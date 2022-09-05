Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ

08:56 07.09.2022 ...

Правительство Казахстана утвердило план, предполагающий в том числе внесение в конституцию поправок, увеличивающих президентский срок до семи лет при ограничении правления одним мандатом. Между тем вопрос о том, сколько будет править нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, остается открытым. Имеющиеся на данный момент вводные позволяют предположить как то, что следующий пятилетний срок, в случае переизбрания господина Токаева, будет для него последним, так и продление его пребывания у власти еще на 12 лет.



Правительство Казахстана 6 сентября рассмотрело и одобрило план по реализации нашумевшего послания президента Касым-Жомарта Токаева, с которым он выступил 1 сентября, предложив досрочно провести выборы главы государства этой осенью и изменить конституцию таким образом, чтобы один человек мог занимать президентский пост семь лет вместо пяти, но лишь один срок. Глава Минэкономики Алибек Куантыров, представивший план, доложил на заседании, что в разделе "Выборные процессы" предусмотрено внести в конституцию поправки, которые ограничат мандат президента одним семилетним сроком без права переизбрания.



Власти страны, таким образом, приступили к задуманной президентом конституционной реформе. В то же время без ответа остается главный вопрос, на который не ответили пока ни Касым-Жомарт Токаев, ни правительство и парламент. Это вопрос о том, на какой срок будут баллотироваться участники внеочередных президентских выборов, а также обнулит ли реформа сроки действующего президента.



"Пока не до конца понятно, когда именно президент внесет поправки о продлении президентского срока до семи лет и об ограничении мандата президента одним сроком",- отметил в беседе с "Ъ" политолог Газиз Абишев.



До тех пор, пока ситуация не прояснится, продолжает он, рассматривать следует три варианта: "Первый - поправки вносят до выборов, и тогда действующий глава государства идет на один семилетний срок. Второй - их принимают после выборов, и тогда он идет на пятилетку без права на переизбрание. Третий - поправки вносят после выборов, но Токаев идет на пятилетку с возможностью "обнуления"". Ответ на вопрос, какой из трех вариантов будет реализован, эксперт ожидает от парламентариев, которым предстоит принимать поправки к основному закону.



Сам Касым-Жомарт Токаев, напомним, 1 сентября заявил: "После выборов я вынесу инициативу, ограничивающую полномочия президента одним сроком, на рассмотрение парламента". Получается, что сначала проходят досрочные выборы президента по действующему законодательству, а после этого избранный на пять лет господин Токаев вносит в парламент поправки. Впрочем, и при таком развитии событий не исключается возможность того, что поправки обнулят его сроки и он получит возможность избираться еще раз.



Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы

Грядущие изменения ранее комментировала заместитель министра юстиции Казахстана Алма Муканова. Но тоже не внесла ясности в главный вопрос. Отвечая на вопрос журналистов, может ли господин Токаев в случае победы на досрочных выборах, после внесения поправок, пойти на семилетний срок, она заявила: "Это все зависит от ряда факторов. Это будет зависеть от того, будет ли внесен соответствующий законопроект к дате выборов президента и состоится ли его принятие до или после выборов. А также срок введения в действие этих норм, которые также обычно содержатся в этих законопроектах. Грубо говоря, если смоделировать ситуацию, что соответствующий закон будет внесен в сентябре, а принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, при этом в самом законе будет обозначено, что он вступает в силу со дня подписания, то, когда состоится избрание нового президента, руководствоваться будут уже новыми статьями конституции - это семь лет и один раз".



С комментарием по поводу ситуации с поправками выступила и депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") - межфракционное объединение депутатов, созданное после январских волнений в стране. Депутаты выступили с двумя инициативами. Во-первых, сразу избрать Касым-Жомарта Токаева на семилетний срок, то есть внести соответствующие изменения в конституцию не после досрочных выборов, как отметил президент, а до их проведения. Вторая инициатива парламентариев - произвести обратное переименование столицы страны из Нур-Султана в Астану.



Член группы "Жана Казахстан", депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил в разговоре с "Ъ", что, по его мнению, "было бы более правильно идти сразу на семилетний срок".



"Мы бы получили очень длительный срок просматриваемости, и все бы успокоились. Определенность лучше, чем неопределенность, особенно для инвестиционного и бизнес-сообщества",- заявил парламентарий.



Он добавил, что в ближайшее время в вопросе о сроках должна наступить ясность: "В ближайшие дни будут проведены консультации, и мы ждем реакции самого президента, чтобы он обозначил свою позицию. Если она будет положительной, процедурно ситуация понятна. У парламента есть полномочия по внесению изменений и дополнений в конституцию. С учетом того, что депутатская группа "Жана Казахстан" является межфракционной, в нее входят депутаты всех парламентских партий, проблем с необходимым количеством голосов (за поправки.- "Ъ") не будет. Поэтому ждем реакции президента. Мы настроены оптимистично".



Почему Казахстан отчитали в первом же антикоррупционном отчете

Оппозиция тем временем критикует планы власти изменить основной закон. 5 сентября "Коалиция демократических сил" Казахстана провела пресс-конференцию, которая по формату больше напоминала дискуссионный клуб. Ее участники, с одной стороны, высказались против проведения досрочных выборов президента и внесения поправок в конституцию, а с другой - все же собираются принять участие в предстоящей избирательной гонке. "Токаев предлагает менять конституцию и проводит досрочные выборы. Он становится на путь Назарбаева (первый президент страны Нурсултан Назарбаев.- "Ъ"), не учитывая мнение граждан и общества. У него желание сохранить власть - на следующие пять или на семь лет, до сих пор непонятно",- сказал "Ъ" оппозиционный политик, участник "Коалиции…" Булат Абилов.



Политик считает: если что и нужно менять в Казахстане, так это изменить форму правления с президентской на парламентскую. Пока же, как рассказал господин Абилов, обсуждается выдвижение оппозицией единого кандидата в президенты. Разговор ведется вокруг двух кандидатур: экс-депутата Зауреш Батталовой и оппозиционного журналиста Ермурата Бапи.



Александр Константинов, Нур-Султан; Владимир Соловьев

№164 от 07.09.2022, стр. 6 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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