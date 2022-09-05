 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорогКак в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:44 07.09.2022

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

82 года назад, 6 сентября 1940 года, было завершено строительство Большого Памирского тракта.

Памирский тракт - автомобильная дорога, соединяющая города Хорог и Душанбе

Дорога на крышу мира – карта схема дороги Душанбе - Хорог (Российский государственный архив социально – политической истории)

Сегодня невозможно представить жизнь в горных районах Памира без дорог. Они свидетели и событий минувших времен и дел наших дней.

Наверное, никогда раньше и больше никогда позже не было такого рекорда в мировом дорожном строительстве, который смогли установить жители Припамирья и Памира, построив за три с половиной месяца Большой Памирский тракт, связавший столицу республики с центром Горно-Бадахшанской автономной области – городом Хорогом.

В 1939 году жители Горно-Бадахшанской автономной области обратились в правительство республики с инициативой разрешить приступить к строительству автодороги Душанбе-Хорог скоростным народным методом.

Инициатива народа правительством была поддержана. А вскоре и Советское правительство дает указание соединить автострадой Душанбе с центром Памира – Хорогом.

В марте 1940 года приступили к работе изыскательские партии. Массовый выход жителей Гарма, Дарваза, Памира начался в конце мая.

Как строили Памирский тракт?

В этом грандиозном проекте участвовало более 30 тысяч человек.

Строительство дороги было рассчитано на 5 лет. Однако автомобильная трасса, длиной 567 километров, была построена за 104 дня – по пять километров в день.

В мире не было равной ей по трудности работ и высоте, крутизне, крепости скал. Как строили? Ходили по оврингам, срывались. Висели на веревках, раскачивались над рекой, бурили шурфы для взрывчатки, навалившись, сталкивали в Пяндж глыбы величиной с дом.

Дорога была построена в едином порыве, обеспеченном умелой подготовкой, четким руководством, инженерным расчетом, налаженным снабжением.

Было взорвано два миллиона кубометров монолитных гранитов, столько же в каменистых грунтах и еще миллион в коварнейших осыпях, по которым и пройти опасно, было израсходовано 1149 тонн аммонита.

Одновременно строились мосты, дамбы, а вдоль дорог тянулась связь. В 1940 году с большинством населенных пунктов Памира была установлена телеграфная связь. Открыта регулярная авиалиния Душанбе – Хорог, Душанбе – Ишкашим. Изоляция кончилась.

12 октября 1940 года первая колонна прошла сквозным рейсом из Душанбе в Хорог.

Источник - Азия-Плюс
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