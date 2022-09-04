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|Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Евросоюза в Кыргызстане
09:44 06.09.2022
Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике.
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 5 сентября принял копии верительных грамот от нее.
Как пишет пресс-служба МИД, на встрече обсуждены текущее состояние и перспективы развития кыргызско-европейского сотрудничества, включая планы по организации визитов на высшем и высоком уровнях и региональных мероприятий.
Стороны также коснулись вопросов продвижения торгово-экономического взаимодействия, включая возможности Всеобщей схемы преференций+, реализации проектов и программ в рамках Многолетней индикативной программы в сфере государственного управления, образования, цифровой трансформации, развития зеленой экономики и защиты окружающей среды.
Кулубаев поздравил европейского дипломата с назначением и пожелал успехов в ее деятельности во благо дальнейшего развития отношений между КР и Евросоюзом.
В свою очередь, посол отметила настрой Евросоюза на расширение и укрепление партнерства между КР и ЕС и заверила, что приложит для этого необходимые усилия.