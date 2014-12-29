Как в старые добрые времена... В Херсонских ковылях горят германские "панцыри"

13:08 06.09.2022 Танковый бой на Украине: НАТО бросает на Херсонский фронт Leopard 2А4

Что стоит за неожиданной переброской под Авдеевку лучшей брони альянса

Александр Ситников

5 сентября

"Давно не секрет, что не с Украиной-то бьемся, а почти с целой Европой. Это выражается не только в поставках на Украину западного вооружения, но и в обеспечении украинских неонацистов европейскими продуктами и бытовыми принадлежностями. На покинутых позициях в Песках бойцы НМ ДНР обнаружили и немецкую зубную пасту, и итальянский сухпай - вообще, кормили европейцы украинцев как на убой". Об этом говорится в телеграм-канале WarGonzo - проекта, который стал открытием спецоперации.



Казалось, никого уже не удивить уровнем натовского соучастия в российско-украинском конфликте на стороне бандерштата. Тем не менее появление на Андреевском направлении южного фронта, по информации с места событий, примерно роты Leopard 2А4, заставляет несколько иначе смотреть на развитие событий.



Если так и дальше пойдет, то вслед за лучшим натовским танком появятся и самолеты альянса, причем также неожиданно, как и немецкие "кошки", берущие родословную с фашистского "Леопарда".



Натовская подготовка "захисников незалежностi" не имеет ничего общего с реальными боями и обрекает их на верную смерть

Обращает на себя внимание, что немецкие танки, неважно с каким прапором на борту, засветились на андреевском прорыве через реку Ингулец, когда стало ясно, что ВСУ несут катастрофические потери. "Захисники незалежностi", увидев их, даже воспряли духом.



В таком же духе сделали вывод и украинские телеграм-каналы, назвав ввод в бой роты Leopard 2А4 "серьезным имиджевым ходом" офиса президента [Украины]. Типа, несмотря на разговоры о снижении военной помощи со стороны западных союзников, она, напротив, усиливается.



И вообще, немецкие "кошки" под Андреевкой демонстрируют всему миру, в том числе русским, что именно здесь на плацдарме Ингулец решается судьба демократического мира. Дескать, если укры проиграют, то и на янки с бриттами азиаты и африканцы будут смотреть с презрением. На самом деле, это редкий случай, когда трудно не согласиться с самостийными ура-патриотами.



Сейчас трудно понять, как ввод в бой роты Leopard 2А4 повлиял на текущую ситуацию, но, по сводкам даже украинского Генштаба, укры оставляют свои позиции в Костромке и концентрируются в Сухом Ставке, а также расширяют плацдарм на Ингульце. Правда, ISW назвал оба поселка спорной "серой зоной", возможно из-за уничтожения здесь "Солнцепеком" и полтонными бомбами большого количества ВСУ.



Но, похоже, укры упорно наступают на одни и те же грабли. Ряд российских телеграм-каналов, со ссылкой на свои надежные источники, сообщил, что 4 сентября тяжелая техника ВСУ, включая танки Leopard 2А4, опять находится в голой степи без поддержки средств ПВО в Сухом Ставке. И по ней опять бьет русская арта и бомбит наша штурмовая авиация.



Добавим также, что переход Благодатовки под контроль "захисников незалежностi" ровным счетом ничего не меняет. Чьи бы войска не находились здесь, в излучине реки Ингулец, они в любом случае подвергаются высокому риску огненного поражения.



Отсюда возникает закономерный вопрос, зачем бросать лучшие натовские танки в огненный мешок? Да, возможно, увидев их, укры воспрянут духом, но ненадолго. Если их не выведут самостийные командиры после "показа", то уничтожат наши. Третьего просто не дано.



Есть еще одно мнение, что пентагоновские генералы сделали это умышленно: и свинью подложили немецким братьям по оружию, и ввели русских в заблуждение. Дескать, "пускай думают, что Херсонское направление является главным, тогда как ВСУ ударят в другом месте, например, на Изюмском направлении". Кстати, и в русском блогерском сообществе не исключают такое развитие событий.



В любом случае, появление на юге "неньки" Leopard 2А4 заслуживает отдельного внимания. Можно даже не сомневаться, что самостийные экипажи для них подготавливали давно, как минимум, с начала спецоперации. Хотя и не исключено, что немецкими "кошками" управляют наемники.



Важно также понять, чьи именно это машины, ведь не было официального заявления о том, что кто-то из натовцев передал украм Leopard 2А4. Одно время ходили слухи, что Мадрид обещал Киеву эти танки, но 2 августа министр обороны этой страны Роблес заявила, что "Леопарды" находятся в непригодном для поставок состоянии. Впрочем, это не означает, что она не сбрехала - ради конспирации.



Кроме того, нет железобетонных доказательств (на полдень 4 сентября), что в Андреевском капкане и впрямь действуют немецкие "кошки". В Сети гуляют мутные фото похожих на Leopard 2А4 машин. Кто знает, вдруг это очередное разводилово от украинской ЦИПсО (армейский отдел по психологическим атакам на противника). Во всяком случае, падкая на темы о западной военной помощи газета "Українська правда" не похвасталась "Леопардами".



Считается, что сейчас в армиях разных стран мира находится более двух тысяч немецких "кошек", проданных ФРГ после объединения Германии. Есть еще собранные по лицензии, например, в Турции.



Leopard 2А4 - самая распространенная и самая распиаренная версия семейства Leopard 2. Немцы не только создали хорошую машину с плоской башней из титано-вольфрамовой брони, но и напичкали танк электроникой, включая автоматическую систему взрыво/пожаротушения, цифровую систему управления огнем, способную работать с новыми типами боеприпасов.



Диванные войска во всем мире сломали не счесть сколько копий, какой танк лучше - "Абрамс", "Леопард" или Т-90. Нет смысла лезть в эти дебри, скажем лишь, что в Сирии турецкие Leopard 2А4 опозорились по самое, не могу. Их без особого труда сожгли игиловцы* и даже захватили пару машин. После этого немцы заявили, что, если танки плохо сопровождаются и управляются, они становятся очень уязвимыми. Дальше - больше: производитель рекомендовал экипажам "Леопардов" в бой не вступать, а бить издалека, как… САУ.



Таким образом, если исходить из турецкого опыта применения этих бронемашин в Сирии, то каких-то особых преимуществ у Leopard 2А4, перед уже сожженными в голых степях Херсонщины польскими Т-72M1R, нет. Смущает, правда, участие на стороне бандерштата натовского целеуказания, но вряд ли оно будет эффективным на уровне ближнего боя.



Возможно, все проще, чем кажется. У ВСУ, скорее всего, заканчиваются танки, в том числе переданные ранее из арсеналов бывших союзников Советского Союза. Вот и приходится кураторам "неньки" латать дыры уже натовской бронетехникой.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г. Источник - свободная пресса

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