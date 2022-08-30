Русофобские дроны над Центральной Азией, - Чингиз Болотбеков

13:31 06.09.2022 30.08.2022 | Чингиз БОЛОТБЕКОВ |

В эти дни Центральная Азия, как, впрочем, и весь здравомыслящий мир, живет под впечатлением "неординарной" речи чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. То, что важная государственная персона произнесла в чужой стране на фоне убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, казалось бы, расставляет все точки над i. "Стараемся убить как можно их больше, – признался посланник киевской власти, призвав к массовым убийствам русских. – Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все".



Действительно, "вот и все" – террористический режим в очередной раз столь наглядно показал свою суть! Тем не менее для ряда центральноазиатских СМИ это, оказывается, ничего не значит. Они демонстрируют свое "своеобразное" отношение к радикальному расизму, открыто проповедуемому (москаляку на гиляку) и проводимому в жизнь последние восемь лет украинской властью, зараженной бандеровщиной. Тон в этом задают иностранные медиа.



Сафари-парк



Казахские СМИ на заявление посланца Киева в Казахстане отреагировали специфично. Примечательны слова шеф-редактора Международного информационного агентства КазТАГ Амира Касенова, ведущие к пониманию того, во что превращают иностранные СМИ суверенную страну. Журналист, считающий, что "Россия творит на Украине преступление, за которым должен быть суд", что нужно отделять русских людей от руководителей России и российских военных, тем не менее подверг критике демарш украинского дипломата.



"А что делает этот дипломат?! – в прямом эфире агентства задает он вопрос и тут же отвечает на него. – Фактически он провоцирует на рознь. Скажи это любой казахстанец – он бы сейчас извинялся на камеру, находился под следствием, под статьей, под уголовной статьей о разжигании розни. С какой стати мы должны... любому иностранному гражданину спускать нарушения уголовного законодательство. Казахстан для них что – сафари-парк".



К сожалению, шеф-редактор разглядел в заявлениях украинского дипломата лишь нарушение Уголовного кодекса Казахстана и не более того. По его мнению, дипломатия должна делать все, чтобы замолкло оружие. То есть А. Касенов подтвердил ответственную миссию иностранного представителя за рубежом, являющегося проводником и рупором политики своего государства. Прийти к пониманию того, что голосом украинского посла говорит украинское государство, журналист не смог или не захотел.



Казахское представительство радио "Свободы" – радио "Азаттык", сообщая о протесте МИД Казахстана на заявление украинского посла, в своей статье, как бы оправдывая его, намекнуло на расследования многочисленных дел в отношении российских военных, якобы причастных к убийствам мирных жителей на Украине. Досталось Казахстану – стране, предоставившей право иностранной радиовещательной организации, финансируемой правительством США, распространять информацию на своей территории. Он обвиняется в том, что "не выступил с осуждением военной агрессии Москвы и открыто не осудил то, что Киев и международные правозащитные организации называют военными преступлениями российских сил".



Идентичную информацию распространили на территории Киргизии и Узбекистана киргизский и узбекский филиалы "Свободы" – "Азаттык" и "Озодлик". В Таджикистане и Туркменистане радио "Озоди" и радио "Азатлык" тему обошли вниманием.



Диас Кузаиров – участник языковых патрулей и блогер, взявший интервью у украинского посла, в ответ на разразившийся скандал выступил с оправданием своего собеседника. Так и сказал: "Не призывал посол убивать русских в Казахстане. Думаю, там правильнее было бы сказать: "Мы будем бороться, уничтожать оккупантов"".



Такого же мнения придерживается Арман Шураев – в недалеком прошлом крупный казахский экс-медиаменеджер. Журналист (он, как и дипломат, обязан словом нести правду и призывать к умиротворению), хоть и бывший, делами поддерживает стремление украинских послов "убить как можно больше русских". Экс-глава главного информационного агентства Казахстана стал одним из инициаторов отправки на Украину 400 тонн груза, в котором были замечены каски и бронежилеты.



Причина таких действий, по словам самого Шураева, кроется в том, что "на сегодняшний день гордые и храбрые украинцы погибают, в том числе и за будущее нашей страны – за Казахстан, даже если не говорить о том, что Украина на сегодняшний день является щитом и мечом Европы и всего цивилизационного мира". Надо полагать, щитом от "русского мира".



Это вытекает из общности казахского и украинского народа, как заявила Оксана Врублевская, супруга украинского посла в Казахстане, приветствуя формирование в республике двадцатой партии гумпомощи для Украины. "История казахского народа чем-то похожа на историю нашего народа, – заявила хранительница семейного очага скандального дипработника. – В 1930-х годах казахи пережили голодомор, подобный тому, который пережили украинцы... Мы очень благодарим наших партнеров за то, что вместе можем приложить усилия к спасению жизни украинцев".



Как тут не согласиться со словами Амира Касенова о превращении Казахстана в сафари-парк. Только границы его выходят за рамки РК, а охватывают уже всю Центральную Азию. "Цивилизационный мир" в качестве меча внедрил в регион всевозможные СМИ, НКО, агентства, дал право официальным представителям иностранных государств шельмовать, имея одну цель – сделать отворот региона от России.



Для этого – внимание! – в оборот запущены опробованные украинские и прибалтийские шаблоны культивации русофобских настроений.



Ядовитый мед от "Дрон Медиа"



Два месяца назад Интерньюс в Киргизстане заявил о появлении на свет своего нового детища – регионального независимого русскоязычного онлайн-издания. Ребенка назвали модным ныне именем "Дрон Медиа".



Медийный трутень (от англ. drone – трутень) взял на себя повышенные обязательства: анализировать актуальные события и объяснять молодому русскоязычному пользователю, как они влияют на жизнь людей на Украине, в России, Белоруссии, странах Центральной Азии, Кавказа. Команда информационно-аналитического ресурса, как заявил создатель, объединила профессиональных журналистов из разных стран, ценность которых заключается в независимости от государственной пропаганды, политических партий и бизнес-монополий.



Коллег – авторов публикаций, которые должны своими писаниями открывать молодому пользователю глаза, редакция заморского проекта засекретила "по соображениям безопасности", выдавая статьи от своего имени, то есть "Дрон Медиа".



Продвижением нового медиа занялись в недавнем прошлом глава Европейского региона Всемирной службы BBC, а с 2020 года редакционный советник Интерньюс, редактор с 25-летним опытом Артем Лисс (Artyom Liss), а также главред онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева (Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva). Мусаева входит в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала "Time".



Еще одна фигура в "Дроне" – издатель Гайгысыз Гелдиев, посвятивший последние девять лет "развитию независимых СМИ в странах с формирующейся демократией". Парень из Туркмении, сделавший на Украине головокружительную медиакарьеру, отмечен участием в политических интригах.



Основатель издания kaktus.media Дина Маслова (Dina Maslova) из Киргизии стала главным редактором стартап-издания. О ней известно, что она – выпускница кафедры международной журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета, которой долгие годы руководит Александр Кацев, замеченный в циничных комментариях трагедии на Украине. В одном из них профессор говорит: "Для меня, как человека, испорченного образованием, есть одна проблема. И здесь, и там (на Украине. – Ч.Б.) язык, как мерило образованности. Если в Донецке и в сопредельных областях говорят: "Мы не хотим учить государственный язык", ну, граница рядом – можно выезжать в Россию, там, где говорят на русском языке. Они говорят: "Нет, мы прихватим"".



"Дрон Медиа" заявил о себе с первых дней своего рождения, да так, что Роскомнадзор после месяца его "праведных" трудов внес издание в список сайтов, доступ к которым в России ограничен. "Дроновцы", обязавшиеся "рассказать русскоязычным всего мира правду", в поте лица организовали неприкрытые проукраинские антироссийские и антибелорусские информационно-психологические атаки.



Не берясь анализировать весь массив запущенных "Дроном" в информационное пространство материалов, объединенных единой тематикой о "плохих" России и Белоруссии, остановимся лишь на двух его творениях.



В недавней статье "Полк "Азов"*: история, эволюция и причины информационных атак", основанной на публикации специалиста по ультраправым движениям Антона Шеховцова, предпринята попытка реабилитации "азовцев". "Дрон Медиа" пишет: "Чтобы отвлечь внимание Запада от огромной гуманитарной катастрофы, вызванной вторжением, Россия использует дымовую завесу из фейковых новостей. Одной из таких обманных практик является сосредоточение внимания Москвы на украинском полке "Азов", который в российских и пророссийских СМИ ошибочно называют "фашистским" или "неонацистским", "батальоном" или "ополчением". Все эти описания неверны…"



Авторы делают вид, что не знают об оценках "Азова", принадлежащих отнюдь не России. В докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека "о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2015 г. – 15 февраля 2016 г." о действиях "Азова" сообщается о фиксации множества случаев разграбления нацистами домов гражданских жителей, нападений на гражданские объекты, жестокого обращения и пыток задержанных в Мариуполе. В 2015 году в стенах Конгресса США полк "Азов" был признан "омерзительным нацистским формированием". Конгрессмены запретили обучение бойцов "Азова" за американские деньги и отказались поставлять Украине переносные зенитные ракетные комплексы.



Другая публикация – "Британская разведка о работе ЗАЭС: стала источником опасности" – еще одно яркое подтверждение попыток "команды международных журналистов" ввести читателя в заблуждение. Издание сообщает: "23 августа Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" также заявила, что россияне продолжают стягивать свою технику и военных на территорию объекта (ЗАЭС. – Ч.Б.)". Далее следует: "В компании отметили, что периодические обстрелы станции российскими войсками из реактивных систем залпового огня повлекли за собой серьезный риск для безопасного ее функционирования".



По "Дрону" выходит, что россияне обстреливают сами себя, при этом "дроновцы" не сообщают о подготовке жителями Энергодара открытого письма к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины.



Трутни из "Дрон Медиа" ядовиты! Будьте бдительны!



Рейтинг недругов



Об интернет-сайте "Миротворец" знают многие. Сайт позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Он содержит открытую базу личных данных людей, которые по понятиям киевской клики являются сепаратистами и агентами Кремля.



Аналогичные "услуги" предоставляет для жителей центральноазиатских стран сайт Enemies rating – "Рейтинг недругов". Его штаб-квартира находится в США. На нем представители "цивилизованного мира" собрали фамилии и личные сведения о людях разных национальностей, социальных слоев, сфер деятельности, попавших в поле зрения заморского портала. Всех их "информационно маркировали и пометили". Распространенными при маркировании метками стали – "ватник", "адепт русского мира", "член прокремлевского движения".



Сайт, самозвано взявший на себя роль судьи и палача, называет своих узников негодяями и подлецами, портящими жизнь. Enemies rating считает, что внедряемый им "метод публичного воздействия" является "болезненным средством для лиц, причиняющих вам вред", поэтому все, кто оказался в списках, "из-за публичной обструкции не смогут спокойно чувствовать и вольготно пребывать в социуме, равно как продолжать совершать противоправные действия".



Остается загадкой, почему многочисленные структуры, в том числе международные, обязанные беспокоиться об обеспечении общественной безопасности, не обеспокоились появлением "рейтинга недругов".



Заметьте, в списках "негодяев и подлецов" значится редактор "Дрон Медиа" Дина Маслова. Enemies rating называет ее адептом "русского мира", членом прокремлевского движения, продажным журналистом, осведомителем спецслужб. В вину ей вменяется сепаратизм, пособничество российским пропагандистам в медийном пространстве, участие в прокремлевской пропаганде и дезинформация. Это конспирация или Маслова плохо управляет "Дроном"?



Словом, "цивилизационный мир" – мастер на ложь, лицемерие и манипуляции. Бойтесь обмана! Источник - ritmeurasia.org

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