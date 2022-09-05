 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
12:10 07.09.2022

Сможет ли Дарига Назарбаева участвовать в президентской гонке
Эльдар НУРУЛЛИН

На этот вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса ответил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат УТЕМИСОВ, передает Экспресс К.

По словам Шавката УТЕМИСОВА, и Дарига НАЗАРБАЕВА, и сам Нурсултан НАЗАРБАЕВ смогут участвовать в предстоящих выборах.

Любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, может выставить свою кандидатуру,

- заявил УТЕМИСОВ.

Также член Центризбиркома ответил на вопрос, кто будет выдвигать на выборы кандидатуру действующего Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Ведь, как сообщалось ранее, Глава государства вышел из состава партии Amanat и сложил полномочия ее председателя.

Кандидатов в президенты, согласно действующему законодательству, выдвигают общественные организации. Там будет определяться, наверное, какая общественная организация его выдвинет,

- отметил он.

Ранее Экспресс К писал о том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил провести внеочередные президентские выборы.

Источник - exk.kz
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