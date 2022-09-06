Расследование против Трампа приостановлено. Это победа (почти)

20:14 06.09.2022

6.09.2022

Экс-президент США застраховал себя от тюрьмы при помощи судебного эксперта

Геннадий Петров



Трамп уверен, что в борьбе с Байденом смог добиться главного: выиграл время.

Дональд Трамп одержал важную победу: он через суд добился назначения независимого эксперта для проверки изъятого у него во время обыска архива. Вряд ли экс-президент надеется, что таким образом будет подтверждено, что документы, которые он вынес из Белого дома, не секретные, а стало быть, нарушения закона не было. Но с помощью эксперта можно протянуть расследование до ноября, когда по итогам промежуточных выборов весь Конгресс может отойти под контроль Трампа.

Америка, как за спортивным матчем, наблюдает за продолжающейся схваткой между президентом и экс-президентом. Джозеф Байден сделал свой ход 1 сентября. На митинге в Пенсильвании он фактически назвал главный посыл предвыборной кампании демократов: любой ценой не допустить победы Трампа. Именно это, а не перемены в экономике или отношениях с Россией и Китаем будет ключевой темой сторонников президента. Через несколько дней Трамп в ответ произнес в том же штате речь, где не поскупился на хлесткие выражения в адрес Байдена. И вот с помощью окружного федерального суда в городе Уэст-Палм-Бич, что в симпатизирующем республиканцам штате Флорида, экс-президент постарался выбить из рук оппонента главное оружие. Судья Эйлин Кэннон прославилась на всю Америку своим вердиктом удовлетворить ходатайство Трампа о назначении специального независимого эксперта. Тот должен изучить личные вещи, а главное, документы, изъятые у экс-президента ФБР и Министерством юстиции (этот орган в США выполняет функции Генпрокуратуры).



Напомним, что 8 августа во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго был произведен обыск. Было изъято большое количество (в общей сложности 11 коробок) документов. Их экс-президент вывез из Белого дома по окончании своей каденции. Министерство юстиции утверждает, что тем самым им был нарушен закон. Среди вывезенных документов есть и секретные, которые уходящий президент обязан сдать в архив. Трамп и его защита обвинения отрицают. Они настаивают, что все вывезенные документы были рассекречены. Они обвиняют Минюст в выполнении политического заказа Байдена, обращая внимание на многозначительное совпадение. 9 августа была годовщина отставки Ричарда Никсона с поста президента. Обыском якобы Трампу намекнули, что пора бы покинуть политику. Кроме того, защита экс-президента выражала обеспокоенность тем, что среди изъятого во время обыска были и явно личные документы. Например, касающиеся медицинских обследований Трампа. Все это, опасаются адвокаты, может стать достоянием прессы.



Судья Кэннон вначале хотела было отложить рассмотрение дела, потом передумала и решила назначить эксперта. Пока он не закончит свою работу, следственные действия с документами должны быть приостановлены. Силовые структуры (в частности, разведывательные службы) будут иметь к ним доступ. Но пока работает эксперт, обвинений Трампу предъявлять нельзя. Срок, в течение которого эксперт будет оценивать документы, не определен. Это как нельзя лучше устраивает Трампа.



Республиканцы имеют неплохие шансы по итогам ноябрьских выборов получить большинство, по крайней мере в Палате представителей, а может, и в Сенате. Причем тон в партии, судя по результатам идущих праймериз, будут задавать трамписты.



"В этом случае не исключено, что за ноябрьскими выборами последует попытка импичмента Байдену. Тогда ему предложат сделку: или прекращение расследования против Трампа, или импичмент", – предположил в комментарии "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он обращает внимание на то, что Трампу пока удавалось оставаться "тефлоновым" во всех связанных с его именем скандалах. Рейтинг экс-президента, несмотря на все обвинения, не падал. Наоборот, Трампу удавалось приобрести определенные дивиденды. "Поэтому он нацелен на то, чтобы и из этой истории с документами извлечь себе пользу", – считает Васильев. Эксперт допускает, что Трамп в крайнем случае готов задействовать и митинговую стихию. А это американскую элиту не может не пугать, учитывая события 6 января 2021 года. Тогда радикалы, поддерживающие Трампа, пошли на штурм Капитолия. Расследование тех событий еще не завершено и все еще сулит экс-президенту большие неприятности.



В пользу предположения о том, что он готов идти до конца, свидетельствует и заявление его сторонника сенатора Линдси Грэма. Он в интервью СМИ заявил, что попытка выдвинуть обвинения против человека, который собирается баллотироваться на пост президента в 2024 году, создаст "серьезную проблему Соединенным Штатам" и вызовет массовые протесты. Грэм оговорился, что не следует считать его слова ни угрозой, ни призывом к чему-либо. Однако многие в США их расценили как и то и другое.