 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.09.2022
00:51  Ирак приблизился к новой катастрофе, - Мурад Садыгзаде
00:50  Кого власти адаптируют – мигрантов к русским или русских к мигрантам? - Владислав Мальцев
00:49  Порог цен на русскую нефть – полезная глупость, - Владимир Прохватилов
00:24  Российскому углю рада не вся Азия. Япония и Тайвань пытаются сокращать закупки, - "Къ"
00:15  Как странам ЕАЭС удается нивелировать последствия санкционного давления, - Сергей Глазьев
Понедельник, 05.09.2022
21:43  Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
20:12  Трупные пятна истории, - Александр Проханов

19:41  Столица Казахстана может опять стать Астаной, - В.Панфилова
15:15  Лиз Трасс стала 78-м премьер-министром Великобритании
15:11  Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня
14:34  Из 120 первоклашек только 10 - русские. Мигранты захватили школу на Урале
13:59  "Распределитель" от президента Токаева, - Гульмира Илеуова
12:48  Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:45  Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков
13:41  Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась
13:02  The Economist: Энергетический кризис в Европе стал экономическим
13:01  Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО
13:00  Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
12:58  Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:17  Вскрыты причины краха Украины – "латиноамериканская" модель государства, - Олег Ясинский
12:10  В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада, - В.Катасонов
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российскому углю рада не вся Азия. Япония и Тайвань пытаются сокращать закупки, - "Къ"
00:24 06.09.2022

...
Южная Корея, Япония и Тайвань, как показывает таможенная статистика этих стран, постепенно отказываются от угля из России, однако полностью это сделать пока не удается. Наиболее высокими темпами сокращают поставки Япония и Тайвань. По мнению аналитиков, эти страны могут заместить российский уголь за счет поставок из Австралии, но по более высокой цене.

Южная Корея, Япония и Тайвань, которые относятся к числу недружественных Москве стран, сокращают закупки российского угля, следует из данных таможенной статистики.

По итогам семи месяцев года Южная Корея импортировала 12,8 млн тонн российского угля, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. Япония импортировала 8,4 млн тонн угля, что на 25% меньше, чем год назад. Тайвань снизил закупки на 33,3%, до 4,4 млн тонн.

До начала вооруженного конфликта на Украине, санкций и отказа от закупок российских энергоресурсов эти страны относились к числу наиболее перспективных рынков для российских угольных компаний. Стратегия развития угольной отрасли РФ предполагала даже в консервативном варианте увеличение поставок в Восточную Азию с 84 млн тонн в 2018 году до 123 млн тонн к 2035 году. Наибольший прирост поставок возможен в КНР, Индию, Японию, Южную Корею и Вьетнам, говорилось в стратегии.

Япония в апреле заявила, что намерена постепенно снижать импорт угля из России, а затем полностью запретить его. На долю России приходилось 11% от общего объема импорта угля в Японию в 2021 году. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power, которая закупала в России 7% угля, уже объявила об отказе от закупок. Южная Корея, у которой в 2021 году на российский уголь приходилось три четверти общего импорта угля, планирует в 1,5 раза увеличить поставки из Австралии, чтобы снизить зависимость от РФ. По данным агентства "Ренхап", в первом квартале 2022 года на долю российского угля пришлось около 62% от общего объема импорта угля в Южную Корею, а на долю угля из Австралии - 38%. Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower провела последний платеж за российский уголь и не намерена заключать новых соглашений, сообщал Reuters в августе.

Потеря этих азиатских рынков усугубляет эффект европейского эмбарго на российский уголь, которое вступило в силу 10 августа.

Из-за него России предстоит перенаправить на другие рынки 63 млн тонн из 172 млн тонн всего угольного экспорта. Перспективными с этой точки зрения являются Китай и Индия.

Япония и Южная Корея исторически были крупнейшими потребителями российского энергетического и коксующегося угля, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка, что вызвано удобной логистикой. "Что касается Японии, то в энергобалансе страны уголь составляет более 25%. В недавнем прошлом Япония заявляла о строительстве 22 новых угольных электростанций. С учетом роста цен на природный газ (СПГ) и закрытия всех АЭС после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году угольная генерация остается эффективным источником энергии для японской экономики",- говорит он. Россия в 2021 году занимала второе место по объемам поставок в Японию энергетического угля и третье - по коксующемуся углю. По мнению аналитика, Япония может замещать российский уголь поставками из Австралии, но цена на австралийский уголь будет значительно выше.

ЕС наращивает импорт угля из Казахстана
Южная Корея демонстрирует рост потребления электроэнергии, говорит Борис Красноженов, и летом отказалась от ограничений на угольную генерацию из-за роста цен на СПГ. Угольная генерация в 2021 году составила 22% в энергобалансе Южной Кореи, а доля российского энергетического угля в импорте составила 17,5%, отмечает аналитик. Южная Корея не делала резких заявлений об отказе от российского угля. "Корейские компании в секторе черной металлургии также активно используют российский коксующийся уголь, а переход на поставки из других регионов может быть проблематичен для коксохимического производства",- говорит он.

Евгений Зайнуллин
№162/П от 05.09.2022, стр. 9

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662413040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы
- Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей из подземного источника Кокжиде дал Алихан Смаилов
- Межпарламентский диалог – важная составляющая казахстанско-американского сотрудничества
- У Токаева сейчас нет конкурентов - эксперт о досрочных выборах президента
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен на "Негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками; рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3"
- "Предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества": Алихан Смаилов о реализации Послания Президента
- Комментарии Азата Перуашева к посланию Главы государства от 1 сентября 2022 года
- Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" предлагает вернуть прежнее название столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  