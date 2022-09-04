Бледнолицые против краснокожих. Два белых канадца безмотивно напали и зарезали 10 саскачеванских индейцев

09:07 06.09.2022

Один подозреваемый в массовых поножовщинах в Канаде найден мертвым, еще один находится в бегах

Дэвид Стоббе и Исмаил Шакил



JAMES SMITH CREE NATION, Саскачеван, 5 сентября (Рейтер) - Канадская полиция в понедельник обнаружила мертвым одного из подозреваемых в массовом нанесении ножевых ранений, в то время как другой подозреваемый, его брат, все еще находится в бегах и может быть ранен, сообщили официальные лица.



Братья Дэмиен и Майлз Сандерсон подозреваются в убийстве 10 человек и ранении 18 человек в результате нападения с ножом на коренное население в Саскачеване в воскресенье, в стране, не привыкшей к вспышкам массового насилия.



Нападения были одними из самых смертоносных в современной истории Канады. читать дальше Полиция заявила, что некоторые из жертв, по-видимому, были мишенью, а другие были явно случайными. (Графика: https://tmsnrt.rs/3cKaBP0 )



Среди жертв были мать двоих детей, 77-летний вдовец и сотрудник службы экстренной помощи. читать далее



В ходе розыска, в котором участвовали сотни полицейских, 31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым в травянистой местности на территории народа кри Джеймса Смита, возможно, убитым своим братом, который ранее разыскивался за насильственные преступления.



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Брат, все еще находящийся на свободе, 30-летний Майлс Сандерсон, "возможно, получил травмы" и, возможно, нуждается в медицинской помощи, заявила на пресс-конференции Ронда Блэкмор, командир Королевской канадской конной полиции Саскачевана.



По словам Блэкмора, со смертью одного брата Сандерсона и ранением другого число жертв теперь составляет 11 погибших и 19 раненых.



"Мы можем подтвердить, что у него есть видимые травмы. На данный момент не считается, что эти травмы были нанесены им самим", - сказал Блэкмор, не уточнив, что стало причиной травм.



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На вопрос, подозревается ли Майлз Сандерсон в убийстве своего брата, Блэкмор сказал: "Это направление расследования, за которым мы следим, но мы не можем сказать это окончательно".



Она также предупредила, что полиция по-прежнему считает Майлза Сандерсона опасным для общества, даже если он будет ранен.



"Майлз имеет обширную судимость, связанную как с физическими, так и с имущественными преступлениями… Мы считаем его вооруженным и опасным. Не приближайтесь к нему", - сказал Блэкмор.



RCMP разыскивает после поножовщины в Саскачеване

Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, которых RCMP называет подозреваемыми в нанесении ножевых ранений в канадской провинции Саскачеван, изображены на этом недатированном раздаточном изображении.

RCMP разыскивает после поножовщины в Саскачеване



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Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, которых Королевская канадская конная полиция (RCMP) назвала подозреваемыми в нанесении ножевых ранений в канадской провинции Саскачеван, изображены на этом недатированном рекламном изображении, опубликованном RCMP 4 сентября 2022 года. RCMP/Раздаточный материал через REUTERS



Полиция Саскачевана, Саскатун, разыскивала Майлза Сандерсона с мая, когда он перестал встречаться со своим офицером по условно-досрочному освобождению после отбытия наказания за нападение, грабеж, хулиганство и высказывание угроз, сообщает CBC News.



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Айвор Уэйн Бернс из организации James Smith Cree Nation сказал, что трое жертв - его сестра Глория Лидия Бернс, женщина и 14-летний мальчик - погибли в одном месте.



Однако полиция заявила на пресс-конференции в понедельник, что самая юная жертва родилась в 1999 году.



Глория Бернс, член группы реагирования на кризисные ситуации, погибла, когда приехала на экстренный вызов.



"Эта трагедия, которая произошла здесь, на нашей земле, это все из-за наркотиков и алкоголя", - сказал Бернс, добавив, что причастность наркотиков к убийствам обсуждалась на собрании общественности в понедельник.



"Проблема наркотиков, с которой мы столкнулись, носит угрожающий характер. Она вышла из-под контроля", - сказал Бернс.



Его комментарии повторили воскресные комментарии главы Федерации суверенных коренных народов Бобби Кэмерона, который связал убийства с наркотиками.



Хотя полиция не определила наркотики или алкоголь как фактор, Бернс сказал, что люди, ответственные за убийства, являются членами банды и были под кайфом во время преступлений. Группа - это термин, используемый для обозначения определенных общин коренных народов в Канаде.



Премьер-министр Джастин Трюдо назвал нападения "шокирующими и душераздирающими" и сказал, что он разговаривал с руководством народа кри Джеймса Смита и премьер-министром Саскачевана Скоттом Мо, чтобы пообещать поддержку своего правительства.



"Федеральное правительство будет там с ресурсами, необходимыми прямо сейчас, в это кризисное время, но мы также продолжим работать как партнеры в предстоящие недели, месяцы и годы, преодолевая горе и исцеление", - сказал Трюдо в аэропорту Оттавы. перед вылетом в Ванкувер на встречу министров-либералов.



В ходе несвязанного с этим инцидента, который еще больше потряс провинцию, полиция Саскачевана заявила в понедельник, что расследует сообщения о стрельбе на озере Уитчекан среди коренных народов, и предупредила общественность о том, что несколько вооруженных подозреваемых находятся на свободе.