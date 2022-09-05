Лакшми Миттал обещает Токаеву $1 лярд инвестиций

00:13 07.09.2022

ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долларов в реализацию крупных проектов



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления ArcelorMittal Лакшми Митталом, передает Zakon.kz.



В ходе встречи обсуждались планы ArcelorMittal по инвестициям для устойчивой работы сталелитейной и горнодобывающей промышленности в Казахстане, а также долгосрочная стратегия сотрудничества в рамках инициативы "Зеленая сталь". Глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения экологии, справедливой оплате труда для местных граждан, выполнении социальных обязательств, обеспечении промышленной безопасности и производстве новых видов стальной продукции.



Лакшми Миттал проинформировал главу государства о планах ArcelorMittal по объемам инвестиций и подтвердил обязательства по обеспечению долгосрочного устойчивого развития.



Для достижения этой цели компания планирует действовать в следующих направлениях:



- следовать рекомендациям наилучших доступных технологий для всех новых проектов;

- реализовывать проекты ветроэнергетики мощностью 100 МВт в Темиртау;

- высадить 100 тыс. саженцев до конца 2022 года и 500 тыс. саженцев до 2026 года;

- привлечь мировых экспертов и собственную поддержку НИОКР для наработки практического опыта в данном направлении в Казахстане путем сотрудничества с университетами в Караганде и Темиртау;

- развивать казахстанские кадры.



Лакшми Миттал подчеркнул, что, имея богатые ресурсы "зеленого водорода" и железной руды, Казахстан обладает высоким потенциалом для развития современных технологий в сталелитейной промышленности.



В ближайшее время ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долларов в реализацию крупных проектов по охране окружающей среды, промышленной безопасности и устойчивому развитию производственных мощностей казахстанского подразделения.



Елена Беляева