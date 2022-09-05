Новый политический полюс мира. Россия, Иран и Китай объединились в "празднике непослушания"? - Сергей Плотников

08:05 06.09.2022

Новый политический полюс мира. Россия, Иран и Китай объединились в "празднике непослушания"?

Сергей Плотников

5.09.2022



В США с неудовольствием отмечают, что без их высокого благословения, Россия, Китай и Иран в короткое время объединились в подобие альянса. Этот клуб "enfant terrible" не имеет четко оговоренных взаимных обязательств, но связующим цементом внутри союза является острая неприязнь к Соединенным Штатам.



По мнению американского агентства "Bloomberg" сотрудничество трех государств, которых США объявили "изгоями", может изменить политическую и экономическую картину мира. Москва, Пекин и Тегеран избегают жестких рамок, свойственных "проамериканским" альянсам, вроде НАТО и AUKUS. Тем не менее, на всех геополитических фронтах союзники действуют против США согласованно и заодно.



Пока рано утверждать, что Вашингтону угрожает столкновение с полноформатным альянсом враждебных держав. Россия, Китай и Иран не взяли на себя формальные и публичные обязательства по взаимной защите. Однако отношения стремительно развиваются в этом направлении. Например, буквально накануне начала конфликта на Украине, Москва и Пекин заявили о полном обоюдном доверии и "безграничном" стратегическом партнерстве. Хотя в связке Тегеран-Москва таких взаимных реверансов не было, Иран первым оказал России военную помощь, пишет "Bloomberg".



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Если разбирать отношения между странами, объявившими "праздник неповиновения" в пику мировому жандарму, станет заметно, что Москва и Пекин сгладили старые проблемы, которые хвостом тянулись со времен СССР. Теперь их коллективная политическая энергия не распыляется на коммунальные дрязги, а направлена исключительно на Соединенные Штаты - общего стратегического врага. Россия и КНР проводят совместные военные учения, обмен технологиями и не забывают об укреплении связи с Ираном.



Обе страны-партнера давно и активно снабжают военной техникой армию Ирана. С помощью экономических связей РФ и КНР смогли нивелировать негативное воздействие на Иран международных санкций. Россия с 2015 года также выступила прямым военным союзником Ирана в сирийском конфликте. В ходе совместных операций Москва и Тегеран сорвали планы США по свержению правительства Башара Асада и переломили ход гражданской войны в Сирии.



На текущем этапе противостояния с Соединенными Штатами, теперь уже на территории Украины, Иран и Россия еще более укрепили свой альянс. Иран с помощью русских ракет запускает в космос спутники и в приоритетном порядке получает зерно, что очень важно в условиях глобального продовольственного кризиса. Тегеран в качестве ответного шага поставляет беспилотники для нужд СВО и делится опытом по обходу экономических санкций. Также ходят слухи, что Россия и Иран готовятся к созданию глобального газового картеля. "Bloomberg" напоминает, что в США союз России и Ирана расценивают очень серьезную угрозу, о чем недавно прямо заявил советник по нацезопасности США Джейк Салливан.



Кстати, Китай и Иран также официально оформили свою программу сотрудничества незадолго до начала событий на Украине Пекин и Тегеран в 2021 году подписали договор о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. Способна ли дружба России, Китая и Ирана "против США" кардинально изменить стратегическую картину мира рассказал политолог Иван Селиванов.



- Москва, Тегеран и Пекин формально не поддерживают друг друга в вооруженных конфликтах. Могут ли они оказать серьезное невоенное давление на Америку, действуя слаженно на нескольких политических фронтах?



- Количество стран в движении сопротивления всегда важно, когда речь идет о противодействии сверхдержаве. РВ России КНР и Иране понимают, что не могут допустить поражения какой-либо из стран, входящих в названную "тройку". Поражения, или, что хуже - перехода в стан врага. Это моментально сделает уязвимым весь союз.



Что еще более важно, сейчас идет борьба за нового союзника - Индию. Индия, в 2023 году станет самой густонаселенной страной мира. Одновременно, по экономическим и политическим возможностям, она станет лидером глобального Юга. Пока Индия выступает скорее как союзник США, однако от Китая и России исходит слишком много торговых возможностей, чтобы их игнорировать.