При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.

19:11 07.09.2022

Посольство России в Кабуле прекратило выдачу виз после теракта



Посольство России в Кабуле объявило, что консульский отдел, возле которого 5 сентября произошел теракт, временно прекратил прием граждан. Указанный отдел занимается выдачей виз иностранным гражданам, пишет Фергана.



Напомним, что 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени (9:20 мск) в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле подорвался террорист-смертник из террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".



Он привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудник консульства вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. По другой версии, смертника успели застрелить боевики из радикального движения "Талибан", охранявшие внешний периметр российского посольства, однако от выстрелов произошла детонация взрывчатки, имевшейся у террориста.



В результате погибли два сотрудника российского посольства: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт (сотрудник службы безопасности) Адыгжы Кужугет.



Кроме них погибли два боевика "Талибана", охранявших внешний периметр посольства, и не менее шести гражданских афганцев, находившихся в очереди.



Издание отмечает, что российское посольство одно из немногих, которое продолжило работать после захвата власти в Кабуле талибами в августе прошлого года.



Делегации талибов регулярно посещают Россию для налаживания сотрудничества, главным образом в экономической сфере.