится в заявлении депутатской группы.



Если переименование состоится, то оно будет шестым с момента основания города Акмолинска в 1830 году. В связи с освоением целины в 1961 году по распоряжению советского вождя Никиты Хрущева и первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева он был переименован в Целиноград. Однако после обретения независимости Казахстаном Нурсултан Назарбаев, избавляясь от советского прошлого, переименовал город в Акмолу, а после перенесения туда столицы в 1998 году Акмола была переименована в Астану (что в переводе с казахского означает "столица". – "НГ").



Не исключено, что предложение о переименовании столицы укладывается в общий процесс значительных перемен во многих сферах законодательства и в целом внутренней жизни страны. Можно допустить, что такой шаг способен несколько повысить рейтинг Токаева перед предстоящими внеочередными президентскими выборами нынешней осенью. Но, как считают в Казахстане, эта инициатива несколько запоздала. Если бы Токаев согласился на переименование в марте, когда впервые выдвинули это предложение, то он мог бы значительно укрепить свой рейтинг и был бы гораздо популярнее, нежели сегодня.



Впрочем, по мнению доктора исторических наук, директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, подобные "игры" с переименованием столицы могут, напротив, негативно сказаться на рейтинге главы государства: ведь инициатива переименования Астаны в Нур-Султан принадлежала именно Токаеву. Поэтому подобное решение, если его примут, будет выглядеть конъюнктурным и вполне способно вызывать в обществе саркастические настроения относительно действующей власти. "Токаева подталкивают отказаться от его собственного предложения по переименованию столицы и показывают как несамостоятельного политика. Вначале была благодарность за пост президента, и он переименовал город, а теперь, когда над Назарбаевым сгустились тучи, на него давят, чтобы он сделал обратный ход. Переименование – это опасная игра. Главное – не перевести эту идею в политическую плоскость. Здесь Токаеву нужно пройти между Сциллой и Харибдой", – сказал "НГ" Александр Кобринский. Эксперт отметил, что для Казахстана, и не только для Казахстана, это урок – не нужно спешить ставить памятники при жизни политиков и переименовывать в их честь города. "Это, безусловно, удар по Назарбаеву и развенчание культа личности. Уже через некоторое время Назарбаев выступит в роли гонимого. Но следует помнить, что гонимых у нас любят, а гонителей – нет", – отметил эксперт. И пока у Токаева сильные позиции, он объявил о досрочных президентских и только во вторую очередь – парламентских выборах. Такая очередность не случайна. "Оппозиция сегодня не имеет персонифицированной кандидатуры против Токаева, которую можно было бы выставить на выборах. Поэтому Токаев на этой волне может их выиграть достаточно легко. А потом на волне победы собственных выборов сформирует нужный ему парламент. Если сделать наоборот, то в ходе парламентских выборов выкристаллизуются оппозиционные лидеры, и выиграть ему выборы, если они будут справедливыми, будет значительно сложнее, и вообще непонятно, можно ли", – отметил Кобринский.



Между тем происходящее в Казахстане следует рассматривать в первую очередь через призму социально-экономического положения страны. Какие бы идеологические, тем более конъюнктурные вопросы ни вбрасывались в повестку дня, отношения электората будут в первую очередь формироваться в зависимости от реального положения дел. И в этом смысле главная задача президента и правительства Казахстана – не допустить в ближайшей перспективе каких-либо форс-мажорных ситуаций как в экономике в целом, так и на финансовом рынке. А также жестко пресекать рост инфляции, которая в первую очередь зависит от международной конъюнктуры, но для рядового избирателя это очень слабое утешение.



В целом происходящее сегодня в Казахстане можно назвать попыткой Токаева "перерезать пуповину", связывающую его с прежней властью и лично экс-президентом Назарбаевым, об этом сказала в программе канала "Гиперборей" экономист Айман Турсынкан. По ее словам, все обещания разобраться с коррупцией, которая процветала во времена первого казахстанского лидера, практически так и остались обещаниями. Возможно, это связано с тем, что процесс быстрого ухода Назарбаева после ввода в страну войск ОДКБ сопровождался закулисными договоренностями. Однако сегодня казахстанское общество уже явно не настроено принимать объяснения подобного рода. От Касым-Жомарта Токаева ждут решительных и действенных шагов по возвращению, как выражаются местные жители, "награбленных народных богатств обратно в распоряжение государства". Поэтому вне зависимости от того, какие договоренности были достигнуты в январе 2022 года, если они были, сегодня и общественные настроения, и сама непростая международная ситуация вокруг Казахстана настойчиво подталкивают Токаева к решительным шагам.