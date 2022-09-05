 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.09.2022
00:51  Ирак приблизился к новой катастрофе, - Мурад Садыгзаде
00:50  Кого власти адаптируют – мигрантов к русским или русских к мигрантам? - Владислав Мальцев
00:49  Порог цен на русскую нефть – полезная глупость, - Владимир Прохватилов
00:24  Российскому углю рада не вся Азия. Япония и Тайвань пытаются сокращать закупки, - "Къ"
00:15  Как странам ЕАЭС удается нивелировать последствия санкционного давления, - Сергей Глазьев
Понедельник, 05.09.2022
21:43  Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
20:12  Трупные пятна истории, - Александр Проханов

19:41  Столица Казахстана может опять стать Астаной, - В.Панфилова
15:15  Лиз Трасс стала 78-м премьер-министром Великобритании
15:11  Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня
14:34  Из 120 первоклашек только 10 - русские. Мигранты захватили школу на Урале
13:59  "Распределитель" от президента Токаева, - Гульмира Илеуова
12:48  Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:45  Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков
13:41  Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась
13:02  The Economist: Энергетический кризис в Европе стал экономическим
13:01  Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО
13:00  Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
12:58  Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:17  Вскрыты причины краха Украины – "латиноамериканская" модель государства, - Олег Ясинский
12:10  В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада, - В.Катасонов
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ирак приблизился к новой катастрофе, - Мурад Садыгзаде
00:51 06.09.2022

Ирак приблизился к новой катастрофе
Мурад Садыгзаде
президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
5 сентября 2022,

Заголовки как ближневосточных, так и мировых СМИ пестрят очередным политическим кризисом в Ираке. Хотя на самом деле кризис в колыбели цивилизаций носит перманентный характер с момента интервенции 2003 года коалиционных сил во главе с Вашингтоном и свержения режима Саддама Хусейна.

Прежде чем говорить о постоянных проблемах, вызванных "проклятием Дядюшки Сэма", попробуем разобраться в текущей фазе дестабилизации политической системы Ирака. Политический кризис разразился с момента начала протестов еще в октябре 2019 года, когда высокий уровень коррупции, безработицы и рост цен на продовольственные и потребительские товары заполнил улицы Багдада и других крупных городов страны десятками тысяч демонстрантов. Манифестанты требовали перемен, которые привели бы к росту их благосостояния и стабилизации страны, которая является четвертой в мире по доказанным запасам нефти.

Многомесячные митинги привели к тому, что были назначены досрочные парламентские выборы на октябрь 2021 года. В результате которых политические силы, которые считаются аффилированными с соседней Исламской Республикой Иран, потерпели поражение, а победителем электоральных процессов стал шиитский политический деятель Муктада ас-Садр. Альянс проиранских политических партий "Координационная структура" во главе с бывшим премьером-министром Нури аль-Малики не признал итоги выборов, а сам ас-Садр и его сторонники в попытках сформировать коалиционное большинство с курдскими и суннитскими партиями потерпели неудачу, тогда он призвал своих сторонников сложить полномочия.

Право формирования нового правительства перешло к оппозиционной ас-Садру "Координационной структуре", которая хотела назначить нового премьер-министра, но садристы не могли этого допустить и вошли в "зеленую зону" Багдада с целью захватить парламент. Около недели длился демарш, который закончился призывом ас-Садра к своим сторонникам немедленно покинуть "зеленую зону" и прекратить митинги. Все это не стало неожиданностью для тех, кто знаком с политической ситуацией в Ираке, ведь садристы еще в 2016 и 2018 годах проводили аналогичные акции протеста.

Ас-Садр за последние годы очень сильно укрепил свой политический авторитет среди простых иракцев, которые подустали от консоциональной демократии (системы, ориентированной на интересы национальных меньшинств), лежащей в основе иракской политической модели. Муктада ас-Садр известен тем, что он против как западного, так и иранского влияния на политические процессы в Ираке. Ему симпатизирует иракская улица, которая сильно раздражена этноконфессиональным противостоянием в стране, активизировавшимся еще больше после интервенции коалиционных войск в 2003 году.

Этой популярности среди иракцев ас-Садру оказалось недостаточно, чтобы повлиять на политический процесс в стране. Так, 29 августа духовный наставник садристов – марджаа Кадхим аль-Хаери, на которого ориентировался еще отец ас-Садра, заявил о том, что складывает с себя полномочия по состоянию здоровья и призывает ориентироваться на духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и его учение. Отметим, что подобная ситуация является прецедентом, так как марджаа за тринадцать столетий существования шиитского ислама традиционно оставались в своем звании до своей кончины.

Уход аль-Хаери принес определенные издержки для ас-Садра и показал наглядно силу иранского влияния на политические процессы в Ираке. Однако на урегулирование данной фазы политического кризиса в стране в значительной степени повиляло негласное вмешательство одного из авторитетнейших деятелей современного Ирака – духовного лидера шиитов арабского мира 92-летнего Али ас-Систани, который всегда служил неким стабилизатором сложных взаимоотношений шиитской политической элиты страны. В этот раз он долго сохранял молчание, но после первых жертв среди мирного населения и осознания того, что страна находится на грани очередной гражданской войны, ас-Систани дал ас-Садру понять, что вина за возможное кровопролитие будет лежать на нем. Таким образом, очередная кризисная волна в стране спала, но проблемы, спровоцировавшие ее, так и не решены, что не исключает повторения еще более ожесточенных столкновений между различными политическими силами в Ираке.

Довольно интересно было наблюдать и за реакцией на очередной иракский кризис со стороны США, которой, впрочем, и не было, если не рассматривать заявления официальных лиц, призывающие все стороны конфликта к мирному урегулированию посредством диалога. Еще до октябрьских выборов 2021 года США сократили присутствие своего дипломатического корпуса в Багдаде, а число американских военных в стране уменьшилось до 2500 человек. Понятно, что администрации Джо Байдена сейчас особо не до Ирака, ведь в Белом доме заняты мобилизацией Европы для противостояния с Россией, а также аккумулированием американских ресурсов для борьбы с растущим влиянием Китая.

Да и к тому же "проклятие Дядюшки Сэма" позволяет Вашингтону не беспокоиться о своих интересах в Ираке и получать гарантированную экономическую ренту от продажи иракской нефти и других ресурсов тем же самым европейцам втридорога. Ведь США не волнует то, кто будет сейчас у руля в Ираке – система, находящаяся в перманентном кризисе, все равно не позволит иракским политикам работать на благо иракского народа в ущерб американским интересам.

Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний "экспортеров демократии". Менее чем через год будет 20 лет с момента интервенции коалиционных войск во главе с США в Ирак. Как бы "прогрессивный Запад" ни уверял мир в том, что он приносит "демократию и свободу" в такие страны, как Ирак, Ливия, Афганистан и другие, факты налицо. "Проклятие" приходит быстро и ввергает страны в бесконечный хаос, страдания и потери для местных народов.

Современный Ирак демонстрирует нам "проклятие Дядюшки Сэма" ярче всех. Страна все ближе и ближе к катастрофе в виде гражданской войны, а возможностей избежать ее все меньше и меньше. При этом в Вашингтоне никак не беспокоятся о том, что причины всего этого заложены в американской политике по насаждению "демократии" – а вернее, навязыванию американских интересов, в данном случае нефтяных, которая уже несколько десятилетий терроризирует и разрушает целые страны и народы.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662414660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы
- Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей из подземного источника Кокжиде дал Алихан Смаилов
- Межпарламентский диалог – важная составляющая казахстанско-американского сотрудничества
- У Токаева сейчас нет конкурентов - эксперт о досрочных выборах президента
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен на "Негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками; рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3"
- "Предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества": Алихан Смаилов о реализации Послания Президента
- Комментарии Азата Перуашева к посланию Главы государства от 1 сентября 2022 года
- Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" предлагает вернуть прежнее название столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  