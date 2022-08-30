Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев

18:13 07.09.2022 30 августа 2022



Если внимательно присмотреться к принципам и технологии принятия государственных решений на протяжении уже почти 20 лет правления президента России Владимира Путина, то можно выделить две принципиальные составляющие:



все решения всегда вписаны в определенную логику, долгосрочную цепочку целей, ведущих к решению раз и навсегда поставленной задачи: величие России и защита интересов ее граждан - никаких случайных или несуразных решений типа увлечения зеленой энергетикой за прошедшие двадцать лет замечено не было;

вся работа по достижению поставленных целей ведется предельно аккуратно, с сохранением максимально возможной степени свободы маневра, настойчиво и неотвратимо.

Попробуем, опираясь именно на вот эти два краеугольных камня в стратегии и принципах работы нашего президента, взглянуть на то, что скрывается за видимыми всем событиями: сейчас практически каждое из них имеет второе дно.



Начнем, пожалуй, с самого заметного мирового события наших дней - специальной военной операции России на Украине. Многие в патриотическом угаре упрекают власти: мы медлим! Но: практически перемолота вторая армия в Европе (первая по своей боеспособности - это армия Турции). Со всеми ее складами, боезапасом и кадровым потенциалом. Ибо Украина сегодня воюет уже натовским оружием, на натовские деньги и с натовским ресурсом. Сейчас мы уже перешли ко второй стадии нашей СВО: мы перемалываем ресурсы НАТО. Причем Генштаб Российской армии создал уникальную и гениальную схему военной операции: наши противники САМИ доставляют на утилизацию свои людские и материальные ресурсы в одно конкретное, определенное нами место - на Донбасс. Мы не гоняемся за их армией по всей Украине - мы ждем их в конкретной точке, там и уничтожаем. И они идут, и ничего другого нам противопоставить не могут! Именно поэтому мы и не уничтожаем транспортную инфраструктуру Украины - арсеналы западных стран должны исправно доставляться к месту их утилизации.



И все НАТО покорно везет свои всевозможные военные припасы в эту же точку - их там же и утилизируют, вместе с украинскими. Сегодня уже все громче звучат действительно панические крики натовских генералов - их военные склады пусты! А если вдруг что, чем воевать с Россией?! Тогда как мы "всерьез еще и не начинали" - используем старые запасы, освобождаем свои арсеналы от старья с истекающим сроком давности. Посмотрите: новейшее вооружение Россия использует по минимуму, она его только ТЕСТИРУЕТ. То есть наша военная промышленность в режиме 24/7 продолжает заполнять наши арсеналы, но уже новейшим, суперсовременным вооружением.



Так выглядит наша СВО с точки зрения аналитических отделов в генштабах сильнейших армий мира.



И главный урок для НАТО в нашей СВО: они видят, во что превращаются города Украины, они видят Мариуполь своими собственными глазами. Дураков в генеральных штабах НАТО нет - они прекрасно понимают, во что превратятся их города; они прекрасно уже поняли: таких солдат, как на Украине, в их армиях нет. И с их солдатами русские церемониться не будут - равно как и с их городами. Такой СВО натовские генералы позволить себе не могут.



Силами СВО всего лишь в 150 тысяч бойцов, практически не применяя свои новейшие вооружения, Россия показала всему миру мощь своей армии, показала англосаксам бесперспективность вооруженной борьбы с нашей страной. Да и нечем им будет воевать с нами - утилизируем мы их запасы в ходе СВО на Украине. Поэтому мы и не торопимся - спешить нам некуда, все идет по НАШЕМУ плану.



Показательный пример: в составе Вооруженных сил Великобритании на сегодняшний день находится 200 танков, из них боеготовых - 50, современных - ни одного. ВС России в ходе СВО на Украине уничтожили на сегодняшний день 4 136 танков.



В сфере экономики дела обстоят еще более выгодным для нас образом. Англосаксы как-то упустили, что все их товары, все их технологии, вся жизнь современного homo sapiens в принципе - это все суть потребленная и переработанная энергия. Это нефть, газ, атомная и гидроэнергетика. В нужных количествах этой энергии у них нет, а после появления у нас гиперзвукового оружия просто отобрать у нас эту самую энергию они больше не могут - мы это доходчиво показываем в Сирии и на Украине. Поэтому все их санкции - это банальная истерика немолодой уже дамы, которой пренебрегли в первый раз. Ничего, мы потерпим: дама успокоится и изменит свое поведение - она станет скромнее в своих желаниях.



Результат "санкций" сейчас становится очевидным даже руководству Евросоюза: валютные поступления России по итогам первого полугодия 2022 года увеличились более чем в три (!) раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го; а замороженные у нас более 300 млрд долларов за эти полгода мы уже вернули - золотовалютные резервы России вернулись к своим прежним значениям. Глобальную атаку "всего цивилизованного мира" на свою экономику Россия пережила с усмешкой, а весь "их мир" по итогам атаки начал догадываться, что зимой будет холодно, голодно, а их заводы начали останавливаться уже сейчас.



Стратегическое решение России - продавать свои энергетические ресурсы за рубли - еще не осознано западными правительствами в должной мере, их экономика еще не рухнула под тяжестью этого решения - но рецессия уже налицо. Практически у всех - даже у США. И процессы эти - стагнация, рецессия, инфляция - только начинают свой разбег.



Более того, ключевые экономики стран "нецивилизованного мира" - китайская, саудовская, индийская, индонезийская - основательно заинтересовались вопросами диверсификации своих валютных расчетов, своих валютных накоплений. Сегодня мир активно ищет, в какой валюте и в какой стране, в сейфе какого банка хранить свои золотовалютные резервы. Эти процессы пошли, и любая попытка англосаксов препятствовать им будет воспринята именно как попытка очередной заморозки очередного золотовалютного резерва. Банки "цивилизованного мира" заметно потеряли в своей надежности и привлекательности, а хранить там золото и вовсе нельзя: ни одной (!) стране мира США не вернули ни одного грамма оставленного им на хранение золота.



Понимаешь, дорогой читатель, почему сейчас так растет авторитет БРИКС, почему растет очередь из желающих вступить в него? Там можно будет в самом ближайшем будущем скинуть токсичные валюты, создать новые системы расчетов и новую, общую для всех членов БРИКС экономическую платформу на равных для всех условиях, не привязанных к экономикам США и Евросоюза. Мне могут возразить: Саддам Хуссейн и Каддафи уже пытались проделать нечто подобное - "весь цивилизованный мир" отреагировал показательно и жестоко. Да, так было… золотой динар Каддафи не был защищен русскими гиперзвуковыми ракетами и безграничными кадровыми ресурсами китайской народной армии.



Незаметно, исподволь стало образовываться другое экономическое пространство: на первое место по продажам в России вышел китайский автопром, на второе - южнокорейский, а в Германии образовались огромные поля из новых мерседесов, ауди и бээмвэ - сложно им попасть в Россию, под санкциями все. Индия и Китай прочно заняли первые места среди импортеров российской нефти - в той же Германии и Италии начали останавливаться заводы из-за нехватки энергоресурсов из России. И подобные примеры растут во всех сферах наших бывших взаимоотношений с "цивилизованными". Они это уже видят, но сути пока еще не улавливают - они бесятся, они ищут новые, альтернативные пути доставки энергоресурсов.



Теперь, дорогой читатель, я предлагаю чуть пристальнее взглянуть на нашу крепнущую дружбу с Ираном - там тоже все непросто. Достаточно взглянуть на карту Ирана - на Персидский залив и Ормузский пролив: любая мало-мальская заварушка у этих берегов Ирана полностью парализует доставку саудовской и прочей арабской нефти "всему цивилизованному миру". А если вдруг еще и какой-нибудь дряхлый корабль потонет "от старости" в Ормузском проливе - вообще тушите свет, товарищи англосаксы. А на другой стороне Аравийского полуострова - на побережье Красного моря - Йемен, Эритрея и Джибути, ну не самые судоходные места… А чтобы поставить Европе сжиженный газ в объемах российского трубопроводного, необходимо изготовить дополнительно около 180 тысяч (!) танкеров для перевозки этого самого сжиженного газа. Заводов, кстати, для изготовления этого самого нужного объема газа - тоже еще нет и строить их никто не собирается.



Незаметно, исподволь, англосаксы начинают "таять" в осторожных объятиях Москвы - мы стараемся быть аккуратными, стараемся не спровоцировать ядерную истерику уходящих господ: "нам это не надо". Мы ответим, конечно; мы сильнее, безусловно, - но нам этого не надо. Нам гораздо выгоднее, чтобы бывшие господа продолжали сидеть на игле наших ресурсов - но теперь уже на наших условиях.



Сегодня Россия меняет старый мир. Впервые в мировой истории новую мировую идеологию несет Россия - именно этим, новой мировой идеологией, мы и переформатируем сегодня весь мир. Так, как мы считаем правильным, справедливым и соответствующим интересам России.



Давайте разбираться. Первым внешнеполитическим шагом едва зародившейся Европы, едва образовавшихся ее государств стал крестовый поход в 1096 году. Предложенная идеология - защита Гроба Господня. Ложь и вранье, наглый предлог для грабежа богатых мусульманских государств Ближнего Востока: никогда мусульмане не угрожали христианским святыням. Ключи от храма Гроба Господня с незапамятных времен хранятся у одной и той же мусульманской семьи - Джауда аль-Гадийа. Право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье - Нусайба. С тех времен - и до сего дня.



Потом англосаксы предлагали и опутывали весь мир идеологией рабовладения, потом родилась идеология колониальных захватов, потом и Ницше с Гитлером подоспели - тоже европейцы удружили. И сейчас изощряются в своих идеологических воззрениях: предложили однополярный мир, основанный на правилах, толерантности, содомии, педофилии и прочей дьявольщине.



Весь оставшийся мир - а он примерно в десять раз больше "цивилизованного мира англосаксов" - начало тошнить от тараканов в головах у европейцев. Россия первой сказала: "Хватит!" и предложила новую идеологию мирового устройства - многополярный мир, основанный на справедливом учете взаимных интересов и традиционных ценностях - религиозных, моральных, этических. Образно выражаясь и коротко говоря - от каждого по способностям и каждому по труду. И никаких половых извращений!



Эта идеология и есть главное и мощнейшее средство, с которым Россия выходит сегодня к миру.



Ну и с гиперзвуковыми ракетами, конечно… Ибо сказано теми же англосаксами:



"Доброе слово вместе с кольтом способны сделать гораздо больше, чем просто доброе слово".

Россия предлагает миру полный набор: идеологию, военную защиту и безопасность, экономику и финансы, энергетику и производство. Такого полного набора нет ни у одной страны мира, наше стратегическое преимущество начало понемногу прогибать "весь цивилизованный мир".



Мы не спешим, мы даем возможность осознать "этому миру", что они теперь - на равных, как все.



Подозреваю, что вот это самое "на равных, как все" и будет для них самым тяжелым испытанием - ломка уже началась.



Эмиль Боев Источник - eadaily.com

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