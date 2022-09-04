Иранские "Шахиды" сметут HIMARS с украинской земли

07:47 06.09.2022

Первые партии ударных беспилотников из Ирана уже готовы к боевым миссиям

Константин Ольшанский



В небе над Украиной скоро появятся сотни иранских дронов, которые уже доставляет российская военно-транспортная авиация. Беспилотники-"камикадзе" нужны для более эффективной борьбы с американским тяжелым вооружением - гаубицами и ракетными системами - которое все еще угрожает мирным городам в Херсонской, Запорожской, Белгородской областях.



Washington Post: Иран отправил в Россию уже три типа ударных дронов



Российские военно-транспортные самолеты активно перевозят десятки боевых беспилотников иранского производства, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на Пентагон. Поступили на Украину три типа вооруженных беспилотных летательных аппаратов - Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6.



Поставки дронов, по мнению Washington Post, подчеркивает углубление отношений между Москвой и Тегераном. Например, у России есть от 1,5 до 2 тысяч разведывательных беспилотников, но мало боевых БПЛА, с помощью которых она может поражать цели в глубине вражеской территории. Иранские дроны аналогичны широко разрекламированным Bayraktar, которые украинцы использовали для атак на российские танки, грузовики и артиллерию.



Иран имеет опыт поставок боевых беспилотников своим прокси - вооруженным группировкам по всему Ближнему Востоку. В том числе йеменским ополченцам-хуситам. Иранские беспилотники постоянно улучшали модели дронов, адаптируя их к сложным системам радиоэлектронного подавления и системам ПВО.



Иранские беспилотники можно использовать самыми разными способами. Дроны могут проводить групповые атаки, когда несколько дронов-камикадзе работают по одной цели. Ближайшая аналогия операциям на Украине, которые предстоят иранским беспилотникам, - это успешные рейды на нефтяные объекты в Саудовской Аравии или на военные базы Израиля и США на территории Ирака, говорит в интервью Washington Post Майкл Найтс из Вашингтонского институты ближневосточной политики (Washington Institute for Near East Policy).



Поставки из Ирана позволят обойти западные санкции, которые остановили поток полупроводниковых чипов, необходимых для производства оружия внутри России. Чипы нужны для всех видов вооружения (от высокоточных управляемых ракет до самолетов и танков), а также для продукции невоенного и смешанного назначения.



- В России существует большой спрос на чипы. И если Россия сможет закупать полностью снаряженные дроны из Ирана, ей не нужно использовать свои драгоценные запасы чипов для производства собственных дронов, - говорит Дмитрий Альперович из вашингтонского аналитического центра Silverado Policy Accelerator.



Tehran Times: в обмен на дроны Россия может поставить Ирану истребители-"невидимки"



Беспилотники - один из самых, пожалуй, известных экспортных продуктов находящейся под западными санкциями страны. Еще недавно Иран импортировал даже колючую проволоку, а сейчас экспортирует по всему миру дроны.



Запад неоднократно пытался ввести санкции и против иранской индустрии дронов - но безуспешно. 22 августа командующий аэрокосмической службой КСИР Амир Али Гаджизаде заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не прекратит развивать беспилотные технологии.



А прогресс стал возможен за счет "установления прочных связей между наукоемкими ведомствами, университетами и военной элитой Ирана", заявил генерал Гаджизаде. Можно в этот список добавить и Россию. Неслучайно укрепление военных связей России и Ирана все больше беспокоит Вашингтон, который причисляет обе державы к "Оси зла". Только лишь на том основании, что и Москва, и Тегеран не готовы танцевать под вашингтонскую дудку.



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И вот уже в обмен на ударные дроны Россия готова поставлять своему союзнику истребители Су-35, о чем заявил бригадный генерал Хамид Вахеди, командующий ВВС Ирана, цитирует военного издание Tehran Times.



Первоначально обсуждались поставки истребителей Су-30, но сейчас речь идет о более современных самолетах Су-35. Окончательное решение о закупке новых истребителей у России остается за Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана.



На Су-35 установлена мощная радиолокационная система "Снежный Барс" с пассивной решеткой электронного сканирования (PESA). Такая система способна обнаруживать воздушную цель на расстоянии до 400 км и может отслеживать 30 воздушных целей и поражать 8 из них одновременно. Кроме того, многофункциональный радар способен предоставлять изображения земли с высоким разрешением в режиме радиолокационного синтезирования апертуры (SAR).



Самолет оснащен оптико-электронной системой наведения. Для защиты от слежения противника Су-35 оснащен системой радиоэлектронного противодействия "Хибины-М", в то время как инженеры нанесли радиопоглощающие материалы на впускные отверстия двигателя и передние ступени компрессора двигателя. Это позволило вдвое уменьшить фронтальное радиолокационное сечение российского самолета и свести к минимуму его обнаружение вражескими радарами.



Российские истребители-"невидимки" Иран готов использовать для охраны собственных границ и зарубежных миссий.