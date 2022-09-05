|Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
12:10 07.09.2022
Сможет ли Дарига Назарбаева участвовать в президентской гонке
Эльдар НУРУЛЛИН
На этот вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса ответил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат УТЕМИСОВ, передает Экспресс К.
По словам Шавката УТЕМИСОВА, и Дарига НАЗАРБАЕВА, и сам Нурсултан НАЗАРБАЕВ смогут участвовать в предстоящих выборах.
Любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, может выставить свою кандидатуру,
- заявил УТЕМИСОВ.
Также член Центризбиркома ответил на вопрос, кто будет выдвигать на выборы кандидатуру действующего Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Ведь, как сообщалось ранее, Глава государства вышел из состава партии Amanat и сложил полномочия ее председателя.
Кандидатов в президенты, согласно действующему законодательству, выдвигают общественные организации. Там будет определяться, наверное, какая общественная организация его выдвинет,
- отметил он.
Ранее Экспресс К писал о том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил провести внеочередные президентские выборы.