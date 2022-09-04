Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Евросоюза в Кыргызстане

09:44 06.09.2022

Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике.



Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 5 сентября принял копии верительных грамот от нее.



Как пишет пресс-служба МИД, на встрече обсуждены текущее состояние и перспективы развития кыргызско-европейского сотрудничества, включая планы по организации визитов на высшем и высоком уровнях и региональных мероприятий.



Стороны также коснулись вопросов продвижения торгово-экономического взаимодействия, включая возможности Всеобщей схемы преференций+, реализации проектов и программ в рамках Многолетней индикативной программы в сфере государственного управления, образования, цифровой трансформации, развития зеленой экономики и защиты окружающей среды.



Кулубаев поздравил европейского дипломата с назначением и пожелал успехов в ее деятельности во благо дальнейшего развития отношений между КР и Евросоюзом.



В свою очередь, посол отметила настрой Евросоюза на расширение и укрепление партнерства между КР и ЕС и заверила, что приложит для этого необходимые усилия.