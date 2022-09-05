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1-й замМинсельхоза Узбекистана Тишаев уволен с позором "за очковтирательство"
21:43 06.09.2022

Первый замглавы Минсельхоза уволен, Шухрат Ганиев и Актам Хаитов раскритикованы
Президент подверг критике случаи очковтирательства и приписок в сельском хозяйстве и предупредил вице-премьера Шухрата Ганиева и главу Совета фермерских хозяйств Актама Хаитова. За недостатки в работе уволен первый заместитель министра сельского хозяйства Шухрат Тешаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5 сентября на совещании по вопросам стабильности цен на основные продукты подверг критике руководителей аграрной отрасли. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Скорая реализация намеченных нами крупных реформ в аграрной сфере зависит, прежде всего, от самоотверженности руководителей этой отрасли - [Шухрата] Ганиева, [Актама] Хаитова, нового министра [сельского хозяйства Азиза] Воитова и их заместителей. Они должны понимать, что рост занятости и снижение уровня бедности зависят, прежде всего, от роста в сельском хозяйстве", - сказал президент.

Он подверг критике вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрата Ганиева и председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, лидера партии УзЛиДеП Актама Хаитова за то, что они "продолжают работать по-старому и зациклены на высоких цифрах".

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что задача руководителей отрасли состоит не в том, чтобы отчитываться перед президентом о больших цифрах, а в том, чтобы "решать проблемы дехкан и фермеров в сельской местности, облегчить их бремя".

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Глава государства также резко раскритиковал случаи очковтирательства и приписок в сфере и предупредил должностных лиц.

За недостатки в работе Шухрат Тешаев, работавший первым заместителем министра сельского хозяйства с 2019 года (ранее - министром), был освобожден от должности, а заместитель министра Шухрат Мирзаев получил выговор.

"Я хочу предупредить Ганиева, Хаитова и Воитова кое о чем. Мне не нужны высокопарные слова и цифры. Землю нельзя обмануть. Большое предупреждение и Ганиеву. Я не зря сегодня снял твоего (Азиза Воитова - ред.) первого заместителя. Потому что его оторвались ноги от земли. Это правда, что у всех министров оторвались ноги от земли. Многие из вас думают, что можно делать все, что угодно. Теперь этого не будет, контроль будет значительно усилен. Если твои заместители не будут работать самоотверженно, все они уйдут. У тебя большая армия, во время нашего разговора я не зря тебе сказал поехать и изучить ситуацию на месте в течение недели", - заявил президент.

"Сельскому хозяйству нужны средства. Без денег нельзя чего-либо реализовать. Но нужно заниматься хищением… Отныне с Ганиева, Хаитова и нового министра Воитова спрос будет очень строгим", - сказал он.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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