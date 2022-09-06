Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин

07:59 07.09.2022 Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию?

В США нет силы, которая выступила бы против банкиров-космополитов, ровно как и в России не оформилась коалиция, способная противостоять либеральной пятой колонне

Иван Рыбин

6.09.22



Рассуждения на тему возможной гражданской войны в США в последнее время крайне популярны, сегодня отметился и российский "полуофициоз". Да, проблемы в Штатах есть, очень серьезные, но желаемое за действительное выдавать пока рано. Федеральный центр успешно гасит все конфликты, даже в Техасе сейчас на удивление тихо, а рядовые американцы вынуждены смириться с дорогим бензином и недешевым продовольствием.



"Соединенные Штаты Америки превратились из великой страны в страну с непонятным будущим и вполне возможной гражданской войной. Представить себе 30 лет назад, что вероятность гражданской войны в США будет не дикой, не нелепой идеей для значительной части населения США, было нельзя. А сейчас это так. Потому что идеологический фанатизм и ему подчинение всей жизни еще никого никогда до добра не доводили", - считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.



Относительно того, что в мире возможно, а что нет, есть разные мнения. По сути, возможно все, включая прилет инопланетян (как дружественных, так и злобных), явление народу Ктулху и пробуждение жизни в мумии Тутанхамона. Вероятность ненулевая, это вам объяснит любой математик. То, что она мизерная, значения не имеет. Не ноль, и точка!



Для того, чтобы разобраться в сегодняшней ситуации в США, стоит сперва обратиться к истории, ее изучение вообще полезно. Итак, та самая Гражданская война XIX века имеет сугубо экономические причины, причем крайне простые. Чернокожиене при чем, на них всем тогда было наплевать - и сегодня, собственно, тоже.



Аграрный Юг не имел своего флота, но производил много всякого разного добра, прежде всего хлопка. Промышленный Север флот имел, но степень индустриализации его сильно преувеличена. По сути, янки (северяне) узурпировали всю внешнюю торговлю, они по дешевке скупали товары и продавали их в Европу, а привезенный оттуда импорт впаривали южанам с наценкой в 200−300% и более того. И когда южане решили создать свой торговый флот, началась война.



"Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы", - писал в XIX веке английский публицист Tомас Даннинг. Бородатый основоположник марксизма это цитату у него просто нагло спер.



И начались преступления. Что творили северяне на Юге, по меркам того времени, сравнимо со злодеяниями гитлеровцев. Да и по меркам ХХ века, в общем-то, тоже. Информации на сей счет в интернете много, в том числе в американском, в Штатах тоже хватает "правдорубов". Реднеки ("красные шеи", прозвище аграриев) помнят все это до сих пор, и угольки той войны тлеют, не угасают. Полыхнуть может в любой момент, особенно если представится случай поквитаться. Потомки плантаторов вырежут потомков "саквояжников", причем с особой жестокостью. Такое не забывается и не прощается.



Была в США и вторая Гражданская война, так сказать, "незадекларированная" - в годы Великой Депрессии население страны сократилось примерно на 8−12 млн. человек. Как про причине искусственно созданного голода, так и в ходе вооруженных столкновений, когда многочисленные банды помогали банкирам производить передел (захват) собственности. Информации про "голодомор по-американский" и про деятельность банд хватает, и в Рунете, и там, у них. Помнят, и тоже прощать не собираются.



Есть ли сейчас условия для того, чтобы старые конфликты вспыхнули вновь? Для этого, как несложно догадаться, нужно ослабление центральной власти, но такового в США пока как-то не наблюдается. В обществе идет некоторое брожение, но не более того.



"Противостояние" Трампа и Байдена и вся игра вокруг них - не более чем драка двух кукол-марионеток на театральной сцене. И тот, и другой являются лишь проводниками чужой воли, с декабря 1913 года, когда была образована Федеральная резервная система (ФРС), квартиранты Белого дома в городе Вашингтон не более чем зиц-председатели по типу незабвенного Фунта.



Да, были попытки это изменить. Франклин Делано Рузвельт передвигался на инвалидной коляске, ноги у него не работали (последствия более чем бурной молодости, он даже пиратские клады искал!), но в остальном был здоров, как бык. Но на пике популярности политик внезапно сыграл в ящик, причем хоронили его почему-то в закрытом гробу. Не иначе как дорого продал свою жизнь. Джон Фицджеральд Кеннеди тоже попытался свергнуть диктатуру банкиров-космополитов, но его застрелили. А потом и его брата.



В настоящий момент подобных буйных в Америке как-то не видать, а Дональда Трампа таковым назвать очень сложно. Собственно, на посту президента он ничем особо и не запомнился, был активен, факт, но как-то в целом бестолково. По сути, изображал бурную деятельность при отсутствии оной. Все деструктивные процессы, которые были запущены и ранее, при нем продолжались. Да, было много громких заявлений, но все, как говорится, ушло в гудок.



Да и ничего революционного мистер Трамп не говорил, про необходимость свержения власти финансового капитала он благоразумно молчал. И до сих пор не заикается. Поэтому и жив.



"Ситуация в Соединенных Штатах Америки в настоящее время подошла к острой фазе - настолько острой, что чревата не только политическим кризисом, но и переходом к масштабному вооруженному противостоянию. Даже с риском распада США на отдельные государства", - утверждает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1 ранга Константин Сивков.



Но в чем ее острота, военный эксперт не уточняет. Да, двукратный (и более того) рост цен на ГСМ всех дико злит, равно как и подорожавшие продукты питания. Это все очень неприятно, но не критично. Отбирают огнестрельное оружие? Явное нарушение Конституции, факт. Но ведь все опять молчат! Включая "слуг народа", всяких там конгрессменов и прочих сенаторов.



То есть федеральная власть крепка как никогда, и она на деле доказывает свою способность гасить любое недовольство. Пока точно доказывает. Даже в Техасе вроде как прекратили бузить, хотя еще летом там собирались проводить референдум об отделении. Но вроде как успокоились. Цены на нефть высокие, местные магнаты получают сверхприбыли, все довольны. Да, есть опасность, что в ходе "регулирования" цена на российскую Urals пострадает и Техас, Штат Одинокой Звезды. Но пока ведь этого не произошло…



"Белый гетеросексуал - новый изгой в США", - говорит бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, доктор экономических наук Пол Крэг Робертс.



Факт, есть такая тема, очень даже проблемная. Те самые WASP (White Anglo-Saxon Protestant - Белый, АнглоСакс, Протестант), на которых держится вся Америка, по сути, имеют меньше прав, чем какой-нибудь негр-наркоторговец или нелегально просочившаяся в Штаты латинос. Но ведь и тут не слышно стрельбы, точнее, стреляют только в белых. А они терпят.



Получается, что ФРС крепко держит рычаги правления страной, и о новой Гражданской войне в США пока говорить более чем преждевременно. Нет той силы, которая выступила бы против банкиров-космополитов, ровно так же, как и у нас, в России, не оформилась коалиция, способная противостоять либеральной пятой колонне. Поэтому рассуждать о том, какой будет внешняя политика независимого Техаса, вступит ли он в БРИКС и так далее, немного рановато. Может, и вступит. Впрочем, настоящие ковбои стараются ходить осторожно и предпочитают никуда не вступать, сапоги должны быть чистыми и не вонять. Источник - свободная пресса

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