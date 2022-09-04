 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.09.2022
10:10  Пекин+Дели+Москва. Мир на троих, "загнанных в угол", - Роман Трунов
10:04  Казахстанский паспорт украинки - убийцы Дарьи Дугиной был фальшивым, - КазМВД
09:44  Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Евросоюза в Кыргызстане
09:07  Бледнолицые против краснокожих. Два белых канадца безмотивно напали и зарезали 10 саскачеванских индейцев
08:51  Станет ли уход Голливуда из России шансом для казахстанской киноиндустрии? - Алмаз Куменов
08:44  Таджикистан: кумовство рулит, хорошо? - Еurasianet.org
08:05  Новый политический полюс мира. Россия, Иран и Китай объединились в "празднике непослушания"? - Сергей Плотников

07:55  Украинского посла-русофоба по-тихому выдворяют из Казахстана
07:47  Иранские "Шахиды" сметут HIMARS с украинской земли
01:39  У Токаева сейчас нет конкурентов... Успеть переизбраться до войны, - Данияр Ашимбаев
00:51  Ирак приблизился к новой катастрофе, - Мурад Садыгзаде
00:50  Кого власти адаптируют – мигрантов к русским или русских к мигрантам? - Владислав Мальцев
00:49  Порог цен на русскую нефть – полезная глупость, - Владимир Прохватилов
00:24  Российскому углю рада не вся Азия. Япония и Тайвань пытаются сокращать закупки, - "Къ"
00:15  Как странам ЕАЭС удается нивелировать последствия санкционного давления, - Сергей Глазьев
Понедельник, 05.09.2022
21:43  Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
20:12  Трупные пятна истории, - Александр Проханов
19:41  Столица Казахстана может опять стать Астаной, - В.Панфилова
15:15  Лиз Трасс стала 78-м премьер-министром Великобритании
15:11  Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня
14:34  Из 120 первоклашек только 10 - русские. Мигранты захватили школу на Урале
13:59  "Распределитель" от президента Токаева, - Гульмира Илеуова
12:48  Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бледнолицые против краснокожих. Два белых канадца безмотивно напали и зарезали 10 саскачеванских индейцев
09:07 06.09.2022

Один подозреваемый в массовых поножовщинах в Канаде найден мертвым, еще один находится в бегах
Дэвид Стоббе и Исмаил Шакил

JAMES SMITH CREE NATION, Саскачеван, 5 сентября (Рейтер) - Канадская полиция в понедельник обнаружила мертвым одного из подозреваемых в массовом нанесении ножевых ранений, в то время как другой подозреваемый, его брат, все еще находится в бегах и может быть ранен, сообщили официальные лица.

Братья Дэмиен и Майлз Сандерсон подозреваются в убийстве 10 человек и ранении 18 человек в результате нападения с ножом на коренное население в Саскачеване в воскресенье, в стране, не привыкшей к вспышкам массового насилия.

Нападения были одними из самых смертоносных в современной истории Канады. читать дальше Полиция заявила, что некоторые из жертв, по-видимому, были мишенью, а другие были явно случайными. (Графика: https://tmsnrt.rs/3cKaBP0 )

Среди жертв были мать двоих детей, 77-летний вдовец и сотрудник службы экстренной помощи. читать далее

В ходе розыска, в котором участвовали сотни полицейских, 31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым в травянистой местности на территории народа кри Джеймса Смита, возможно, убитым своим братом, который ранее разыскивался за насильственные преступления.

Реклама · Прокрутите, чтобы продолжить
Брат, все еще находящийся на свободе, 30-летний Майлс Сандерсон, "возможно, получил травмы" и, возможно, нуждается в медицинской помощи, заявила на пресс-конференции Ронда Блэкмор, командир Королевской канадской конной полиции Саскачевана.

По словам Блэкмора, со смертью одного брата Сандерсона и ранением другого число жертв теперь составляет 11 погибших и 19 раненых.

"Мы можем подтвердить, что у него есть видимые травмы. На данный момент не считается, что эти травмы были нанесены им самим", - сказал Блэкмор, не уточнив, что стало причиной травм.

Реклама · Прокрутите, чтобы продолжить
На вопрос, подозревается ли Майлз Сандерсон в убийстве своего брата, Блэкмор сказал: "Это направление расследования, за которым мы следим, но мы не можем сказать это окончательно".

Она также предупредила, что полиция по-прежнему считает Майлза Сандерсона опасным для общества, даже если он будет ранен.

"Майлз имеет обширную судимость, связанную как с физическими, так и с имущественными преступлениями… Мы считаем его вооруженным и опасным. Не приближайтесь к нему", - сказал Блэкмор.

RCMP разыскивает после поножовщины в Саскачеване
Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, которых RCMP называет подозреваемыми в нанесении ножевых ранений в канадской провинции Саскачеван, изображены на этом недатированном раздаточном изображении.
RCMP разыскивает после поножовщины в Саскачеване

1/7
Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, которых Королевская канадская конная полиция (RCMP) назвала подозреваемыми в нанесении ножевых ранений в канадской провинции Саскачеван, изображены на этом недатированном рекламном изображении, опубликованном RCMP 4 сентября 2022 года. RCMP/Раздаточный материал через REUTERS

Полиция Саскачевана, Саскатун, разыскивала Майлза Сандерсона с мая, когда он перестал встречаться со своим офицером по условно-досрочному освобождению после отбытия наказания за нападение, грабеж, хулиганство и высказывание угроз, сообщает CBC News.

ОБВИНЯЮТ НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ
Айвор Уэйн Бернс из организации James Smith Cree Nation сказал, что трое жертв - его сестра Глория Лидия Бернс, женщина и 14-летний мальчик - погибли в одном месте.

Однако полиция заявила на пресс-конференции в понедельник, что самая юная жертва родилась в 1999 году.

Глория Бернс, член группы реагирования на кризисные ситуации, погибла, когда приехала на экстренный вызов.

"Эта трагедия, которая произошла здесь, на нашей земле, это все из-за наркотиков и алкоголя", - сказал Бернс, добавив, что причастность наркотиков к убийствам обсуждалась на собрании общественности в понедельник.

"Проблема наркотиков, с которой мы столкнулись, носит угрожающий характер. Она вышла из-под контроля", - сказал Бернс.

Его комментарии повторили воскресные комментарии главы Федерации суверенных коренных народов Бобби Кэмерона, который связал убийства с наркотиками.

Хотя полиция не определила наркотики или алкоголь как фактор, Бернс сказал, что люди, ответственные за убийства, являются членами банды и были под кайфом во время преступлений. Группа - это термин, используемый для обозначения определенных общин коренных народов в Канаде.

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал нападения "шокирующими и душераздирающими" и сказал, что он разговаривал с руководством народа кри Джеймса Смита и премьер-министром Саскачевана Скоттом Мо, чтобы пообещать поддержку своего правительства.

"Федеральное правительство будет там с ресурсами, необходимыми прямо сейчас, в это кризисное время, но мы также продолжим работать как партнеры в предстоящие недели, месяцы и годы, преодолевая горе и исцеление", - сказал Трюдо в аэропорту Оттавы. перед вылетом в Ванкувер на встречу министров-либералов.

В ходе несвязанного с этим инцидента, который еще больше потряс провинцию, полиция Саскачевана заявила в понедельник, что расследует сообщения о стрельбе на озере Уитчекан среди коренных народов, и предупредила общественность о том, что несколько вооруженных подозреваемых находятся на свободе.

Источник - Reuters.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662444420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №581
- Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они".
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%
- По следам скандалов в Туркестанской области
- Заявление МИД Республики Казахстан
- Кто способен побороться за пост президента Казахстана?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  