Депутаты уговаривают Кырминистрессу природы Кутманову подать в отставку. Ввиду полной проф-непригодности

13:04 06.09.2022

Депутат - министру Кутмановой: Пишите заявление об отставке

Депутат Женишбек Шермаматов ("Ата-Журт Кыргызстан") сегодня, 6 сентября, предложил министру природных ресурсов Динаре Кутмановой написать заявление об отставке.



На заседании министр сообщила, что протокольное поручение депутата исполнено и была проверена деятельность 6 золотодобывающих компаний.



Депутат сообщил, что не давал такого поручения.



"Уважаемая Динара Асиевна, мы очень вас ждали. Я слышал, что вы очень хороший руководитель, но это оказалось не так. У вас про горнорудный сектор нет вообще никакой информации, вы не понимаете в этом. Вы не мучайте ни себя, ни народ, добровольно напишите заявление и делайте работу, в которой вы разбираетесь. Сейчас вы делали доклад 15 минут, но я никогда не давал вам такого протокольного поручения. Вам не давалось протокольное поручение идти и проверять компании", - сказал Ж.Шермаматов.



Депутат сообщил, что 30 марта на заседании парламента дал поручение пересмотреть лицензионные соглашения частных золотодобывающих компаний и провести переговоры о включении не менее 30% государственной доли.



Он добавил, что 6 апреля дал поручение включить в крупные и средние угледобывающие компании не менее 40% государственной доли.