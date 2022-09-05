США напомнили Узбекистану о вторичных санкциях, - Виктория Панфилова

11:56 06.09.2022 Ташкент не собирается сворачивать сотрудничество с Россией



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.09.2022

Дэниел Розенблюм: Ташкент не станет рисковать, действуя в обход санкций против РФ.

Узбекистан намерен защитить свой бизнес от вторичных санкций, введенных против России, заявил посол США в республике Дэниел Розенблюм. Он сообщил, что узбекское правительство консультировалось с США по поводу рисков в помощи Москве обойти санкции. Ташкент, как считает дипломат, на это не пойдет, не желая ставить под удар свой бизнес. При этом объем торговли между Россией и Узбекистаном вырос на треть и имеет хорошие перспективы. На 30% увеличился поток трудовых мигрантов в Россию.

Запад пытается ломать через колено страны ради присоединения к санкциям против России, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда". Он отметил, что Запад не стесняется публичных высказываний о том, что тому, кто проявит непослушание, будет "нехорошо".



Предупреждение получил уже и Узбекистан. В начале сентября Министерство финансов США включило Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Таджикистан и ряд других государств в список стран, через которые в Россию и Белоруссию могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями. Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм в интервью узбекскому проекту Alter Ego заявил, что список в основном охватывал страны, которые поддерживают активные деловые отношения с Россией. "Так что это рассматривается как потенциальный риск, это не было и не должно было быть обвинением или доказательством, что это происходит, это просто риск", – пояснил он. "Правительство Узбекистана предельно ясно подтвердило и нам, и, я думаю, публично, что они хотят соблюдать санкции и не хотят, чтобы узбекистанские компании подверглись вторичным санкциям. Они не хотят, чтобы Узбекистан стал страной, которую используют как пункт для обхода санкций. Они очень тщательно консультировались с нашими экспертами по санкционному режиму, с нашим Министерством финансов и Министерством торговли… Кажется, они также советовались с частными юридическими фирмами, экспертами по этому вопросу. Так что я считаю, что правительство привержено идее не способствовать уклонению от санкций", – сообщил дипломат.



"Узбекистан вынужден действовать с оглядкой на Запад, но воздерживаться от расширения сотрудничества с Россией не будет", – считает академик, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН Наби Зиядуллаев. "Безусловно, никому не хочется связываться с санкциями. Поэтому Ташкент не особенно афиширует свою позицию по теме санкций и спокойно расширяет сотрудничество с Россией. Товарооборот растет, по официальным данным Госкомстата Узбекистана, по итогам января–мая 2022 года внешнеторговый оборот между Россией и Узбекистаном превысил 3 млрд долл., что почти на 34% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт из республики в Россию увеличился почти на 43%, составив около 940 млн долл., а импорт Узбекистана из России – на 30%, до более чем 2 млрд долл. Цифры действительно высокие, но могли быть еще выше, если бы не санкции, и сотрудничество развивалось бы еще большими темпами", – сказал "НГ" Наби Зиядуллаев.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Станислав Притчин считает ситуацию двоякой. "Однозначно, что все страны, которые взаимодействуют с Россией, находятся под давлением США и ЕС. И то, что уезжающий посол откровенно об этом говорит, лишь подтверждает данный факт. В этой ситуации все зависит от самих стран, как они решат. Кто-то, идя на поводу, закрывается, сворачивает сотрудничество с Россией в ущерб себе, например как Финляндия. По компаниям то же самое. Есть интересный кейс Казахстана, который на международной арене говорит, что соблюдает санкции в отношении России и никоим образом не участвует в их обходе, но при этом является одним из главных бенефициаров этого обхода", – сказал "НГ" Притчин. Об этом наглядно свидетельствует статистика по поставкам IT-оборудования, мобильных телефонов из Казахстана.



Что касается Узбекистана, то, по мнению эксперта, рост товарооборота обусловлен двумя факторами. Это снижение всевозможных барьеров для узбекистанских производителей, в результате чего им стало проще выходить на российский рынок. Кроме этого, работает ряд инвестиционных проектов, в том числе российских, которые используют узбекский промышленный потенциал. "С другой стороны, я думаю, что параллельный импорт все же идет через Узбекистан, просто Ташкент эту тему не поднимает, как Казахстан. Ташкент занял сдержанную позицию и максимально использует возможности для наращивания взаимной торговли за счет параллельного импорта", – считает Станислав Притчин.



Он отметил, что наиболее уязвимое подсанкционное сотрудничество – это сотрудничество в банковской сфере. "Но и здесь можно найти варианты. Например, торговля в национальной валюте совершенно меняет конфигурацию. Любое сотрудничество, которое не касается третьих игроков, неподсанкционное. Узбекистан тем и отличается, что он максимально прагматичен. Поэтому какие-то эфемерные угрозы со стороны западных стран, конечно, имеют значение, но на уровне прагматизма, сворачивать сотрудничество с Россией – это будет в ущерб узбекской экономике", – подчеркнул Притчин.



Впрочем, в Москве за последнее время побывали узбекские высокопоставленные чиновники, которые договаривались о расширении сотрудничества с Россией в агропромышленной сфере, фармацевтической, текстильной. В российские регионы начинаются поставки из Узбекистана бытовой техники, автомобилей.



Российский рынок вновь стал привлекательным для трудовых мигрантов из Узбекистана. Более 1,5 млн граждан Узбекистана въехали в РФ во втором полугодии. По словам директора Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиера Эргашева, "трудовые мигранты поняли, что российская экономика устояла, есть спрос на рабочую силу, Россия по-прежнему заинтересована в привлечении рабочей силы из-за рубежа в самые разные отрасли экономики, начиная от сферы строительства и сельского хозяйства и заканчивая сферой услуг и розничной торговлей". Источник - НГ

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