Китай не поддержал введение потолка цен на российскую нефть, - НГ

11:42 06.09.2022 5.09.2022



Участники ОПЕК+ решили сократить общую квоту на добычу черного золота

Ольга Соловьева



В ведомстве Антона Силуанова зафиксировали снижение доходов бюджета от нефтегазовых поступлений.

Российские власти считают реальной угрозу стран "большой семерки" назначить предельные экспортные цены на нефть из РФ. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Александр Новак, который назвал предлагаемые западным союзом ценовые ограничения (Price Cap) важным фактором неопределенности для мирового рынка. Также в понедельник представители Китая заявили, что не поддерживают введение ценового потолка для российской нефти и надеются на отмену этой инициативы. На этом фоне показательным стало решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу с октября 2022 года.



Нефть марки Brent дорожала в понедельник почти на 4%, до 96,47 долл. за баррель из-за новостей о решении ОПЕК+ относительно добычи нефти участников соглашения в октябре. Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить квоты добычи нефти на 100 тыс. барр. в сутки (б/с) в октябре. Таким образом, квоты на октябрь соответствуют квотам на август.



Перед этой встречей технический комитет ОПЕК+ резко понизил оценки профицита на рынке нефти по сравнению с предыдущим прогнозом на 2022–2023 годы. Так, оценка профицита предложения в этом году снижена вдвое – до 400 тыс. б/с, на 2023 год – с профицита в 900 тыс. до 300 тыс. б/с. Отмечается, что эти изменения отражают опасения того, что многие страны альянса не могут достичь своих целевых показателей.



Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам решения отметил, что исполнение сделки ОПЕК+ находится на высоком уровне. Он также отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ будет и дальше следить за развитием ситуации на рынке. "Заявления отдельных лидеров G7 и рассматриваемые вопросы, касающиеся восстановления предельных цен на приобретение российской нефти, – это тоже вносит достаточно большие неопределенности для рынка", – подчеркнул он.



Многие аналитики не ожидали решения ОПЕК+ о снижении добычи. Так, специалисты JPMorgan объясняли, что летний избыток сырья на мировом рынке может быстро превратиться в дефицит. Месяцем ранее участники ОПЕК+ одобрили увеличение объемов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. б/с. В итоговом коммюнике подчеркивалось, что свободные мощности по добыче нефти в мире серьезно ограничены и необходимо осторожно их использовать. Кроме того, в документе отмечалось, что хроническое недоинвестирование нефтяного сектора сократило избыточные добывающие мощности.



При этом в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявлял, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных факторов и это может вынудить ОПЕК+ к действиям. Он также отмечал, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах". Опасения были связаны со снижением нефтяных котировок и слабыми перспективами роста спроса.



Эксперты считают, что решение может стать тревожным событием для стран-потребителей, поскольку они борются с инфляционным давлением цен на нефть и перспективой энергетического кризиса зимой. Снижение производства нефти позволит ОПЕК+ оставить за собой рычаг влияния на рынок в форме сохранения резервных мощностей на случай существенного падения добычи в России позднее в этом году или, например, уменьшения поставок из Ирака из-за волнений в стране, считают в Energy Aspects.



Решение по добыче нефти в октябре принимается на фоне уже утвержденных соглашений о потолке цен на российское черное золото. Так, в конце прошлой недели страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.



Российская сторона еще до принятия решения подчеркивала, что откажется от "нерыночных поставок".



"Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", – говорил вице-премьер Александр Новак.



В Китае ограничения на российское сырье не поддерживают. "Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие страны… предпримут конструктивные усилия, а не наоборот", – сказала в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин, добавляя, что Китай выступает против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть и призывает к пересмотру позиции государств – членов группы.



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Представитель МИД КНР Мао Нин объявила,

что Китай выступает против решения G7.

Фото с сайта www.fmprc.gov.cnО пересмотре речи не идет, наоборот, западные страны теперь выступают и за установку предельных цен на российский газ. На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о необходимости ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. Она также не исключала, что такая мера будет предложена на европейском уровне. В ЕК отмечали, что странам Евросоюза удалось заполнить хранилища газом на 80% даже раньше, чем было запланировано.

Reuters сообщает, что главы энергетических министерств стран – членов Евросоюза могут обсудить введение предельной цены на российский газ и другие срочные меры реагирования на взлет цен на энергию уже 9 сентября. В документе, с которым ознакомилось СМИ, указывается, что министры рассмотрят различные варианты, в том числе потолок цен на импортируемый газ и на газ, используемый для выработки электричества, либо временное исключение газовых электростанций из действующей в ЕС системы ценообразования.



Москва прямо объявляет: проблемы с поставками газа в Европу будут продолжаться до снятия санкций. "Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства… Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует. Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", – прокомментировал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Напомним, в пятницу "Газпром" сообщил о полной остановке газопровода "Северный поток" из-за выявленных во время техобслуживания неисправностей в работе оборудования. Аналитики считают, что в случае введения предельных цен на российский газ компания может по аналогии с нефтью объявить о прекращении поставок голубого топлива в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него.



При этом доходы РФ от нефти и газа опасно сокращаются. Как сообщил Минфин в понедельник, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд руб. В целом же по итогам последнего летнего месяца нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились до 672 млрд руб. Это минимальная величина за последние 14 месяцев, обращают внимание авторы Telegram-канала MMI. "Снижение к августу прошлого года составило -3,4% год к году; снижение в третьем квартале складывается на уровне -14,6% год к году", сообщают они, отмечая, что газовая война с Европой все дороже обходится бюджету.



Для сравнения: в августе прошлого года нефтегазовые доходы бюджета составили 695 млрд руб. Максимальными в этом году они были в апреле – почти 1,8 трлн руб.



Эксперты также считают, что динамика следующего года будет куда хуже на фоне действия шестого пакета санкций.



Что касается решения ОПЕК+, то у экспертов "НГ" оно не вызывает вопросов. "ОПЕК+ ревностно следит за тем, чтобы не допустить излишнего наращивания предложений на рынке и значительного снижения цен. Из-за окончания летнего сезона, высокого спроса на бензин и аномальной жары в Европе и Азии, в преддверии вероятного замедления экономики в ведущих странах со снижением потребности в сырье, ОПЕК+ стремится противодействовать ослаблению цен. Вердикт организации дает месседж рынку о том, что она считает нормальными уровни в пределах 100 долл. Если давление на цены продолжится, вероятно, в дальнейшем нас ждет решение о дополнительном сокращении квот добычи", – считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Сигнал рынку – принципиальная готовность ОПЕК+ действовать для поддержания цен около 100 долл. за баррель, соглашается главный аналитик "Открытия Инвестиции" Алексей Кокин.



Эксперты также скептически относятся к идее потолка цен на российскую нефть и газ. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, что если к ограничению не присоединятся Китай и Индия – крупнейшие покупатели российской нефти в Азии, – то без их участия меры будут неэффективны. Аналитик "Финам" Андрей Маслов согласен: если к соглашению не присоединятся Индия и Китай, оно может иметь обратный эффект. "Если Россия откажется поставлять нефть и газ странам, поддержавшим ценовой потолок, то цены на энергоресурсы взлетят, а РФ продолжит продавать их другим странам по серым схемам", – не исключает он.

"Трудно представить, как в текущих условиях можно эффективно ограничить крупнейшего мирового поставщика газа и второго по нефти без серьезных последствий для предложения, что вызовет обратный эффект – дефицит энергоресурсов и рост цен", – отмечает портфельный управляющий "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Он добавляет: в текущем предложении существует механизм "исключения из правил" для ряда стран, что может в итоге девальвировать всю идею ограничений.



Потолок цен можно расценивать как смягчение санкций, говорит исполнительный директор департамента компании "Ива Партнерс" Артем Тузов. "Если раньше страны Запада вообще не хотели покупать российское сырье, то сейчас появляется возможность для поставок", – отмечает он.



Однако если предположить, что лимиты будут соблюдаться, а Россия будет продавать по таким ценам, то она теоретически может существенно потерять в доходах, рассуждает Гойхман. "Сейчас средний дисконт на нефть Urals составляет примерно 20–25 долл. от Brent. Таким образом, наша марка продается приблизительно за 75–80 долл. В качестве примерного потолка называлась цена 40–45 долл., то есть вдвое меньше. К концу лета морской экспорт нефти из России составляет примерно до 3,2 млн барр. в день. При реализации европейского частичного эмбарго с декабря с учетом некоторого перенаправления поставок в Азию и Латинскую Америку морской экспорт может уменьшиться примерно на 1–2 млн барр. в день. По приблизительным подсчетам снижение выручки от нынешнего уровня продаж при таких условиях может составить около 40–80 млн долл. в день", – сообщает аналитик. Источник - НГ

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