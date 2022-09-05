Одиозный идеологический шалман "Рухани жынгару" переименован в Казинститут общественного развития

11:29 06.09.2022

Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" получил новое название

Переименован Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру"

Правительство Казахстана приняло постановление от 27 августа 2022 года "О переименовании некоммерческого акционерного общества "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz.

Переименовать некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" в некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного развития", - говорится в документе.

Министерству информации и общественного развития РК совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.



Основным предметом деятельности института определено обеспечение разработки и реализации стратегии продвижения программной статьи Первого Президента РК – Елбасы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", аналитического и методического сопровождения всех структур, участвующих в реализации программы, в том числе мониторинга и анализа общественно-политической обстановки, прогнозирование процессов в гражданском обществе, проведение научных исследований и осуществление методического обеспечения реализации государственной семейной политики.



Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" был создан 23 апреля 2019 года.



Уставный капитал НАО был сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере 123 850 000 тенге и за счет передачи государственной доли участия в уставном капитале ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь" в размере 100%.



Лариса Черненко