 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.09.2022
10:10  Пекин+Дели+Москва. Мир на троих, "загнанных в угол", - Роман Трунов
10:04  Казахстанский паспорт украинки - убийцы Дарьи Дугиной был фальшивым, - КазМВД
09:44  Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Евросоюза в Кыргызстане
09:07  Бледнолицые против краснокожих. Два белых канадца безмотивно напали и зарезали 10 саскачеванских индейцев
08:51  Станет ли уход Голливуда из России шансом для казахстанской киноиндустрии? - Алмаз Куменов
08:44  Таджикистан: кумовство рулит, хорошо? - Еurasianet.org
08:05  Новый политический полюс мира. Россия, Иран и Китай объединились в "празднике непослушания"? - Сергей Плотников

07:55  Украинского посла-русофоба по-тихому выдворяют из Казахстана
07:47  Иранские "Шахиды" сметут HIMARS с украинской земли
01:39  У Токаева сейчас нет конкурентов... Успеть переизбраться до войны, - Данияр Ашимбаев
00:51  Ирак приблизился к новой катастрофе, - Мурад Садыгзаде
00:50  Кого власти адаптируют – мигрантов к русским или русских к мигрантам? - Владислав Мальцев
00:49  Порог цен на русскую нефть – полезная глупость, - Владимир Прохватилов
00:24  Российскому углю рада не вся Азия. Япония и Тайвань пытаются сокращать закупки, - "Къ"
00:15  Как странам ЕАЭС удается нивелировать последствия санкционного давления, - Сергей Глазьев
Понедельник, 05.09.2022
21:43  Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
20:12  Трупные пятна истории, - Александр Проханов
19:41  Столица Казахстана может опять стать Астаной, - В.Панфилова
15:15  Лиз Трасс стала 78-м премьер-министром Великобритании
15:11  Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня
14:34  Из 120 первоклашек только 10 - русские. Мигранты захватили школу на Урале
13:59  "Распределитель" от президента Токаева, - Гульмира Илеуова
12:48  Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иранские "Шахиды" сметут HIMARS с украинской земли
07:47 06.09.2022

Первые партии ударных беспилотников из Ирана уже готовы к боевым миссиям
Константин Ольшанский

В небе над Украиной скоро появятся сотни иранских дронов, которые уже доставляет российская военно-транспортная авиация. Беспилотники-"камикадзе" нужны для более эффективной борьбы с американским тяжелым вооружением - гаубицами и ракетными системами - которое все еще угрожает мирным городам в Херсонской, Запорожской, Белгородской областях.

Washington Post: Иран отправил в Россию уже три типа ударных дронов

Российские военно-транспортные самолеты активно перевозят десятки боевых беспилотников иранского производства, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на Пентагон. Поступили на Украину три типа вооруженных беспилотных летательных аппаратов - Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6.

Поставки дронов, по мнению Washington Post, подчеркивает углубление отношений между Москвой и Тегераном. Например, у России есть от 1,5 до 2 тысяч разведывательных беспилотников, но мало боевых БПЛА, с помощью которых она может поражать цели в глубине вражеской территории. Иранские дроны аналогичны широко разрекламированным Bayraktar, которые украинцы использовали для атак на российские танки, грузовики и артиллерию.

Иран имеет опыт поставок боевых беспилотников своим прокси - вооруженным группировкам по всему Ближнему Востоку. В том числе йеменским ополченцам-хуситам. Иранские беспилотники постоянно улучшали модели дронов, адаптируя их к сложным системам радиоэлектронного подавления и системам ПВО.

Иранские беспилотники можно использовать самыми разными способами. Дроны могут проводить групповые атаки, когда несколько дронов-камикадзе работают по одной цели. Ближайшая аналогия операциям на Украине, которые предстоят иранским беспилотникам, - это успешные рейды на нефтяные объекты в Саудовской Аравии или на военные базы Израиля и США на территории Ирака, говорит в интервью Washington Post Майкл Найтс из Вашингтонского институты ближневосточной политики (Washington Institute for Near East Policy).

Поставки из Ирана позволят обойти западные санкции, которые остановили поток полупроводниковых чипов, необходимых для производства оружия внутри России. Чипы нужны для всех видов вооружения (от высокоточных управляемых ракет до самолетов и танков), а также для продукции невоенного и смешанного назначения.

- В России существует большой спрос на чипы. И если Россия сможет закупать полностью снаряженные дроны из Ирана, ей не нужно использовать свои драгоценные запасы чипов для производства собственных дронов, - говорит Дмитрий Альперович из вашингтонского аналитического центра Silverado Policy Accelerator.

Tehran Times: в обмен на дроны Россия может поставить Ирану истребители-"невидимки"

Беспилотники - один из самых, пожалуй, известных экспортных продуктов находящейся под западными санкциями страны. Еще недавно Иран импортировал даже колючую проволоку, а сейчас экспортирует по всему миру дроны.

Запад неоднократно пытался ввести санкции и против иранской индустрии дронов - но безуспешно. 22 августа командующий аэрокосмической службой КСИР Амир Али Гаджизаде заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не прекратит развивать беспилотные технологии.

А прогресс стал возможен за счет "установления прочных связей между наукоемкими ведомствами, университетами и военной элитой Ирана", заявил генерал Гаджизаде. Можно в этот список добавить и Россию. Неслучайно укрепление военных связей России и Ирана все больше беспокоит Вашингтон, который причисляет обе державы к "Оси зла". Только лишь на том основании, что и Москва, и Тегеран не готовы танцевать под вашингтонскую дудку.

Киев в шаге от мятежа: за кровь под Херсоном "герои АТО" готовы на штыках вынести Зеленского с Банковой
Крах "контрнаступа" на Днепре и сокрушительные потери ВСУ переполнили чашу терпения украинских националистов и военных. Но от перемен в Киеве России точно не станет легче
И вот уже в обмен на ударные дроны Россия готова поставлять своему союзнику истребители Су-35, о чем заявил бригадный генерал Хамид Вахеди, командующий ВВС Ирана, цитирует военного издание Tehran Times.

Первоначально обсуждались поставки истребителей Су-30, но сейчас речь идет о более современных самолетах Су-35. Окончательное решение о закупке новых истребителей у России остается за Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана.

На Су-35 установлена мощная радиолокационная система "Снежный Барс" с пассивной решеткой электронного сканирования (PESA). Такая система способна обнаруживать воздушную цель на расстоянии до 400 км и может отслеживать 30 воздушных целей и поражать 8 из них одновременно. Кроме того, многофункциональный радар способен предоставлять изображения земли с высоким разрешением в режиме радиолокационного синтезирования апертуры (SAR).

Самолет оснащен оптико-электронной системой наведения. Для защиты от слежения противника Су-35 оснащен системой радиоэлектронного противодействия "Хибины-М", в то время как инженеры нанесли радиопоглощающие материалы на впускные отверстия двигателя и передние ступени компрессора двигателя. Это позволило вдвое уменьшить фронтальное радиолокационное сечение российского самолета и свести к минимуму его обнаружение вражескими радарами.

Российские истребители-"невидимки" Иран готов использовать для охраны собственных границ и зарубежных миссий.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662439620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №581
- Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они".
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%
- По следам скандалов в Туркестанской области
- Заявление МИД Республики Казахстан
- Кто способен побороться за пост президента Казахстана?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  