Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании

12:10 07.09.2022

Сможет ли Дарига Назарбаева участвовать в президентской гонке

Эльдар НУРУЛЛИН



На этот вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса ответил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат УТЕМИСОВ, передает Экспресс К.



По словам Шавката УТЕМИСОВА, и Дарига НАЗАРБАЕВА, и сам Нурсултан НАЗАРБАЕВ смогут участвовать в предстоящих выборах.



Любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, может выставить свою кандидатуру,



- заявил УТЕМИСОВ.



Также член Центризбиркома ответил на вопрос, кто будет выдвигать на выборы кандидатуру действующего Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Ведь, как сообщалось ранее, Глава государства вышел из состава партии Amanat и сложил полномочия ее председателя.



Кандидатов в президенты, согласно действующему законодательству, выдвигают общественные организации. Там будет определяться, наверное, какая общественная организация его выдвинет,



- отметил он.



Ранее Экспресс К писал о том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил провести внеочередные президентские выборы.