Трупные пятна истории, - Александр Проханов

20:12 05.09.2022

Александр Проханов

4.09.22



Все самое ужасное и гнусное, что есть в нашей сегодняшней жизни, связано с Горбачевым. Все самое доброе и светлое - с тем, что удалось сберечь от Горбачева или восстановить после его разрушительного правления. Если задумаем написать "книгу утрат, которые постигли Россию, это будет многотомный труд, подобный Большой советской энциклопедии. Ибо любая сущность, занесенная в эту энциклопедию, любая ценность были осквернены Горбачевым.



Среди его почитателей в сегодняшней российской власти и среди тех, кто бежал от этой власти в Израиль и издалека поносит Россию, слышны восхваления Горбачеву, даровавшему России свободу.



Он дал свободу республикам СССР, превратив эти республики в злобные, окружающие сегодняшнюю Россию государства, откуда веет огненный угар русофобии. Он дал свободу странам Восточной Европы и объединил Германию, создав из этих стран могучую силу, грозящую России истреблением. Он дал свободу народу России. Но эта свобода породила горстку беззастенчивых, ненавидящих народ миллиардеров и обездоленный нищий народ. Он дал свободу наукам и искусствам. Но в недрах этой свободы не появилось ни одного Нобелевского лауреата, не совершилось ни одно мировое открытие, не было написано ни одной великой книги. Вместо них появились культура и искусство осквернения, а все самое плодоносящее, умное и деятельное умчалось за рубеж и поселилось в Силиконовой долине.



Он проповедовал всемирное разоружение, и эта проповедь обернулась для России уничтожением сверхсовременных подводных лодок, оборонных предприятий, закрытием перспективных научных разработок. У России остался кремлевский полк с декоративными карабинами, а Запад создавал свои океанические флоты, космические группировки, экзотические виды вооружений.



Горбачевская свобода обернулась крушением Государства Российского и уходом России на задворки истории.



Горбачев был патологически тщеславен. Он упивался своей славой, купался в лести, похвалы мировых светил были для него наркотиком. Без этих наркотиков у него начиналась ломка, и он требовал их еще и еще. Для получения их он сдавал великие ценности своей страны: оборонные секреты, системы оружия, территории, бросал недавних союзников - будь то Хонеккер и Наджибулла - на растерзание. Он был нарцисс, сладкопевец, вскакивал ночами, чтобы в очередной раз полюбоваться своим портретом на обложке глянцевого журнала.



Этим болезненным тщеславием пользовались блистательные манипуляторы. Им было трудно подобраться к угрюмым, замкнутым, окруженным кольцами молчания прежним властителям Советского Союза. Но Горбачев разомкнул все кольца обороны. Пустил врага не только в недра страны, но и в свою семейную жизнь. Централизм Советского Союза разрушили не крылатые ракеты и не шестой американский флот. Централизм был разрушен генсеком державы, падким на лесть.



Он был коварен, был мастером комбинаций и интриг. Пластичный, с улыбкой расцеловав на прощанье заскорузлых стариков ЦК, он избавился в их лице от всех помех, мешающих перестройке.



Руст, прилетевший в Москву, позволил Горбачеву освободиться от генералов-государственников, и армию возглавил Язов, который в страшный для России час струсил и увел армию из Москвы. А потом в "Матросской тишине", сидя в спортивном костюме, плакал и просил прощения у Раисы Максимовны. О, жалкие старики! О, мерзкие лукавцы! О, несчастный легковерный народ!



Горбачев был хитер и бесчестен. Натравливал армию на народ, а когда проливалась кровь, отворачивался от армии и бросал ее на растерзание толпы. Так в республиках Прибалтики, Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Карабахе создавались центры, откуда пошли ударные волны, разрушившие Советский Союз. Он не был наивным крестьянином, явившимся из ставропольских степей в Кремль. Он знал страну, которую хотел разрушить.



Все четыре года горбачевской перестройки планомерно и осмысленно уничтожались все символы, все константы, все коды, на которых держалось советское государство. Была выхвачена из государства ось, на которой держалась страна - удалена компартия. Кооперативами разрушались советские заводы-гиганты, а право заводов самостоятельно торговать за границей уничтожило плановую экономику, и она пала.



Вершиной лукавых горбачевских технологий стал ГКЧП, созданный Горбачевым, сформированный им, затеянный им как инструмент передачи полномочий из союзного центра центру региональному, к Ельцину. Три дня конституционного вакуума, придуманного Горбачевым, удалившимся в Форос, позволили Ельцину перебросить эти полномочия, взять на себя управление страной, которую через несколько месяцев он уничтожил.



Вернувшись из Фороса, Горбачев не потребовал от Ельцина вернуть себе полномочия, ибо распад страны и был глубинной, сокровенной целью Горбачева, которую от наследовал от своего патрона - Андропова.



Горбачев - не экспромт, не упавшая с неба звезда Полынь. Он - итог вырождения, охватившего элиту после кончины Сталина. Хрущев - двойник Горбачева с его неутомимой говорливостью, честолюбивым стремлением красоваться среди мировых лидеров, с его оттепелью - предтечей перестройки.



Тяжеловесный, посредственный, окруженный ворами и коррупционерами Брежнев, нацепивший на себя все эмблемы, ордена и значки, когда-либо появлявшиеся в Советском Союзе, Брежнев был больной тромб, образовавшийся в кровотоках великого государства.



Андропов создал себе наследника и духовного сына, взрастив его сначала на нивах Ставрополья, а потом в кремлевском цветочном горшке. Горбачев был раковой болезнью советского строя. И в советской стране не нашлось ни одного генерала, разведчика, партийца, кто совершил бы раковую ампутацию. Горбачев - отвратителен и понятен в своей государственной ипостаси, но загадочен как таинственная сила истории, которая выбрала его для уничтожения великой цивилизации.



Данте в девятый круг ада помещает самого кромешного из существовавших на земле грешников, которого дни и ночи, века и тысячелетия грызет Вельзевул страшными гнилыми зубами. Этим грешником является тот, кто предал благодетеля. Неотмолимым грехом является предательство благодетеля. Иуда предал Христа - своего учителя, духовного отца, богочеловека. Горбачев предал благодетелей - свою партию, Советский Союз и свой народ, обрекая их на смерть и на муку. Подобные злодеяния выходят на пределы уголовных кодексов и международных трибуналов. Эти злодеяния судятся другим судом, откуда грешник поступает в девятый круг ада. Туда и отправился Михаил Горбачев на своем катафалке, усыпанный розами, которые принесли к его гробу почитатели, будь то малые мира сего, чьи сердца разрываются от ненависти к России, или вершители сегодняшних российских судеб, не испугавшиеся фиолетового трупного пятна, зиявшего среди алых роз.



Сегодня Россия в страшных усилиях исправляет переломы, причиненные ей Горбачевым. На Донбассе срастаются переломанные русские кости. На "Севмаше", спасенном от Горбачева, строится русское будущее.



Русская Мечта, не подверженная гниению, не ведающая трупных пятен, мчится по Херсону на танке под красным знаменем.