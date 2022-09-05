В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента

08:47 07.09.2022

День Первого Президента перестанет быть государственным праздником



В Казахстане предложили определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами как День государственных символов, День благодарности, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в повестку внесен законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".



Профильным комитетом Мажилиса в заключении к этому законопроекту поясняется, что депутатами во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесен ряд правок.



Определить 25 октября Национальным праздником - День Республики. Установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник, - говорится в заключении.

Кроме того, предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.



Таким образом, если законопроект будет одобрен Мажилисом и принят Сенатом, то первое декабря для казахстанцев перестанет быть выходным днем.



Оксана Скибан