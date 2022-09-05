У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян

12:38 07.09.2022 Мигранян: У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим – вопрос



Текущий кризис обнажает все уязвимые точки в экономике #Казахстана и одновременно открывает хорошие перспективы для развития. О том, как снизить риски, воспользоваться новыми возможностями и выйти на новый уровень развития в интервью Ia-centr.ru рассказала доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.



- На какие сильные стороны своей экономики Казахстан может опереться сейчас, перед возможным началом нового мирового кризиса?



События в мировой экономике требуют достаточно гибкой экономической политики формирования новых подходов к управлению, созданию, новых направлений развития, стратегий, которые бы способствовали, с одной стороны, адаптации экономик национальных структур к изменяющимся турбулентным условиям, а с другой - ускоренному развитию или, как минимум, сохранению темпов роста.



Если говорить об экономике Казахстана, то за 30 лет существования можно констатировать четко сложившуюся структуру экономики страны, которая ориентирована на экспорт природных ресурсов, формирование достаточно высокой ренты при изменении и росте внешних рынков, особенно если это касается рынков энергоресурсов. И, конечно же, эта модель требует постоянного увеличения объема продаж, формирования новых возможностей для продвижения и освоения новых рынков, развития инфрастуктуры по транзиту этих видов ресурсов, и естественно, желательно более высокие темпы развития мировой экономики.



Но если рассматривать складывающуюся ситуацию, то в разрезе национальной экономики Казахстана, на сегодняшний день можно наблюдать достаточно высокий темп роста промышленного сектора, который в большей степени (до 80%) занимает непосредственно добывающий сектор по энергоресурсам, металлам и другим видам полезных ископаемых экспортируемых из страны. Основу доходов казахстанской экономики на сегодня, как и ранее составляет экспортная выручка до 80% в лучшие периоды, от 60% до 70% в периоды кризиса всех доходов, получаемых страной.



В этой связи на сегодняшний день возникает довольно нестандартная ситуация для экономики Казахстана. С одной стороны мы наблюдаем рецессию мировой экономики и, как возможное ее продолжение ожидаемый кризис, который будет сопровождаться снижением цен на энергоресурсы.



Экстраполируя прошлые кризисы на современную ситуацию можно констатировать, что случае возникновения такого хода развития событий, когда после бурного роста цен на энергоресурсы от $100 и выше вдруг будет наблюдаться резкое снижение спроса на эти виды ресурсов, и соответственно, падение цен как это было в 2008, в 2014 и ранее в 1998 годах, то, конечно же, основной удар по казахстанской экономике придется именно на энергосектор. Произойдет резкое снижение доходов экспортной выручки по энергоресурсам.



Однако ситуация двойственная. Несмотря на снижение потребления цены растут ввиду неконкурентных нерыночных методов влияния на мировые рынки и, в частности, я имею в виду санкционную политику коалиции Запада. И здесь срабатывают возможные механизмы по сохранению тенденции роста цен на энергоресурсы в связи с высокими рисками потери доступа к энергоресурсам.



Поэтому вторым по значимости для Казахстана ударом при возможном прогнозируемом кризисе может стать проблема связанная с логистикой и развитием инфраструктурных проектов.



- Как их можно преодолеть?



На сегодняшний день, а это вторая половина 2022 года, первые кризисные факторы влияния по изменениям в логистике уже частично преодолены потому, что основной удар пришелся на второй квартал, когда пришлось пересматривать и перестраивать логистические маршруты. Ибо зависимость казахстанского экспорта энергоресурсов через российские инфраструктурные транзитные коридоры составляла от 70% до 80%.



В данном контексте сложности по реализации, возникшие не так давно были преодолены и были достигнуты определенные договоренности по сохранения казахстанского транзита и экспорта нефти.



В частности, мы наблюдали определенное удорожание стоимости транспортировки уже не только сырьевых ресурсов энергетического сектора, но и целом всех видов продукции и сырья как экспортируемого так и импортируемого в Казахстана. Что опять же связано с разрывом логистических связей под влиянием санкций на Россию.



- Какие еще риски актуальны для экономики Казахстана?



Еще одним фактором риска для Казахстана в этой связи является то, что несмотря на политику многовекторности внешней торговли у Казахстана достаточно высок уровень зависимости от импорта продукции. В частности, российский импорт формирует до 40%, а если говорить о группах социально значимых продуктов потребления, то более 50% всего поступающего в республику импорта. В этой связи возможна передача так называемых инфляционных факторов, которые усиливаются при укреплении российского рубля по отношению ко всем валютам, в том числе к тенге.



Политика финансовых структур Казахстана, пока остается инерционной и, в отличие от других стран, и, в частности, в отличие от России, пока не наблюдаются какие-то четкие и жесткие меры по поддержке тенге. И в этой связи, либеральная политика свободного курсообразования тенге, при отсутствии базы обеспечения национальной валюты товарным содержанием, может привести к падению курса тенге, как минимум, до конца этого года.



- Какие меры может предпринять Казахстан для минимизации этих рисков?



На днях правительство Казахстана выпустило три прогнозных сценария, в которых рассматривали прогнозы по темпу роста ВВП и темпы инфляции. Естественно во всех трех сценариях, как и ожидалось, исходя из структуры экономики Казахстана, в основном идет привязка к цене нефти и зависимости от возможного прогнозного поведения ценовых факторов на рынке нефти.



В этой связи представлены три прогноза: оптимистичный, реалистичный и пессимистичные сценарии, при которых меняется уровень инфляции и темпы роста в зависимости от стоимости нефти. Они рассматривают стабильный средний вариант это $80-$85 за баррель, оптимистичный - выше $85 за баррель и пессимистичный - $60 за баррель.



Во всех трех случаях привязка идет именно через объемы поставок, и, естественно, ценовой фактор на рынке является определяющим с точки зрения формирования тенденций инфляции для экономики Казахстана. Акцентирую внимание на эти позиции именно потому, что вторая часть экономики Казахстана, так называемые социально-экономические показатели и механизмы взаимодействия устройства, а также институты, регулирующие эти отношения, в общем-то, напрямую зависят от темпов инфляции.



- Поясните, пожалуйста.



Если предположить, что инфляционный рост будет опережающим по сравнению с темпом роста экономики, то в этом случае, естественно, доходы населения будут снижаться, будет падать покупательская способность и, соответственно, расти социальная напряженность в республике.



Поэтому говоря о возможных мерах, которые могли бы предпринять власти Казахстана, нужно отметить большее акцентирование внимания и увеличение роли государства в социальной политике, оказание прямой поддержки населению, а также регулирование процессов ценообразования на социально значимые продукты.



Второй момент, который можно было бы предложить - это, конечно же, изменение абсолютной политики, формирование новых подходов к применению управляемого плавания курсообразования тенге c тем, чтобы сдерживать так называемые "эффекты заражения", которые будут будет происходить при изменении мировой экономики и ситуации в российской экономике.



И естественно, здесь нужно отметить еще один важный фактор. Это китайский фактор влияния, который достаточно силен, не только как основного потребителя экспортных ресурсов - Китай является основным истребителем энергоресурсов и металлов, в основном меди и редкоземельных металлов. Поэтому, конечно, изменение ситуации в Казахстане будет также непосредственно зависеть от изменения спроса на китайском рынке. Поэтому говоря в этом нужно также учитывать зависимость казахстанской экономики от китайской экономики и уровня потребления в Китае.



Также есть проблемы, связанные с необходимостью изменения структуры экономики в разрезе отраслевых пропорций. Эта политика, которую начинал еще Нурсултан Назарбаев - политика развития промышленного сегмента, так называемой программы индустриализации. Они, конечно же, имеют определенное развитие, но крайне низкие темпы этого развития недостаточны для формирование стабильного экономического роста.



И, конечно, здесь нельзя обойти вниманием влияние санкций, которые на сегодняшний день прямо или косвенно сказываются на казахстанской экономике. Риски я уже назвала, теперь обозначу возможности.



Безусловно, Казахстан получает очень выигрышные позиции, довольно сильные в компании стран ЕАЭС, так как у Казахстана имеется достаточный рынок. Миграция большого количества бизнес-структур из России как российских резидентов, так и иностранных ранее работавших в России и переехавших в Казахстан.



Все это открывает довольно широкие возможности по решению задач индустриализации и расширению рынка трудовых ресурсов. В случае, если макроэкономическая политика и регуляторы сумеют создать наиболее комфортные условия.



Для Казахстана в общем-то это выполнимо, ибо у стране достаточно либеральное законодательство, развитые рыночные механизмы и институты. Возможно, необходимо будет пересматривать фискальную политику в плане увеличения стимулирующего фактора, что конечно же, безусловно, даст дополнительный достаточно мощный потенциал в сфере развития современных сегментов экономики, цифровизации, IT и так далее.



То есть у Казахстана появились уникальные возможности. Результаты будут зависеть от того, насколько власти страны будут готовы поддержать и стимулировать бизнес для использования нового потенциала. Задача минимум - не мешать бизнесу развиваться, задача максимум - помогать и стимулировать его развитие. Наверное, эти меры должны найти отражение в реформах, которые провозглашают власти Казахстана.



Беседовала Евгения Ким Источник - ia-centr.ru

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