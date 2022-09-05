 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайскую Сычуань крепко тряхануло - 65 погибших
01:10 07.09.2022

65 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8 в китайской провинции Сычуань
На данный момент в общей сложности 65 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8, которое в понедельник сотрясло уезд Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, сообщает ИА Синьхуа.

Как стало известно, жертвами стихии в Ганьцзы-Тибетском автономном округе пали 37 человек, 28 человек погибли в уезде Шимянь города Яань.

По состоянию на 7:00 вторника в Ганьцзы-Тибетском автономном округе 12 человек числятся пропавшими без вести, свыше 170 человек получили травмы, в том числе у 56 из них полученные травмы оцениваются как тяжелые. По состоянию на 5:50 вторника число раненых в уезде Шимянь в общей сложности составило 78 человек.

Согласно сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин в 12:52 понедельника по пекинскому времени.

В пров. Сычуань задействован режим с самым высоким уровнем реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с землетрясением.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на проведение спасательных работ, чтобы минимизировать число жертв после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего сегодня в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. Он подчеркнул, что главной задачей должно стать спасение людских жизней.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662502200


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