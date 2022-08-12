Кого власти адаптируют – мигрантов к русским или русских к мигрантам? - Владислав Мальцев

00:50 06.09.2022 Владислав Мальцев

Россию повсеместно захватывают "узбекские подворья"

5.09.22



На встрече 29 августа с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым президент Владимир Путин поддержал озвученную главой ФАДН идею создания адаптационных центров для мигрантов, отметив, что "люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы".



Проблема, мягко говоря, давно уже назрела. В 2020 – 2021 годах я приводил на "Завтра" данные из свежих исследований социологов, согласно которым во многих крупных городов России уже возникли полноценные мигрантские гетто, где в школах больше половины учеников составляют плохо говорящие по-русски дети мигрантов и на улицах регулярно происходят массовые драки гастарбайтеров, вследствие чего оттуда в прямом смысле слова бежит коренное население. А с тех пор все стало еще хуже.



По официальным данным МВД, за второй квартал 2022 года (более свежих данных пока нет) в России зарегистрировались с целью работы иностранных мигрантов столько, сколько не было за всю историю публикации ведомством отчетности с 2017 года – 3,12 млн чел. Для сравнения, во втором квартале 2019-го (последний доковидный благополучный год) мигрантов было 1,62 млн, во втором квартале 2021-го – 2,34 млн.



Половину всех приехавших в этом году составили узбеки, далее идут таджики. Даже визуально с весны 2022-го на улицах российских городов в разы возросло количество "восточных людей", в том числе резко выросло число женщин в хиджабах.



Но вот вопрос. Как будет реализовываться создание этих миграционных центров? Ведь, во-первых, это идет вразрез со всей политикой государства в отношении миграции.



В регионах уже наперегонки возводят узбекские, таджикские и прочие подворья, чтобы пропагандировать, во-первых, местным жителям культуру мигрантов, во-вторых, за счет появлениях таких подворий подвести всех к мысли, что гастарбайтеры тут у себя дома.



12 сентября 2021 года в Самаре с плясками и песнями открыли "Этнопарк дружбы народов", где, как сообщается на его сайте, "можно погрузиться в историю и культуру народов, живущих в Самарской области". Открывали строившийся 5 лет на 12 гектарах (и стоивший неназванное количество денег неназванных спонсоров) этнопарк высокие чиновники – губернатор Дмитрий Азаров и специально прилетевший из Москвы со свитой заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, уже много лет главный куратор межнациональной политики на Старой площади.



Вообще, удивителен список тех самых подворий – этнопарк включает азербайджанское, узбекское, туркменское и киргизское подворья. То есть с основания Самары ее населяли азербайджанцы, туркмены, узбеки и киргизы? Серьезно? Но не сомневайтесь – с такой политикой властей местные жители все будут чаще слышать от мигрантов "мы у себя дома, живем как хотим, не нравится – лучше сам уезжай". И ведь уже выживают из города русских – в январе Самару всколыхнула история, когда учащиеся в местной школе дети таджикских мигрантов толпой избили девочку, после чего их сразу же взяла под защиту диаспора, так что пришлось вмешиваться депутатам Госдумы.



И ведь это не единственный случай. Создатели самарского этнопарка явно ориентировались на пример соседнего Саратова, где в 2003 году открыли Национальную деревню народов Саратовской области. Разумеется, среди этих народов были такие типичные жители Саратова как грузины или узбеки с мини-копией Самарканда в своем подворье, хотя крупнейшее национальное подворье (прямо-таки целый замок) в саратовской Национальной деревне оказалось у чеченцев.



Нынешний самарский губернатор гордится тесными связями с Узбекистаном. 17 ноября 2021 года Азаров на встрече с президентом Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что "Узбекистан – лидер среди иностранных государств по туристическому потоку в Самарскую область, ежегодно около 60 тыс. граждан Узбекистана приезжают к нам с туристическими целями" (знаем мы этих "туристов") и что "уже сейчас четверть иностранных студентов Самарской области – это граждане из Узбекистана и их число увеличивается".



Еще одну "Национальную деревню" строят с 2010 года в Ульяновске, где также предусмотрены азербайджанское, армянское и восточное (таджикско-узбекское) подворья. Но, насколько известно, пока возведено только одно подворье – чувашское. Видимо, потому что строить предлагают самим диаспорам, а те не хотят тратиться.



Где-то пока обходятся только фестивалями. "Россия многонациональна, и каждый народ богат своими традициями и обычаями, – радостно сообщалось, например, 6 июня 2022 года на сайте правительства Курганской области по поводу проведения в областном центре в День России фестиваля славянской и русской культуры "Русское поле". – На Троицкой площади с 11:30 до 19:00 можно будет посетить армянское, азербайджанское, белорусское, башкирское, казахское, узбекское, украинское и татарское национальные подворья". Как говорилось в известном фильме Леонида Гайдая – легким движением руки брюки превращаются…



То же самое мы видим по другим регионам. Узбекское подворье присутствует на ﻿Этнокультурном фестивале Ленинградской области "Россия – созвучие культур", на проходящем в Томске "Празднике топора" (здесь еще есть и киргизское с китайским), на ежегодном праздновании Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге или на Дне народного единства в Ставрополе (там еще и таджикские представлены) и т.д. Не избежали подобного и отдельные райцентры – например, Ялуторовск в Тюменской области, где на фестивале "Венок дружбы", разумеется, есть и узбекское подворье.



Вообще, подход, когда любой приехавший сюда иностранец объявляется чиновниками "частью многонационального российского народа", рано или поздно логично дойдет и до национальных подворий в России колумбийцев, конголезцев, папуасов… А затем и до настоящих гетто со всем вытекающим, куда боится заглядывать даже полиция.



Причем, это в чистом виде "принудительная толерантность". 25 августа Кубанское казачье войско выступило против того, что на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" будет выступать завезенная в Россию из Таджикистана певица Manizha (Манижа Сангин), занимающаяся лоббизмом завоза в нашу страну новых мигрантов. Но оказалось – отказаться нельзя. Как заявили 26 августа в оргкомитете фестиваля: "Манижа действительно выступит на фестивале "Александровская крепость" в этом году... Это совпадает с миссией фестиваля – сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время". Но какое отношение певица-таджичка имеет к традиционной казачьей культуре? Такое же, как узбекское подворье – к фестивалю славянской и казачьей культуры "Русское поле" в Кургане…



Отсюда логичным образом возникает второй вопрос. К чему чиновники собираются адаптировать мигрантов в тех самых адаптационных центрах? Уважать какую культуру? Русскую, которую они уже явочным порядком отменили и заменили (оставив только красивую этикетку) на сборную солянку из культур тех же самых гастарбайтеров?



Как они собираются убеждать среднеазиатов не резать баранов на улицах, не цокать языком и не свистеть вслед женщинам, не ходить повсюду в распахнутых на голой груди халатах и тапках без мыса на босу ногу либо же демонстративно облачившись в футболки с крупной надписью KYRGYGSTAN во всю грудь и одев колпак на голову? Так их же культура, по мнению чиновников, это "культура многонационального народа России"!



Я уж не говорю о том, что на защиту этих ценностей сразу же слетятся представители и титульных наций нацреспублик России, уверенных, что так и надо себя вести. Я помню, у меня на работе в 2021 году в Москве была дагестанка, такая вполне себе молодая, светская, любившая на корпоратив одеть "заголенное" платье и хорошенько прибухнуть. Но вот когда я упомянул, что в 2010 году благодаря моим статьям удалось запретить публичный забой баранов в Москве на Курбан-байрам, она прямо взвилась от негодования – надо же уважать традиционную культуру приехавших! Начала убеждать, что когда растянутого за ноги барана не оглушают, а в сознании режут ножом под ребра и по горлу – это самый гуманный вид забоя, о котором животное вообще только и мечтает…



Есть нехорошее ощущение, что максимум, что в адаптационных центрах мигрантам дадут почитать Пушкина и расскажут, что на красный свет нельзя переходить улицу. Потому что адаптировать к национальным ценностям невозможно, когда этих ценностей нет, а, точнее, они подменены "вселенской смазью" в виде "многонациональной культуры".



Теги события: главная общество мигранты национальная политика ценности гастарбайтеры толерантность диаспоры мультикультурализм

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12 августа 2022

КомментарииНаписать свой комментарий

Алексей

Силкачев

Сегодня в 05:40

А как многие авторы пишут, что СВО и отношение к ней Европы и Америки ведет к новому пути России, И Путин, который вел 30 лет Россию по пути, указанный великим освободителем России Ельцыным, поведет в другом направлении. 30 лет ползком на на коленях, а теперь встали и в другую сторону? Всех за идиотов считаете?



Ольга

Богдан

Сегодня в 06:09

"Но какое отношение певица-таджичка имеет к традиционной казачьей культуре?"

Исторически сложившееся

Обирать потомков казаков в Таджикистане именем республики вопреки существующим законом- это школа жизни поколения Манижи

Они просто с детства к такому мышлению приучены

Не вмешиваться в дела республики- было нормой- что и привело к вытеснению посторивших и электрифицировавших

А таджикская молодежь просто и не понимает,

что не таджики тоже пользоваться правами человека должны,

они получают российское гражданство через головы стоящих за решеткой ограбленных потомков россиян и с таким вот воспитанием

по проторенным коррупционным путям и попадают в Россию

Спасибо вам за вопрос

может уж насмерть загрызут за объяснение)))

а то достало уже делать хорошую мину



Евгений-511

Волобуев-311

Сегодня в 06:17

Не выжить бывшим советским народам без объединения.



karan

sarmanov

Сегодня в 07:57

Вы правы Евгений!!!



Александр

Ермошин

Сегодня в 10:34

"Не выжить бывшим советским народам без объединения"

- Это план на будущее? А в недавнем прошлом народы России выжили благодаря СОЮЗУ!!



Ольга

Богдан

Сегодня в 06:29

Развитие коренного населения в таджикистане уже к началу 80 х годов прошлого века привело к круговой поруке в судах и русские кадры начались вытесняться демонстративно всеми неправдами

О том что славяне для них собаки таджики после погромов 90 -х говорили открыто

и корона на таджикском флаге

если бы вы пожили среди таджиков

казалась бы вам не короной а горовой спаниеля без ушей с искрами из глаз

и выбитыми зубами

Вот с такой установкой они в своих нашитых национальных нарядах за те годы,

пока их безопасность охраняли и гибли за них россияне

и приехали к потерявшим свою национальную культуру защитникам

О том что они МОГУТ русских гнобить как им вздумается они не только открыто говорят

но и распустились до того что демонстративно даже судебные документы фасильсифицируют

Отнять квартиру положенную тебе по закону такой юрист как Навруз Одинаев может за 2 недели легко - наехав на одинокую пенсионерку всей зверской мафией

А вот чтобы получить положенную по закону компенсацию за снесенное жилью

русских по судам годами гоняют вымогая последние деньги

Не знаю ни одной русской одинокой пенсионерки,

которую после прихода мэром города Душанбе сына президента

не ограбили бы и не терроризировали погромами

при так называемом сносе

который для русских превращается в набег газавата

Обращаться в Посольство- только тратить последние силы

тоже не знаю ни одного примера,

чтобы помогли

Так вот и вырастили эти диаспоры,

которые привыкли

что издевательство над славянами- норма

Так что ...дело времени

плодится они тоже научилась,

как только их численность будет превосходить число

оставшихся после денацификации соседнего славянского государства

сами понимаете ,что будет



Ольга

Богдан

Сегодня в 06:30

И собачии бои устраивать-это давняя потеха таджикской детворы

а теперь и издевательство над собаками вошло в моду

особенно изуверское



Ольга

Богдан

Сегодня в 06:43

И не забудьте для начала,

раз уж на поле боя слова боретесь,

научиться понимать их вариант великого и могучего))))

они не утруждают себя особо и сокрытием своего агрессивного отношения



Елена

Исаева

Сегодня в 09:13

Узбекистан в лице его нынешней власти демонстративно и публично бросил русским исторический вызов – в стиле Украины и Прибалтики и, конечно, на радость Западу. Москве придется реагировать и, наверное, не только на словах. Мирзиеев назвал конкретные цифры, которые ставятся нам в вину: 100 тысяч репрессированных узбеков и 13 тысяч – "беспощадно расстрелянных". Он забыл добавить, что сами басмачи не щадили никого – ни русских, ни местных сторонников перемен, благодаря жертвам и труду которых появился современный Узбекистан. Были случаи, когда басмачи вырезали целые селения. И, кстати, президент Узбекистана, конечно, не вспомнил, сколько миллионов русских и других советских людей насильственно погибли в те же самые годы от рук большевиков, состоявших из представителей всех народов России и одно время даже иностранцев.



Елена

Исаева

Сегодня в 09:13

Примечательно, что одним обвинением в адрес СССР (читай – России) Мирзиеев не ограничился, предъявив и второе, более свежее: т. н. хлопковое дело. Имеется в виду серия расследований экономических и коррупционных преступлений в Узбекистане, проводившихся в СССР в 1970–1980 годах. "Они придумали ложные обвинения, чтобы подавить наших лидеров", – утверждал президент Узбекистана. "Они" это кто? Разумеется, Москва, русские, которые, дескать, придумали коррупцию в Узбекистане. А на самом деле – пытались бороться с нею, ибо штука это очень заразная. Она, кстати, и погубила, в конце концов, СССР.



Елена

Исаева

Сегодня в 09:15

Это пощечина России.Ответит она?Мне кажется нет.Как всегда утрется....



Елена

Исаева

Сегодня в 09:20

родилась и жизнь прожила в Ташкенте.В Узбекистане они себя так не ведут как в РФЭто здесь им позволено и поощряется творить беспредел. Так мы никогда не видели большого количества молящихся и резание баранов во дворах.Там их за это быстро дубинками отдубасят.Просто интересно,когда русские проснутся?У них уже нет страны...



Николай

Халин

Сегодня в 14:01

я достаточно долго служил в средней азии

никакой адаптации не будет.они живут по своим законам,и наши соблюдать никогда не будут.

пусть у себя живут,раз когда-то не пожелали жить в ссср и выдавили русских из своих земель.

у меня от среднеазиатских республик только неприятные воспоминания-наркомания,кумовство,грязь и преступность.



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:16

Николай

Халин

Сегодня в 14:01 Оценить комментарий:

я достаточно долго служил в средней азии

а меня родили в Душанбе

и детсво и юность считаю счастливыми

дяди у нас родные и тети оставались далеко

так что соседи таджики и были дядями и тетями

и жили мы дружно

даже после февральских погромов

мне многие преступления на глаза не попали

какой ангел хранитель какими молитвами- только догадываться можно

И теперь можно найти местных,

которые приучились в советскиме времена жить в системе дружбы народов...

только они теперь близко к власти не подпускаются

и погоды не делают в доме



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:20

Кажется ( могу уже и ошибиться)

в работе "что делать?"

Ленин писал о том ,какое значение в жизни человека

имеют родственные и прочие связи

Никуда от этого не деться

однако ,когда есть государственный контроль строгий

особенно кумовство не процветает

это в любой стране

от порядка много зависит



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:22

Если по просьбе угнетаемых ввести какую то компетентную независимую комиссию

порядок можно навести

Было бы желание

не разжигать искры русофобии,

а на корню пресекать



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:25

Элементарно

если на участке много лет работает один и тот же порядочный участковый

и профилактика

жизнь заметно улучшается

обострения происходят при создании хаоса

учатстковых кидают с места на место

пока они не берут в руки владение ситуацией

ну и нарушители со связями там наверху

особенно милицию не боятся



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:26

их немного осталось

русских моложе нас

и когда они на наши грабли наступают

вот эта деградация

она больше всего и достает



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:27

знаем же где оступались

чего соломинку то не подстилаем



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:30

нарушителей границы наркокурьеров

и в советское время одних и тех же ловили

но они так не наглели

-я тебя ступил

сначала нас- мизерное количество оставшихся

и в россию едут опыт свой продолжать????

нет контроля- вот преступность и распоясалась



Ольга

Богдан

Сегодня в 15:34

"не цокать языком"

этот детсадовский метод им напомнили- он тут как тут

Как с ними бороться- это дело тонкое

чаше

чем больше реагируешь-

тем на большею грубость нарываешься

Поэтому не базары надо разводить

а действовать конкретными проверенными методами

молча и точно



Николай

Халин

Сегодня в 16:22

а почему мы все время должны с кем -то бороться,а не жить нормально

нечего им здесь делать

лично я их видеть здесь не хочу,потому что и так понятно,что криминальные национальные анклавы будут только разрастаться,и в какой момент они захотят все.и нападают они всегда кучей на одного.и много чего еще специфического. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662414600





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