Где лесбо- там и прости-. Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России

12:30 06.09.2022

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о решении отстранить национальные федерации от международных спортивных турниров.



"Я согласна с баном национальных команд, безусловно. И, наверное, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием. Но не совсем согласна с баном индивидуалистов - таких, как мы. Например, я, Рублев, Хачанов, Павлюченкова… С нами я не считаю, что это правильно.



Я понимаю решение, почему нас дисквалифицировали с Уимблдона. Я его понимаю, но принять его очень сложно, потому что если брать индивидуально каждый случай, я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами, конечно, другое, здесь я согласна", - сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу "Осторожно, Собчак".



в Чемпионской гонке WTA Касаткина идет на третьем месте и имеет хорошие шансы попасть на Итоговый чемпионат.