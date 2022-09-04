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Украинского посла-русофоба по-тихому выдворяют из Казахстана
07:55 06.09.2022

Эксперт: Украинский посол извинился перед казахами, а не перед русскими

5 сентября 2022, Алена Задорожная
"Именно на казахской территории прозвучал призыв против русских, которых, кстати, очень много проживает и в самом Казахстане. По этой логике Врублевский счел, что он поставил в неудобное положение именно Нур-Султан", – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее казахский МИД сообщил о получении извинений от украинского посла в Казахстане Петра Врублевского за его русофобский выпад.

"Москва ранее выразила свое возмущение Нур-Султану, поскольку свое заявление Врублевский сделал именно на территории республики. В этом смысле именно Казахстан оказался ответственен за это, – считает политолог Владимир Корнилов. – Как известно, после полученной из Москвы ноты Врублевский был вызван на ковер в МИД Казахстана, где от него потребовали объяснений. Тогда Врублевский и выразил сожаление по поводу своих слов, оправдываясь тем, что те вырвались у него в эмоциональном порыве. То есть, попросив прощения, украинский посол просто выполнил свой долг перед казахами – ну так, как он его понимает".

Корнилов надеется, что украинскому послу дали понять, что его дальнейшее присутствие в Казахстане не очень желательно, и именно этим можно объяснить официальное сообщение об отъезде посла "в отпуск". "Уверен, что Нур-Султан извинения посла не удовлетворили. Потому-то Врублевский сейчас и возвращается в Киев", – предполагает Корнилов.

При этом украинский МИД тоже не перед кем не извинялся за поведение своего дипломата, да и сам Врублевский не стал просить прощения публично, отметил политолог. "Дипломат не принес публичных извинений, так как это могли неправильно воспринять на родине. Ведь Врублевский лишь повторил то, что звучит с экранов украинских телеканалов. Не исключаю, что по возвращении домой он будет выступать с аналогичными призывами убивать русских, но уже будучи, так сказать, на нормальном эмоциональном фоне", – резюмировал политолог.

В понедельник украинский посол в Казахстане Петр Врублевский выразил сожаление МИДу страны за свои высказывания о русских, оправдав их "повышенным эмоциональным состоянием". Впрочем, известно об этом стало отнюдь не из уст самого посла, а от представителя казахского МИДа Айбека Смадиярова. "Мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения", – цитирует Смадиярова ТАСС.

Напомним, что 22 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Врублевский заявляет: чем больше погибнет русских сейчас, "тем меньше придется убивать нашим детям". По мнению Захаровой, высказывание доказывает террористическую и античеловеческую сущность киевского режима. Следственный комитет России пообещал дать оценку высказываниям Врублевского.

Источник - vz.ru
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