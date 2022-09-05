|13:31 Русофобские дроны над Центральной Азией, - Чингиз Болотбеков
13:08 Как в старые добрые времена... В Херсонских ковылях горят германские "панцыри"
13:04 Депутаты уговаривают Кырминистрессу природы Кутманову подать в отставку. Ввиду полной проф-непригодности
12:30 Где лесбо- там и прости-. Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России
12:13 Скончался мэтр казахстанской журналистики Григорий Дильдяев
12:02 Мастерская Лу Баня. Китай распространяет центры профессионального обучения на ЦентрАзию, - Джиахви Хванг
11:57 Аполлинария Аврутина: "Турция невероятно пассионарная страна..."
11:56 США напомнили Узбекистану о вторичных санкциях, - Виктория Панфилова
11:42 Китай не поддержал введение потолка цен на российскую нефть, - НГ
11:29 Одиозный идеологический шалман "Рухани жынгару" переименован в Казинститут общественного развития
11:23 Возрождение курултая. Кыргызстан и Казахстан запустили обратный ход колеса истории? - Яна Шелестова
10:45 Китай вливает в экономику деньги и снижает давление: ждать ли роста инвесторам
10:10 Пекин+Дели+Москва. Мир на троих, "загнанных в угол", - Роман Трунов
10:04 Казахстанский паспорт украинки - убийцы Дарьи Дугиной был фальшивым, - КазМВД
09:44 Мэрилин Йозефсон назначена главой представительства Евросоюза в Кыргызстане
09:07 Бледнолицые против краснокожих. Два белых канадца безмотивно напали и зарезали 10 саскачеванских индейцев
08:51 Станет ли уход Голливуда из России шансом для казахстанской киноиндустрии? - Алмаз Куменов
08:44 Таджикистан: кумовство рулит, хорошо? - Еurasianet.org
08:05 Новый политический полюс мира. Россия, Иран и Китай объединились в "празднике непослушания"? - Сергей Плотников
07:55 Украинского посла-русофоба по-тихому выдворяют из Казахстана
07:47 Иранские "Шахиды" сметут HIMARS с украинской земли
01:39 У Токаева сейчас нет конкурентов... Успеть переизбраться до войны, - Данияр Ашимбаев
00:51 Ирак приблизился к новой катастрофе, - Мурад Садыгзаде
00:50 Кого власти адаптируют – мигрантов к русским или русских к мигрантам? - Владислав Мальцев
00:49 Порог цен на русскую нефть – полезная глупость, - Владимир Прохватилов
00:24 Российскому углю рада не вся Азия. Япония и Тайвань пытаются сокращать закупки, - "Къ"
00:15 Как странам ЕАЭС удается нивелировать последствия санкционного давления, - Сергей Глазьев
|21:43 Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
20:12 Трупные пятна истории, - Александр Проханов
19:41 Столица Казахстана может опять стать Астаной, - В.Панфилова
15:15 Лиз Трасс стала 78-м премьер-министром Великобритании
15:11 Центральный банк Китая сократит норму валютных резервов, чтобы ограничить ослабление юаня
14:34 Из 120 первоклашек только 10 - русские. Мигранты захватили школу на Урале
13:59 "Распределитель" от президента Токаева, - Гульмира Илеуова
12:48 Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле
12:14 Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13 В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58 Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56 Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23 Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54 Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45 ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:43 Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39 Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56 В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33 Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37 УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17 Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04 Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24 Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00 Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
|Скончался мэтр казахстанской журналистики Григорий Дильдяев
12:13 06.09.2022
Экс-глава газеты "Казахстанская правда" скончался на 75-м году жизни
Экс-глава газеты "Казахстанская правда" Григорий Дильдяев ушел из жизни. Большую часть творческого пути он посвятил журналистике, сообщает Zakon.kz.
Григорий Дильдяев родился 2 июля 1948 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1971 году окончил факультет журналистики Кировского КазГУ по специальности "журналист".
С 1966 года работал корректором Ошской областной газеты. С 1971 года был литературным сотрудником, корреспондентом, заведующим отделом газеты "Казахстанская правда".
В 1985 году работал корреспондентом газеты "Правда", руководителем группы корреспондентов. С 1991 года был главным редактором газеты "Азия".
В 1994-1997 годах работал главным редактором газеты "Казахстанская правда". В 1995-1999 годах был главным редактором газеты "Азия – экономика и жизнь".
С 1999 года возглавлял РБА "КазИнПресс".
Ирина Лукичева