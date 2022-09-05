 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Если устал, я тебя тоже сниму с должности". Президент Мирзиеев - хокиму Сурхандарьи
21:41 06.09.2022

К 1 сентября в 290 школах не были завершены строительно-ремонтные работы. Президент пригрозил увольнением хокиму Сурхандарьи, где таких школ 29. Он также упомянул его разговор с прокурором Ангорского района. "Если устал, то я тебя тоже сниму с должности", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5 сентября провел совещание по вопросам стабильности цен на основные продукты питания и создания их резерва. При этом в ходе собрания глава государства отдельно затронул вопрос строительства новых школ в регионах.

"Сегодня каждый хоким мне спокойно скажет: есть внутренняя возможность или нет?" Если да, почему ты предаешь наш народ? Почему не осваиваешь [выделенные] деньги? Почему не [выделяешь] кредиты? Я сегодня спрошу у каждого", - предупредил президент.

Он сообщил, что по состоянию на 1 сентября в 290 школах не были завершены строительные и ремонтные работы, в том числе в Андижанской области - в 25, Бухарской - 24, Джизакской - 12, Кашкадарьинской - 32, Навоийской - 8, Наманганской - 12, Самаркандской - 8, Ташкентской - 41, Сырдарьинской - 6, Ферганской - 23, Хорезмской - 6, а в Ташкенте - в 23 школах.

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"Это о чем говорит? Сегодня я завершу инвестиционную программу на основе озвученных проблем. В следующем году эти областям я не выделю деньги для школ. Обвиню хокима и заставлю выйти и сказать по телевизору: „Я виноват в том, что не выполнил это"", - сообщил он.

Шавкат Мирзиеев подверг критике Туру Боболова, хокима Сурхандарьинской области, где строительно-ремонтные работы не завершены в 29 школах.

"В Сурхандарье есть господин хоким, который разговаривает с прокурорами. Перед тем, как разговаривать по телефону с прокурором ты сначала должен решить вопрос со строительством школ. Если устал, то я тебя тоже сниму с должности", - заявил он.

В середине августа в сети распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте подтвердили, что на записи голос хокима, но заявили, что она неверно интерпретируется.

"Газета.uz" писала, что в 2022 году государство планирует построить 40 школ за 410 млрд сумов. Это почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году, но все равно катастрофически недостаточно для решения проблемы переполненных классов. Ремонт 235 школ предварительно оценивался в 1,2 трлн сумов.

Источник - gazeta.uz
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