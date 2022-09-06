Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис

19:01 07.09.2022 Смерть патриарха: в Литве в мир теней ушел главный консерватор и русофоб

6 сентября 2022



Литва скорбит: умер Витаутас Ландсбергис, патриарх правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), недавно за особые заслуги причисленный к когорте президентов республики. Не в физическом смысле ушел в мир теней, хотя прожил немало - 18 октября ему исполнится 90 лет. Случилось гораздо худшее. Витаутас умер как политик. Для литовских русофобов это действительно невосполнимая потеря.



Когда ведешь речь о фигурах такого масштаба, без поддержки классиков не обойтись. Если бы культовый Остап Бендер сегодня жил в Вильнюсе, он с полным правом мог бы сказать:



"Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества".



Это пророчество. Ландсбергис действительно многолик. Корреспонденту EADaily в свое время довелось беседовать с отцом современного литовского национализма Ромуалдасом Озолосом (1939−2015). Антисоветчик на вопрос, изменился ли Ландсбергис со времен, когда строчил доносы в КГБ, ответил честно:



"Ландсбергис всегда оставался Ландсбергисом".

То есть еще 15-летним школьником доносил на одноклассников. В частности, на Алоизаса Сакаласа. Того объявили "врагом народа" и упрятали за решетку. Витукаса за предательство приняли в комсомол. В заявлении, датированном 1947 годом, будущий переписчик истории Великой Отечественной войны и роли советского народа-освободителя начертал:



"Красная армия освободила из фашистского рабства мою семью и всю Литву".

Его семья никогда в жизни не перетруждалась. Карьеру гарантировал папаша-архитектор (1893−1993). В 1940 году после установления в Литве советской власти Жямкальнис (это прямой перевод онемеченной фамилии Ландсбергис на литовский) заявил о полной лояльности, прошел все проверки и был назначен главным архитектором Вильнюса. В 1941 году служил оккупированной немцами Литве и гитлеровской Германии в качестве министра коммунального хозяйства в так называемом Временном правительстве. 25 июня подписал благодарственное письмо Адольфу Гитлеру:



"Приветствуем немецких освободителей и просим о национализации имущества, принадлежавшего евреям и лицам, активно действовавшим против интересов литовского народа.

Правительство немцы разогнали, главного коммунальщика отправили строить большое вильнюсское гетто. Архитектор работал с энтузиазмом. За колючую проволоку и монолитный забор загнали примерно 40 тыс. евреев. Практически все они к 1944 году были уничтожены нацистами и литовскими пособниками военных преступников.



Отец Витаутаса бежал на Запад, но в 1959 году возвратился, был прощен и обласкан советской властью. В заслугу ему поставили помощь каунасскому подполью, а конкретно - члену ЦК КП Литвы Юозасу Витасу, которого он приютил в своем доме в 1943 году.



Благодаря сталинской индульгенции отцу сыну Витаутасу карьерный рост был гарантирован. Впрочем, он особых высот в профессии не достиг. Но вдруг 3 июня 1988 года возглавил политическое движение "Саюдис", которое разворачивало борьбу за независимость Литвы. По слухам, высокий пост он занял благодаря советским спецслужбам. Если действительно так, то глава Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Виктор Чебриков поставил не на ту лошадь.



Наш герой вознесся на такие высоты, о которых не мечтал. Дрейф от преподавателя провинциальной консерватории до ярого антисоветчика и русофоба случился очень быстро. С тех дней СССР для клана Ландсбергисов - империя зла, а РФ - террористическое государство.



Как паук добросовестно плетет сеть, так и бывший председатель "Саюдиса" опутал паутиной всю страну. На ключевых постах стоят его люди. Например, агрессивные консерваторы Раса Юкнявичене и Андрюс Кубилюс заседают в Европарламенте, другие работают дипломатами высокого ранга, главами ключевых министерств: Арвидас Анушаускас - в Минобороны, Агне Билотайте - в МВД, Гинтаре Скайсте - в Минфине, Дайнюс Крейвис - в Минэнерго.



Премьер-министр Ингрида Шимоните тоже обязана должностью паучьему клану. Директор Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис - бывший телохранитель патриарха. Впрочем, управляемы даже президенты: Валдас Адамкус, Даля Грибаускайте, Гитанас Науседа при всей кажущейся независимости лишь марионетки в руках старика Ландсбергиса. На что он их ловит, предположить нетрудно. Именно клан присвоил себе советские архивы, в том числе личные дела штатных и внештатных сотрудников КГБ.



В Литве даже есть шутка от экономиста профессора Повиласа Гилиса:



- Знаете, почему серьезные, глубокие и конкретные исторические советские годы стали табу?

- ???

- Есть опасения, что станут понятны аутентичные биографии нынешних великих, их родителей, бабушек и дедушек.

Витаутас Ландсбергис во всех смыслах настоящий политик, оратор, авторитет, чего не скажешь о ближайшем окружении, состоящем из злобных карликов. Вождь правил бы и дальше, да здоровье подвело. Не стало сил бороться против "кремлевского тирана, аннексии Крыма, специальной военной операции ВС РФ на Украине, против европейских полезных идиотов Владимира Путина и трусливых брюссельских чиновников, которые боятся ему слово поперек сказать".



После того как в августе патриарха одолел Covid-19, он исчез из публичного пространства. Говорят, живет затворником, забаррикадировался, принимает только лечащего врача. Нет ему дел до будущего своей страны. Как политик Витаутас Ландсбергис умер. Так, кстати, бывает всегда и со всеми, стоит лишь здоровью пошатнуться.



На Литву между тем надвигается беда. Главарь мафии не оставил завещания. На первый взгляд все предрешено. Дряхлеющий Витаутас еще в 2015 году протолкнул внука Габриэлюса в председатели партии "Союз Отечества". По протекции деда молодой человек (родился в 1982 году) с ноября 2020-го работает министром иностранных дел Литвы. Но по большому счету внучок не оправдал надежд старика.



Партия под его руководством перестала быть классической консервативной и заскользила справа налево. Сейчас она больше правоцентристская, что привело к утрате традиционного электората и размыванию ценностей. Неслучайно в кулуарах все громче говорят о необходимости замены слабому боссу. Называют даже кандидатов в сменщики, причем под № 1 значится Арвидас Анушаускас, консерватор до мозга костей.



Не ладится у Габриэлюса Ландсбергиса с министерством. Во всяком случае, парламентская оппозиция готовит главе МИД импичмент за развал внешней политики. Что удивительно, внук внешне совершенно спокоен. Он утомился, занимаясь нелюбимым делом, говорят политологи, в частности Витаутас Бруверис, и не только он.



Доля правды в словах есть. Молодому Ландсбергису лучше бы сидеть в Брюсселе в качестве руководителя фракции Европейского парламента или члена Европейской комиссии, о чем он сам не раз заикался. Однако, если карьера получит такое продолжение, ему не стать президентом Литвы в 2024 году, как это запланировал дед. Что касается выборов главы государства в 2029-м, то у хозяина литовской паутины мизерные шансы дожить до той даты. И точно не останется сил оказать поддержку родной кровиночке.



Спасибо Всевышнему за то, что клан погибнет. Народ, из которого Ландсбергисы выпили все соки, рыдать не станет. Что касается государства, тектонических сдвигов не случится, но в каком-то смысле внешняя политика Литвы заиграет новыми красками.



Рената Рейнгольдене См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - eadaily.com

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