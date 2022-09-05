"Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом

13:07 07.09.2022

ВИП-казашка - новый завирусившийся термин на просторах интернета. Как правило, видео про ВИП-казашек в социальных сетях носят юмористический характер, но набирают они миллионные просмотры. А пользователи из соседних стран вопрошают: кто же такие эти ВИП-казахи? Редакция Tengri Lifestyle расскажет самое главное о новомодном тренде.



ВИП-казашка - популярный собирательный образ молодой девушки, которая не обременена бытовыми проблемами и тяжелыми умозаключениями, а ее обычный день состоит из шопинга, походов в салоны красоты и фешенебельные рестораны. ВИП-казашка признает одежду только люксовых брендов, любит огромные букеты цветов и регулярно ездит отдыхать в Дубай.



Как это обычно бывает, все самое неоднозначное и горячо обсуждаемое в обществе находит свое утрированное отражение в народном творчестве.



Так, пользовательница TikTok Элина Мор имеет среди своих подписчиков репутацию "главной ВИП-казашки" в интернете. Девушка в шуточной форме "обучает" своих поклонников правилам "пафосной и крутой" жизни.



Примечательно, что большой интерес образ ВИП-казашки вызывает у подписчиков Элины из стран СНГ.



"У меня славянская внешность: светлые волосы, голубые глаза. Но я бы хотела быть ВИП-казашкой", "Как стать ВИП-казашкой, если я не казашка", "Хочу стать ВИП-казашкой", "Зашла в комментарии, чтобы почитать, как другие нации хотят стать ВИП-казашкой", - пишут пользователи в комментариях под видео девушки.



Следуя трендам в TikTok, можно сделать вывод, что существуют и разные "классы" ВИП-казашек. Конечно, видео носят исключительно развлекательный характер. Тем не менее у пользователей они вызывают неоднозначную реакцию, кто-то поддерживает авторов, а кто-то не понимает ажиотажа вокруг этого образа.



Популярность тренд также обрел после преображений молодых девушек. Например, ниже в коротком видео автор делится своими образами "до и после", что тоже привлекает немало внимания.



"Особых изменений не заметила. И до вы были такой же привлекательной. Просто тренды, наверное, были другими", "Вот это работа над собой! Любим вас, Неси! Вы вдохновляете", - пишут многочисленные комментарии пользователи.



Собирательный образ вмиг стал популярным, разлетевшись в социальных сетях. Однако это касается не только ВИП-казашек, но и ВИП-казахов.



Самое популярное имя, которым называют "типичного" ВИП-казаха, - Батырханчик. Пользователи сети с радостью используют его в своих юмористических видео.



Стоит отметить, что образ жизни ВИП-казаха для большинства всего лишь смешной модный тренд, однако для других - самая настоящая мечта, в погоне за которой некоторые готовы пойти на многое, в частности, отказаться от своей индивидуальности.



Мы узнали у казахстанских психологов, что стоит за новомодным направлением и зачем ВИП-казахи стремятся к роскошной жизни.



Евгения Ли



"Зависимость от трендов - это прежде всего признак личностной незрелости, слабости, недостаточной самостоятельности. Низкая самооценка, потребность в значимости, необходимость в одобрении, желание утвердиться, страх стать аутсайдером - все это зацикливает человека на тренде, о котором вы говорите. Причем как тех, кто создает этот тренд, так и тех, кто гонится за ним", - считает психолог Евгения Ли.



Специалист подчеркивает, что это обманчивый путь, так как закрыть вышеперечисленные потребности таким способом невозможно.



"И более того, это только усугубляет внутренние конфликты. Человек не становится счастливее. И часто это про нарушенные детско-родительские отношения", - добавила она.



Айсулу Булатбекова



Психолог Айсулу Булатбекова с коллегой солидарна и также считает, что молодежь гонится за "ВИП-статусом", чтобы найти одобрение в обществе.



"Важно понимать, что внутренняя уверенность и хорошая самооценка не зависят от внешних факторов. Очень важно развивать качества, которые помогут чувствовать себя уверенно даже в самой обычной одежде. К таким качествам относятся: эрудированность, образованность, легкость, коммуникативные навыки и трудолюбие. Как показывает практика, богатые и уверенные в себе люди скромные, простые и вежливые", - утверждает эксперт.



Зарина Штеер



"Считается, что девушкам внешний апгрейд достаточен для успешного замужества. Мужчины также исторически украшали себя, демонстрируя женщинам свой статус. Сегодня бренды, дорогие часы, машины - те же самые атрибуты из древности. Прямая трансляция того, кто и насколько востребован. Тренды с упором на внешность живут исключительно за счет желания наладить межполовые отношения", - объясняет психолог Зарина Штеер.