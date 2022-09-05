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Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:40 07.09.2022

УВКБ ООН заявляет, что депортации ставят под угрозу жизни людей.

Таджикистан приступил к массовой депортации афганских беженцев на родину, опровергнув более ранние заявления президента Эмомали Рахмона о том, что он будет поддерживать своих этнических родственников по ту сторону границы.

Новости об этих событиях широко распространяются в социальных сетях родственниками и друзьями людей, которых непосредственно коснулась политика высылки.

"Сегодня депортировали троих моих соседей. Пока никакой информации о причинах депортации не поступало", - говорится в одном из типичных сообщений .

Источник Eurasianet.org, занимающийся оказанием помощи афганским беженцам, сообщил Eurasianet.org, что за трехнедельный период было выслано около 200 человек.

Организации, работающие с беженцами, советуют им не выходить из дома без крайней необходимости. Несколько семей переехали в посольство Афганистана, которым управляют решительные противники режима талибов на юге, для дополнительной безопасности.

В начале года посольство Афганистана в Таджикистане заявило, что в стране находится около 10 000 афганских беженцев. С тех пор около 4000 из них получили право на жительство в Канаде.

Таджикская служба РСЕ/РС, "Радио Озоди", процитировала одного депортированного беженца, который заявил, что таджикские власти задержали его во время проверки документов. По его словам, позже его доставили на границу с Афганистаном и выслали.

"Не было ни суда, ничего. Нам даже не разрешили спросить, почему нас депортируют", - сказал беженец.

Независимое новостное издание "Азия-Плюс" 2 сентября со ссылкой на МВД заявило, что выдворенные люди были признаны нарушителями правил проживания. Однако представители министерства настаивали на том, что по этой причине был депортирован только один человек.

Этот отчет появился через несколько дней после того, как Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, или УВКБ ООН, выразило свою озабоченность.

"Мы просим Таджикистан прекратить задерживать и депортировать беженцев, действия, которые явно ставят под угрозу жизнь", - заявила Элизабет Тан, директор отдела международной защиты УВКБ ООН. "Принудительное возвращение беженцев противоречит закону и противоречит принципу невыдворения, краеугольному камню международного права беженцев".

УВКБ ООН сослалось на один конкретный инцидент, произошедший 23 августа, когда семью из пяти афганцев, в том числе троих детей, вернули в их родную страну через сухопутную границу, несмотря на их вмешательство.

"С 2021 года УВКБ ООН зафиксировало многочисленные случаи задержания беженцев, принудительного возвращения и недопуска на территорию лиц, нуждающихся в международной защите", - говорится в сообщении организации.

Политика тайного изгнания идет вразрез с неоднократными обещаниями поддержки афганского народа, сделанными президентом Рахмоном. Авторитарный лидер дошел даже до того, что стал критиковать других за то, что они не смогли должным образом оценить якобы широко распространенное жестокое обращение с таджикскими меньшинствами в Афганистане.

"К сожалению, правозащитные организации хранят молчание о нарушении прав [меньшинств] этнических групп и свобод афганских граждан, особенно женщин и детей", - сказал он в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. .

На родине его правительство медлило с выдачей виз и видов на жительство афганцам, ищущим убежища. Теперь он пошел еще дальше, полностью выгнав людей.

Источник - eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662543600


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