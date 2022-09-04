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Казахстанский паспорт украинки - убийцы Дарьи Дугиной был фальшивым, - КазМВД
10:04 06.09.2022

О казахстанском документе предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной рассказали в МВД

Удостоверение личности гражданки Казахстана, использованное подозреваемой в убийстве журналиста Дарьи Дугиной - фальшивка
АЛМАТЫ, 6 сен - Sputnik. В министерстве внутренних дел прокомментировали размещенное в публикациях средств массовой информации фото удостоверения личности гражданки Казахстана, которым пользовалась подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк.

По данным ведомства, удостоверение личности гражданки Казахстана, которым воспользовалась подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк при аренде гаража в Москве, официальными властями страны не изготавливалось и не выдавалось.
"Размещенное в публикации удостоверение личности на территории РК в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно является подделкой", - сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в пресс-службе МВД РК.
Также полицейские прокомментировали тот факт, что на своем автомобиле Наталья Вовк использовала казахстанские государственные регистрационные номера.
"Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей", - уточнили в МВД.
При этом там подтвердили, что министерством в рамках международных соглашений будет оказана всесторонняя помощь по установлению объективных обстоятельств совершения преступления.

Напомним, журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
Сообщалось, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.

Источник - ru.sputnik.kz
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