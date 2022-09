Пекин+Дели+Москва. Мир на троих, "загнанных в угол", - Роман Трунов

Уже спустя несколько лет Китай, Индия и Россия могут объединиться против коллективного Запада.



За последний год США дважды загоняли Китай, Индию и Россию "в один и тот же стратегический угол".



РФ от СССР досталось бесценное наследство. Ядерный арсенал и место постоянного члена Совета Безопасности ООН - это, так сказать, та политическая основа, тот прочный фундамент, на котором выстроено здание российского государства. Но только этим наследственные привилегии России не ограничиваются.



В современной ситуации, когда изменяется мировой порядок, едва ли меньшее значение имеют хорошие отношения со странами, претендующими на первые роли. Не так давно индийская экономика вышла на третье место в мире и сейчас уступает только экономикам США и КНР, и параллельно с этим растут международные амбиции Нью-Дели. Связь России с Индией началась еще в конце XVII века, когда первая называлась Русским Царством, а вторая - Империей Великих Моголов. И, что примечательно, за все это время между двумя государствами не было ни одного военного конфликта, если не брать в расчет внешнеполитическую авантюру императора Павла I, который в 1801 году отправил казаков в так и несостоявшийся индийский поход.



Уже после того, как Индия обрела независимость от Британской империи, СССР 13 апреля 1947 года сразу установил дипломатические отношения с новым государством. Начиная с 1991 года, было подписано более двухсот пятидесяти двусторонних документов, но и посейчас основополагающим является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года. А во время визита Владимира Путина в Нью-Дели, состоявшегося в декабре 2010 года, статус "стратегического партнерства" был поднят до "особо привилегированного стратегического партнерства".



Между тем крайне интересно понять, какими видятся перспективы российско-индийских отношений со стороны коллективного Запада. Но при этом посмотреть на дальнейшее развитие событий не глазами штатных экспертов американских или английских аналитических центров, а с точки зрения авторов из других стран, которые сотрудничают с западными, и не только, think tanks. Все-таки, что ни говори, а национальные нюансы восприятия международных отношений всегда заслуживают интереса.



Например, Институт Лоуи, австралийский think tank, опубликовал статью, название которой можно перевести как "Индия и Россия: корыстная дружба на один сезон" (India and Russia: friends for a reason, friends for a season). Однако ироничный заголовок не должен вводить в заблуждение, потому что автор этого материала, уроженка Австралии Аарти Бетигери, почти десять лет пробыла в Индии и сотрудничала с ведущими американскими изданиями. Да и сама публикация, надо сказать, в отличие от заглавия, выдержана в серьезном тоне.



"Трудно представить Пекин и Дели в одном альянсе"

Аарти Бетигери считает, что в отношениях с Россией Индия старается поддерживать баланс "между собственными интересами и исторической дружбой", и причина тому одна - российские нефть и газ. Поэтому индийские власти, настаивающие на нейтралитете своей страны, смогли преодолеть давление Запада, который стремится превратить РФ "в мирового изгоя". И в условиях "анархического мирового порядка" Нью-Дели "все чаще демонстрирует свою независимость".



Индия, как и Китай, "скупает дешевую российскую нефть в объеме одного миллиона баррелей в день", насыщая ей свой огромный внутренний рынок. Кроме того, индийцы перепродают нефтепродукты из России, что приносит им "неплохой доход". Но не только энергоносители интересуют Нью-Дели. Так, в апреле–июне эта страна импортировала 7,74 млн тонн российских удобрений.



Запад, естественно, обвиняет Индию в том, что она косвенным образом поддерживает Россию в ее противостоянии с Украиной. Индийское руководство, в свою очередь, отвергает эти обвинения. В частности, глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар рассуждает следующим образом: "Только индийские деньги и нефть, поступающая в Индию, финансируют ее, но не газ, поступающий в Европу? Давайте будем немного справедливы". Причем, как отметила Бетигери, его тон "граничил с воинственностью".



Австралийская журналистка отдает должное внешней политике индийских властей, называя ее "смелой и оппортунистической". "Это вполне можно считать победой Индии. Уверенная в себе, непоколебимая, не желающая подчиняться требованиям Запада, - какими бы морально обоснованными они ни были, - и бесстыдно действующая только в собственных интересах. Можно считать, что Индия находится на пути к статусу великой державы", - резюмирует Бетигери.



Еще одна весьма любопытная статья, которая называется "Демография подталкивает Китай, Индию и Россию к тройственному союзу", появилась в интернет-издании Asia Times. Здесь интересны два момента: во-первых, сама постановка проблемы и, во-вторых, история этой газеты. Она была зарегистрирована в Гонконге и выходила на бумаге в 1995–1997 годах, однако ее выпуск прекратился с началом так называемого азиатского финансового кризиса. К тому же закрытие издания совпало по времени с поглощением Гонконга КНР. А тот факт, что выпуск интернет-газеты с прежним названием был возобновлен все в том же Гонконге в 1999 году (но при этом цифровая версия выходит в Канаде), наводит на мысль о ее возможных связях не только с западными центрами влияния, но и с властями Поднебесной.



Итак, постоянный автор Asia Times, скрывающийся за псевдонимом SPENGLER, начинает статью с краткого экскурса в историю: "Существует множество примеров того, как злейшие враги превращаются в союзников именно потому, что представляют слишком большую опасность друг для друга". В качестве примера он приводит соперничество Британской и Российской империй за Индию, развернувшееся в XIX веке. Он напоминает, что Британия построила военно-морской флот, с помощью которого Япония победила Россию в войне 1904–1905 годов. Однако в двух мировых войнах, случившихся в XX веке, Великобритания и Россия-СССР, уже были союзниками.



Еще один исторический пример. В прошлом столетии Китай два раза воевал с Советским Союзом: в 1929 году за КВЖД и в 1969 году за остров Даманский. А между тем сегодня РФ и КНР "имеют общие интересы против США и их союзников". Так что "следующее стратегическое выравнивание между прошлыми врагами может объединить двух сегодняшних стратегических антагонистов, а именно Индию и Китай". И хотя сейчас это кажется маловероятным, ведь эти два государства имеют давний пограничный спор, "в ближайшие несколько лет" нельзя исключить подобного развития событий.



Уже в этом веке в Индии "будет гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем в Китае", а "численность малообразованных людей в мусульманской Азии при сохранении нынешних тенденций сравняется с Индией и Китаем вместе взятыми". В этом SPENGLER видит "как экономическую возможность, так и экзистенциальный вызов", ведь в других странах Восточной Азии экономически активное население сильно сократится.



По мнению автора, тому есть три причины - демографическая, экономическая и политическая. И все они приведут "к сближению России, Китая и Индии".



Четыре сорванных якоря мира, который катится в бездну

Сейчас в Японии проживает 50 млн граждан в возрасте от 15 до 49 лет, однако к концу этого столетия при нынешнем уровне рождаемости их будет всего 20 млн. В Южной Корее в этой возрастной группе будет всего 6,8 млн человек по сравнению с сегодняшними 25 млн. На Тайване число людей в возрасте от 15 до 49 лет сократится с нынешних 12 млн человек до 3,8 млн к концу XXI века, а в Китае к тому времени почти наполовину.



Индия очень удивила Соединенные Штаты, когда не отказалась от экономического сотрудничества со своим "давним союзником", Россией, из-за кризиса на Украине, полагает SPENGLER. Не поддержав американские и европейские санкции, она сумела создать механизмы валютного обмена и инвестиций, которые позволили ей вести торговлю с РФ в рублях, а часть выручки инвестировать в индийские корпоративные облигации.



"В отместку" госсекретарь США Энтони Блинкен, как это принято у американских политиков, обвинил самую большую в мире демократическую страну в том, что в ней произошел рост "нарушений прав человека со стороны некоторых правительственных, полицейских и тюремных чиновников". Впрочем, и Субраманьям Джайшанкар не остался в долгу, заметив, что у Нью-Дели тоже есть свое мнение о ситуации с гражданскими свободами в Соединенных Штатах. Таким образом, Индия впервые оказалась в одном списке с Китаем, обвиняемым в дискриминации уйгурского меньшинства, и Россией, которую Вашингтон настойчиво критикует за политику в отношении Чечни и Украины.



Стареющее население откладывает деньги на пенсии, а такие государства экспортируют капитал в страны с более молодым населением. КНР традиционно инвестировала в экономику США, которые в течение последних тридцати лет поглощали большую часть мировых свободных сбережений. В результате этого отрицательный баланс Соединенных Штатов в части чистых иностранных инвестиций составил 18 трлн долларов. К тому же Америка не сможет бесконечно поглощать большую часть мировых сбережений. Поэтому Индия - единственная страна в мире с достаточным количеством населения и адекватным управлением, которая способна поглотить сбережения китайцев.



Кроме того, за последний год американская внешняя политика два раза загоняла Китай, Индию и Россию "в один и тот же стратегический угол". Сначала случился поспешный уход Америки из Афганистана, а затем проявилась ее неспособность разрядить кризис на Украине. Первый случай оставил три азиатские державы, в которых велика численность мусульманского населения, перед лицом "неразрешимого бардака, который нужно разгребать". А второй убедил Нью-Дели в том, что цена дружбы с Вашингтоном - "это багаж, который может взорваться в недалеком будущем".



Намерения G7 установить потолок цен на российскую нефть и запретить ее транспортировку может привести к непредсказуемым последствиям. Вполне вероятно, что коллективный запад решится ввести эти запреты, но, как известно, нефть дырочку найдет. Ведь если обнаружится, что ее все равно вывозят, то США и их союзникам придется на это как-то реагировать, принуждая к повиновению нарушителей запретов, А это, безусловно, уже будет противоречить интересам не только России, но и Китая с Индией. Ну и чем все это закончится?



Роман Трунов

5.09.22 Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662448200





