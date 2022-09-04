Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти

21:43 05.09.2022

5 сентября 2022, Кристина Цыцура

Министерская конференция ОПЕК+ завершилась, участники альянса одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), информация появилась в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК.



Из документа следует, что страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа, снизив производство на 100 тыс. б/с. При этом решение об увеличении добычи на 100 тыс. б/с, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь, передает ТАСС.



Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 октября.



Позже стало известно, что обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составят 1,706 млн баррелей в сутки.



"По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки", – следует из сообщения.



Из графика производства на октябрь следует, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 26 тыс. б/с каждая, до 11,004 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вернуться к августовскому уровню – 43,854 млн б/с.



Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 2% в ожидании заседания ОПЕК+.



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