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У Токаева сейчас нет конкурентов... Успеть переизбраться до войны, - Данияр Ашимбаев
01:39 06.09.2022

У Токаева сейчас нет конкурентов - эксперт о досрочных выборах президента
Самое громкое заявление Послания – осенью нас ждут выборы президента, следующим летом – в Мажилис и маслихаты. Что нас ждет после, и каким образом это заставит работать чиновников – объясняет политолог Данияр Ашимбаев

Анна Величко, caravan.kz, 2 сентября

Самое громкое заявление Послания – осенью нас ждут выборы президента, следующим летом – в Мажилис и маслихаты. Что нас ждет после, и каким образом это заставит работать чиновников – объясняет известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев

Успеть переизбраться до войны
- Данияр Рахманович, сейчас многие политологи начинают говорить о том, что предвидели заявление об очередных внеочередных президентских выборах в этом году. Но для обывателя заявление прозвучало неожиданно. И самое главное – почему именно в этом году? К чему такая спешка?
- Мне казалось, что с учетом летних изменений в Конституцию внеочередные выборы президента пройдут в декабре 2023 года. Но внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуации, судя по всему, внесли свои коррективы.
Выборы ведь проводятся тогда, когда социально-экономическая обстановка им благоприятствует. А у нас? Что творится с ценами – все видят. Дефицит по многим товарным позициям, несмотря на июльские указания Президента, продолжается. Есть проблемы и с ГСМ, и продуктами. Рост курса рубля по отношению к тенге, антироссийские санкции и прочие лишь способствуют усугублению этих проблем.
Если весной была надежда, что ситуация в Украине разрешится в короткие сроки, то сейчас очевидно – конфликт затягивается. Неспокойно и в отношениях между США и Китаем. Не исключено, что рано или поздно конфликт перейдет в активную фазу. А если предположить, что США введут санкции против Китая, это заденет нас куда сильнее. Ведь практически все товары, которые идут через нас, либо из Китая, либо в Китай.
И все это на фоне фактически полного провала всех государственных программ по импортозамещению и диверсификации экономики. Мы видим, что Президент дает поручения, правительство берет "под козырек", но в итоге ничего не делает.
Как следствие, возникают забавные коллизии: Кабмин бодро рапортует о том, что было создано 200 тысяч рабочих мест, Счетный комитет чуть позже разносит программу "Дорожная карта занятости 2020" в пух и прах, на цифрах доказывает, что рабочие места временные, а кое-где и вовсе фиктивные. А потом теперь уже экс-вице-премьер Тугжанов снова рассказывает Президенту о важности "ДКБ 2020".
И для всех абсолютно очевидно, что как-то изменить ситуацию Кабмин просто не в состоянии. Поэтому, думаю, и было решено провести выборы сейчас, пока ситуация более или менее стабильная.
Тем самым снимается ряд возможных проблем: выборы проходят в стабильной ситуации, рейтинг главы государства очень высок. Токаев для населения одновременно олицетворяет и власть, и альтернативу ей, так как предлагает реформы, направленные на ее совершенствование. Оппонентов у него сейчас нет. Ведь рассматривать на эту роль Абилова, Косанова или Тайжана просто смешно!

Партийное поле без перемен
- Вслед за президентскими объявлены парламентские выборы. И их, будем откровенны, многие предсказывали в следующем году. Желающие, по идее, должны были давно активизироваться…
- Ну мы же все видим, что определенное оживление идет.
"Аманат" и "Ак жол", я думаю, к выборам готовы в любой момент. Народная партия Казахстана, конечно, находится в процессе развала. И если команда Конурова трижды провела партию в парламент, то складывается впечатление, что команда Ертысбаева делает все возможное, чтобы в четвертый раз партия в Парламент не попала. Это значит, что открывается определенный зазор для других.
- Для кого именно?
- Это вопрос… "Ауыл" уже давно существует в основном для того, чтобы никто не занял эту нишу, но, с другой стороны, набирает в городах даже больше голосов, чем в селе. ОСДП формально существует, но никакой активности не проявляет. При этом заявлено более двух десятков новых партийных проектов. Причем достаточно однотипных.
Они либо либеральные, либо национал-патриотические. И, раз в один либеральный или один национал-патриотический проект эти инициативы не объединяются, можно констатировать: консолидации протестного электората явно не будет. Каждый видит себя лидером, а фигуры, которая способна всех объединить, до сих пор не найдено.
И Акорда, судя по всему, в этот раз самостоятельно создавать оппозицию не намерена.
Думаю, парочка из заявленных недавно проектов скоро дойдут до регистрации, и, возможно, одна-две даже смогут попасть в Парламент.

Заставить правительство меняться
- Было заявлено, что после всех выборов у нас, наконец, будет та самая перезагрузка, которой все ждут. Но совершенно непонятно – каким образом? Люди ведь останутся те же самые…
- На самом деле трансформация уже идет и достаточно активная. Взят курс на демонополизацию. С некоторыми вырабатываются новые правила игры, другие же сидят в изоляторе и подписывают дарственные на свои активы.
Чтобы улучшить ситуацию в экономике, вчера Президент предложил ряд мер. Первое – снятие регулирования с тарифов и цен. Понятно, что это приведет к инфляции, но зато многие отрасли станут экономически привлекательными. Да, вряд ли рост цен вызовет восторг населения, но государство идет на эту непопулярную меру.
Второе – это реформа госуправления. Президент обратил внимание на несовершенство нашего законодательства, предложив написать новые бюджетный и налоговый, уголовный, а также градостроительный кодексы.
При этом основная проблема всех министерств – отсутствие общественного контроля. Мы видим какие-то нарушения в отчетах Счетного комитета, но когда я выступил с предложением провести парламентские слушания по всем госпрограммам, выяснилось, что Парламент не имеет права их обсуждать. В регионах все еще хуже. Маслихаты сейчас сформированы большей частью из лояльных к акиму граждан. Избрание по новым правилам даст дорогу одномандатникам, которые смогут чаще ставить острые вопросы и заставить госорганы работать. И это, возможно, как-то нивелирует внешнеполитические риски.

Казахстан на перепутье
- Вы считаете, что впереди нас ждут очень сложные годы?
- Нельзя игнорировать тот факт, что на Казахстан оказывается огромное внешнее давление. Вспомните – как только начались сложности в отношениях между США и Китаем, в Казахстане стала активно раскачиваться тема концлагерей, которые до этого назывались не иначе как уйгурскими.
Эффекта запланированного это не дало, Казахстан от проекта "Один пояс – один путь" не отказался, но антикитайские настроения в обществе резко выросли.
Сейчас мы стали свидетелями ситуации в Украине. При этом в наших соцсетях идет активная прозападная и антироссийская либеральная пропаганда. И все чаще она становится антирусской.
При этом Казахстан, чтобы не попасть под санкции, на официальном уровне свою позицию формулирует крайне уклончиво. И ряд российских пропагандистов тут же перешел на обсуждение моральных качеств казахов и спорности северных территорий. Все это, очевидно, не способствует дальнейшему углублению интеграции.
Есть проблемы и с южными соседями. Мы открыто заявляем, что претендуем на лидерство в Центральной Азии, и наши братья кыргызы и узбеки, хоть и подписали договор о сотрудничестве, активно занимаются строительством дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая заберет часть транзита, на который рассчитывали мы. И, самое главное, это несколько противоречит публичным заявлениям о нашем лидерстве в регионе.
В этой обстановке, наверное, крайне важно было сыграть на опережение и сформировать правительство, лояльное именно Акорде, а не внешним игрокам, которые совершенно не беспокоятся о мире и согласии в Казахстане.

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662417540


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