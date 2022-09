Китай вливает в экономику деньги и снижает давление: ждать ли роста инвесторам

10:45 06.09.2022 На фоне спада экономики из-за коронавируса власти Китая начали проявлять небывалую сговорчивость и, кажется, готовы ослабить регуляторное давление на технологические компании. Forbes разбирался что вынудило партийное руководство пойти на такие меры и означает ли это, что пора покупать недооцененные акции китайских техногигантов



В 2022 году экономика Китая демонстрирует худшие показатели за последние 30 лет. По данным национального бюро статистики КНР, за II квартал 2022 года ВВП Китая вырос всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сжатие экономики продолжится и в этом квартале, КНР столкнется с технической рецессией. Под этим подразумевается экономический спад: отрицательный рост в квартальном выражении как минимум два трехмесячных периода подряд. В нынешнем году эта проблема уже стала реальностью для США, главного конкурента КНР в области экономического развития. Стоит отметить, что у технической рецессии мало общего с понятием настоящей рецессии, признаков которой на данный момент явно не хватает. Вместе с тем, учитывая, что перебои с поставками газа в Европу могут спровоцировать рецессию во многих других странах, не самые лучшие экономические показатели в двух главных экономиках мира выглядят тревожно.



В случае с КНР среди ключевых причин замедления экономической активности эксперты называют политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. До весны 2022 года казалось, что суровый китайский подход вполне оправдан: случаи распространения вируса купировались властями достаточно успешно и население быстро возвращалось к привычной жизни.



Однако, когда в марте пришлось объявить локдаун в Шанхае, финансовом центре КНР, карантин подорвал промышленное производство, логистику и розничную торговлю. Свою роль в замедлении экономической активности сыграли и такие факторы, как кризис на строительном рынке, а также продолжительное давление регуляторов на технологические компании, в том числе запрет на IPO в США.



Давление правительства на техсектор продолжается последние два года: более жесткая политика в различных областях - от игрового бизнеса до защиты данных - привела к падению капитализации китайских техгигантов на сотни миллиардов долларов. Начиная со второй половины 2020 года китайские регуляторы активно вмешивались в дела ведущих компаний страны, стремясь снизить зависимость корпораций от западного капитала, а также ограничить доступ американских и европейских компаний в Китай. Особенно показателен кейс Ant Group: компания Джека Ма, владеющая крупнейшей цифровой платформой Китая для проведения платежей Alipay, в октябре 2020-го была вынуждена отказаться от проведения самого большого в истории IPO, поскольку власти в самый последний момент отменили листинг.



Надо сказать, что к соглашению о правилах размещения китайских фирм на американских биржах США и КНР не могли прийти несколько лет. Несмотря на то что еще в середине месяца эксперты давали тревожные прогнозы, 26 августа этого года пресс-служба Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила: спустя десятилетие неопределенности КНР и США договорились о правилах аудита китайских фирм на рынке США.



Вашингтон 10 лет добивался от Пекина пойти на уступки, требуя от китайских компаний доступа к бухгалтерским отчетам. КНР в свою очередь отвечала отказом, мотивируя это соображениями национальной безопасности. Ситуация особенно обострилась в декабре 2021 года: тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла закон, согласно которому компании могут быть исключены из листинга, если они откажутся выполнять требования по внешнему аудиту на одинаковых условиях с американскими компаниями. В результате еще за две недели до заключения знаменательного соглашения China Life Insurance Co., PetroChina Co. и China Petroleum & Chemical Corp., Aluminium Corp. of China и Sinopec Shanghai Petrochemical Co., пять крупнейших государственных компаний Китая, объявили о планах делистинга на фоне тяжелых переговоров двух сторон. В результате противоречия удалось преодолеть, и принятое решение ознаменовало серьезное потепление в деловых отношениях между США и КНР на фоне Тайваньского кризиса. "Данное соглашение является первым шагом к тому, чтобы избежать исключения около 200 фирм с нью-йоркских бирж", - прокомментировал эту новость председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер.



Застой вместо роста

Китай не случайно именно сейчас пошел на уступки США, хотя раньше в вопросе аудита непоколебимо стоял на своем. Нынешние экономические показатели вынуждают Китай выйти из зоны комфорта и пойти на шаги, которые вторая экономика мира в доковидные времена даже не рассматривала. Если в I квартале 2022 года страна могла похвастаться успешными экономическими показателями, то уже в марте крупнейшая за два года шанхайская волна COVID-19 в Китае нарушила планы по выходу на прежние показатели роста. Еще в апреле Bloomberg прогнозировал темпы экономического роста Китая в 3,9%, но уже летом Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз роста ВВП Китая в 2022 году до 3,3%. Для сравнения: в 2012-2019 годах китайская экономика росла в пределах 6-8% в год.



В этих условиях достигнутая между Вашингтоном и Пекином сделка, которая уменьшила угрозу делистинга около 200 торгуемых на Уолл-стрит компаний, является лишь частью мер правительства по нормализации экономических показателей. Еще одним решительным шагом стали недавние меры стимулирования экономики: 24 августа Государственный совет Китая одобрил новую квоту облигаций на 200 млрд юаней ($29 млрд) на поддержку энергетических компаний страны, а также 10 млрд юаней на сельское хозяйство. Помощь пришлась как нельзя вовремя: в августе электростанции и сельскохозяйственный сектор Китая пострадали от засухи на значительной части территории страны. Длительная жара даже вызвала перебои в подаче энергии. Также правительство анонсировало дополнительные 300 млрд юаней ($44 млрд) в виде квот на расходы на инфраструктуру и инвестиции банков - сверх 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня.



Стимулирующие экономику меры в этот раз внушительные. Однако с учетом того, что КНР не собирается отступать от политики "нулевой терпимости" как минимум до съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре, а распространение новой волны вируса контролировать крайне сложно, некоторые эксперты скептически отнеслись к введенным мерам. Скорое решение накопившихся в Китае проблем видится маловероятным. "Рынки строительства и инфраструктуры знают, что, если китайская экономика не станет более открытой, стимулы не помогут разрешить ситуацию с медленным потреблением на материке. В случае с налогово-бюджетными стимулами, такими как расходы на инфраструктуру, между их введением и влиянием на реальный спрос обычно проходит от шести до девяти месяцев", - сказал управляющий директор консалтинговой компании Navigate Commodities Атилла Уиднелл в комментарии для CNBC.



При этом наиболее острой выглядит обстановка в строительном секторе: из-за последствий эпидемии рынок недвижимости стал еще одним препятствием для роста китайской экономики. До недавнего времени этот рынок был мощным двигателем экономического роста страны: на этот сектор приходилось немногим менее одной трети ВВП. Однако сейчас из-за финансовых проблем и дефицита материалов девелоперы не могут возводить дома, а население не хочет выплачивать кредиты в недостроях.



В последние годы наблюдался рост строительства многоквартирных домов по всему Китаю, потому что люди активно перебирались в города из сельской местности. Однако, судя по пустующим квартирам, этот рост стимулировали инвесторы в недвижимость, а не фактические покупатели жилья. Туманные перспективы на фоне экономического спада побудили китайцев пойти на бойкот оплаты квартир в знак протеста: в июле покупатели прекратили выплаты по меньшей мере по 319 проектам в 93 городах. Из-за всех перечисленных факторов цены на жилье неумолимо снижаются уже на протяжении десяти месяцев, и никто не может предсказать, когда этот спад закончится.



Особенно заметным стал кейс Evergrande: в конце 2021 года один из крупнейших китайских застройщиков буквально балансировал на грани дефолта, а долговые обязательства компании превышали $300 млрд. Помимо обязательств перед банками, поставщиками и индивидуальными инвесторами, компания также обладала облигациями на сумму $7,4 млрд со сроком погашения в 2022 году. Сейчас перспективы у компании все еще не блестящие: весной фонд взаимных инвестиций КНР снизил оценку бумаг Evergrande почти до нуля, в середине марта торги ценными бумагами China Evergrande Group и Evergande Property Services были приостановлены. В конце июля CEO и CFO компании ушли в отставку из-за подозрений в мошенничестве, а в начале августа одной из дочерних компаний пострадавшего от кризиса китайского гиганта недвижимости было приказано выплатить 7,3 млрд юаней ($1,08 млрд) за невыполнение долговых обязательств.



Китайские акции как стратегический актив

Строительный сектор является одним из самых крупных в китайской экономике: на него приходится треть ВВП, 40% от всех банковских кредитов и половина налогов муниципалитетов. В связи с этим кризис в этом сегменте влияет и на финансовую систему, и на инвестиционный рынок, а акции и облигации строительных компаний сильно теряют в цене.



Инвестиционный стратег "Алор Брокера" Павел Веревкин утверждает: индекс Hang Seng находится сейчас в так называемой "медвежьей" зоне, теряя за год около 21%. Давление продавцов испытывают все, однако наибольший урон заметен в строительной области. Инвестиции в китайские компании, торгуемые на Гонконгской бирже, сейчас сопряжены с повышенным риском, предостерегает Веревкин. В первую очередь, по его мнению, вызывают опасения инфраструктурные риски, так как цепочка депозитариев инвесторам до конца не известна. К этому стоит добавить юридические риски. "По сути, приобретая акции китайских компаний, вы покупаете офшорные компании-пустышки. Также стоит упомянуть и о самом банальном - риске обострения конфликта вокруг Тайваня, замедлении роста экономики на фоне ковидных ограничений и серьезных проблемах строительного сектора", - говорит Веревкин.



Нынешняя экономическая обстановка для китайского правительства выглядит как минимум турбулентной. В связи с этим можно предположить, что в условиях тяжело поддающейся прогнозам пандемии, а также стремительно меняющейся геополитической обстановки правительству будет нужно искать все новые дополнительные способы стимулирования экономики. Уже сейчас можно видеть, что китайские власти стали более устойчивыми и готовы ослаблять регуляторное давление на технологические компании.



В отличие от последних лет, когда правительство КНР особое внимание уделяло борьбе с монополизацией рынка крупными фирмами и пресечению недобросовестной конкуренции в интернете, сейчас фокус смещается на смягчение последствий COVID-19 и поддержку экономического роста. В последние полгода было замечено снижение давления регуляторов: 11 апреля Китайская государственная администрация по прессе и публикациям выдала лицензии на публикацию 45 игр от разработчиков, включая Baidu Inc и XD Inc, положив конец девятимесячному перерыву. В конце того же месяца Политбюро Китая на заседании под председательством Си Цзиньпина заявило, что усилит поддержку платформенной экономики, имея в виду интернет-платформы, такие как онлайн-рынки. Кроме того, стало известно, что власти Китая готовы обсудить с Tencent, Meituan и другими IT-компаниями ослабление контроля за технологическим сектором.



Партнер компании ChangeLab Вадим Тимохин предупреждает, что все это не означает кардинального смягчения регулирования, которое за последние несколько лет охватило сферу интернет-технологий: "Небольшие скачки акций в результате перечисленных мер по снижению давления регуляторов - это исключительно спекулятивные истории. Для нас эти шаги служат лишь показателем того, что к этой сфере можно начать осторожно присматриваться".



По мнению основателя Telegram-канала bitkogan профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, китайские регуляторы снижают давление на технологических гигантов "не от хорошей жизни". Помимо того что экономика Китая замедляется хуже ожиданий, безработица среди молодежи достигла 19,9%. В этих условиях было бы логичным дать технологическому сектору восстановиться, чтобы обеспечить новые рабочие места молодым.



Отвечая на вопрос, насколько привлекательными все эти действия властей делают акции китайских технологических компаний, Коган отмечает, что для большинства этих компаний основным рынком остается Китай, а из-за нулевой толерантности к коронавирусу в ближайшее время перспективы экономики страны будут оставаться неопределенными. "Тем не менее, когда в китайской экономике все наладится, скорее всего, можно будет увидеть и более высокие оценки акций", - прогнозирует он, рекомендуя начать присматриваться к недооцененным сейчас акциям. "Сравнительно низко сейчас оценены акции Alibaba, - отмечает он. - При этом нужно иметь в виду, что не все китайские компании сейчас торгуются дешево. Например, акции Meituan выглядят перегретыми. Tencent, несмотря на снижение капитализации на 29% с начала года, по-прежнему не стоит дешево. Впрочем, для этой уникальной компании исторически характерны более высокие оценки по сравнению с конкурентами".



В нынешней обстановке особенно важно адекватно оценить перспективы китайских компаний с листингом на Гонконгской бирже, которые в июне начали торговаться на СПБ Бирже. Среди этих компаний есть технологии (Alibaba, Tencent, Xiaomi, Meituan, JD), недвижимость (CK Asset Holdings, Sands China, Country Garden Holdings) и прочее, например производитель оптических приборов Sunny Optical Technology. В беседе с Forbes анонимный эксперт "Сбера" рекомендовал присмотреться к строительным компаниям (таким как CK Asset Holdings, Sands China, Country Garden Holdings, и потребительскому сектору (Tencent), потому что там меньше рисков ограничений роста со стороны США. Среди тревожных для технологического сектора сигналов он называет, в частности, недавний запрет Nvidia продавать Китаю некоторые из технологий. Эксперт отметил при этом, что двенадцать компаний на СПБ Бирже это объективно слишком маленькая выборка: "Ожидать, что именно их акции взлетят, я бы не стал".



Коган рекомендует в любом случае держать руку на пульсе при покупке акций китайских технологических компаний на длительный срок: "Это сейчас им дали регуляторную передышку. Вполне возможно, когда экономика наладится и молодежь будет трудоустроена, партия вспомнит, как мало делают технологические компании для всеобщего процветания…"



06.09.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662450300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка очередного заседания Сената

- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

- Кадровые перестановки

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №581

- Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они".

- О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%

- По следам скандалов в Туркестанской области

- Заявление МИД Республики Казахстан

- Кто способен побороться за пост президента Казахстана?