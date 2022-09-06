Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова

08:14 07.09.2022 Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Доверие к американской валюте на мировой арене подорвано самим Вашингтоном.

Китайская пресса обвинила Вашингтон в "вепонизации" доллара, то есть в превращении американской валюты в полувоенный инструмент тотального контроля. Это способствует необратимой дедолларизации: растет влияние юаня, иены и даже евро, несмотря на энергокризис. Российские крупнейшие банки уже предлагают открывать депозиты в китайской валюте, есть примеры перехода к кредитованию компаний в юанях. Сильны ожидания, что во взаиморасчеты вскоре ворвутся и альтернативные доллару цифровые валюты. Объем торгов на Мосбирже парой "юань/рубль" сейчас достигает 30–70 млрд руб. в день – цифра для прошлых лет неимоверная. Хотя, по оценкам ВТБ, полная "юанизация" России все же не грозит.



Китайские экономисты проанализировали трансформацию роли доллара. Их выводы обнародованы в официальном издании КНР "Жэньминь жибао".



В частности, экономисты из КНР указали на "вепонизацию" американской валюты, то есть, другими словами, на ее превращение в финансовое оружие, в инструмент контроля и давления – прежде всего через отключение неугодных стран от системы долларовых расчетов. Такие действия, по оценкам китайских экспертов, постепенно наносят ущерб самому доллару, подрывают доверие к американской системе и ускоряют глобальную тенденцию дедолларизации.



Сами Соединенные Штаты становятся крупнейшим разрушителем международного статуса доллара, глобальная дедолларизация – это теперь необратимая тенденция, считает научный сотрудник отдела американо-европейских исследований Китайского центра международных экономических обменов Чжан Монань.



Такой кризис доверия в сочетании с энергетическим и продовольственным кризисами может привести к банкротству некоторых развивающихся стран и вынудить их продать государственные активы американским инвесторам, уточняется в материале.



Научный сотрудник Исследовательского института Банка Китая Лян Сы отметил растущее влияние таких валют, как юань, иена и даже евро. И, кстати, евро, по оценкам китайских экспертов, пока выглядит вполне надежной валютой: хоть евро и пострадал от геополитического и энергетического кризисов в этом году, но он по-прежнему остается символом европейской экономической интеграции. "ЕС не изменит своей решимости защищать евро, а противостояние евро и доллара продолжит набирать обороты", – ожидают китайские аналитики.



Исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов, комментируя выводы китайских экономистов, уточнил, что, исходя из опыта России, "валюта как оружие" применяется не только США, но и всеми странами G7. "В реальности альтернативными могут стать только валюты стран БРИКС. Поскольку это единственные крупные страны, которые свои валюты не используют как оружие. А евро, как и фунт стерлингов, для этих целей не подходят", – считает он.



При этом российские эксперты тоже фиксируют сдвиги в глобальной финансовой системе. Например, специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) в своих материалах к Восточному экономическому форуму сообщили о диверсификации золотовалютных резервов (ЗВР) разных стран.



"Россия еще в 2021 году сократила в своих ЗВР долю доллара примерно наполовину (с 21,2 до 10,9%) и сделала ставку на юань (увеличение с 12,2 до 17,1%) и евро (рост с 29,2 до 33,9%). Тренд на снижение доли доллара в ЗВР получает все большее распространение, – поясняет ВШЭ. – Так, в 2022 году Банк Израиля добавил в структуру ЗВР юань, на который приходится теперь 2% резервов страны. Центральный банк Чили также провел диверсификацию своих ЗВР: в их числе юани (8%) и южнокорейская вона – 3%".



По состоянию на начало сентября уже треть крупнейших российских банков предлагают открыть вклады в юанях. Есть и примеры перехода к кредитованию компаний в юанях. В частности, как сообщил в рамках Восточного экономического форума первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин, банк начинает кредитовать компании в юанях. "Видим на это достаточно большой спрос", – пояснил он. В перспективе есть готовность работать и с индийскими рупиями.



По уточнению Ведяхина, Сбербанк рассматривает возможность выпуска в 2022 году облигаций, номинированных в юанях. Ранее появлялись сообщения о намерениях Минфина выпускать российские бонды в юанях. "Позиция Минфина состоит в том, чтобы выпустить облигации, номинированные в юанях, по российскому праву. Это очень амбициозная цель, поскольку нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия китайского регулятора на такую операцию. Здесь могут быть разные мнения", – рассказал во вторник на Восточном экономическом форуме бывший замминистра финансов, старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.



Эксперты проанализировали, что сейчас происходит со спросом россиян на юани. "Простые россияне пока занимают выжидательную позицию, поскольку юань стал доступен недавно: если в безналичной форме он присутствует на Московской бирже довольно долгое время, то наличная форма большинству россиян пока незнакома в отличие от евро или доллара, – говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. – Бизнес же реагирует очень быстро: уже был размещен дебютный выпуск облигаций российской компании в юанях. Вероятно, в обозримом будущем многие российские компании, имеющие торговые отношения с Китаем, захотят повторить этот опыт".



Между тем, как сообщил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, "спрос простых россиян сводится прежде всего к покупке юаней на бирже". Совокупный объем торгов на Мосбирже валютной парой "юань/рубль" с расчетами "завтра" теперь колеблется в пределах от 30 до 70 млрд руб. в день. И это в десятки раз больше, чем было, допустим, еще год назад.



"Рост торгов юанем на торгах Московской биржи неоспорим. В феврале объем торгов юанем был 27 млрд руб., а в августе уже около 1,3 трлн руб. Это колоссальный рост, который свидетельствует о переходе валютной ликвидности из доллара и евро как раз в юань", – продолжил Тузов.



"Однако число инвестиционных инструментов на российских биржах в юанях ограничено", – уточнил Миронюк. При этом, как напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, юань "не является полностью свободно конвертируемым", так что он может лишь частично заменять расчеты в долларах и евро. Кроме того, как предположил Тараповский, "в Китае негласно делают все, чтобы избежать вторичных санкций со стороны ЕС и США", поэтому действуют предельно осторожно.



"Несмотря на "вепонизацию" американской валюты, полному отказу России и других развивающихся стран от доллара мешает то, что доллар укрепляется по отношению к другим валютам, в том числе к евро, – уточнила при этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. – Абсолютной альтернативы доллару, наверное, пока не изобрели. Но возможно, что наиболее серьезной заменой "американца" как для бизнеса, так и для физлиц со временем могут стать государственные цифровые валюты стран БРИКС. Скорее всего это будут цифровой рубль и цифровой юань".



О перспективах перехода на юани высказался во вторник на Восточном экономическом форуме также глава ВТБ Андрей Костин. "Безусловно, мы понимаем, что юань – пока не самая комфортная валюта в силу особенностей китайского финансового законодательства и ограничений, связанных с использованием этой валюты. Так что "юанизация" всей экономики нам, пожалуй, в ближайшее время не грозит", – сказал он. Но, по его словам, в любом случае юань сегодня гораздо удобнее и безопаснее для нас, чем доллар или евро.



6.09.22 Источник - НГ

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