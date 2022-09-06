Турция и Израиль решили наладить отношения

19:23 07.09.2022 Только тешатся: Турция и Израиль решили наладить отношения

Что это может означать для Ближнего Востока



Ксения Логинова



Турция и Израиль решили позабыть старые обиды и восстановить дипломатические отношения, прерванные 12 лет назад. Стороны зачастили со встречами, что не может не расстраивать палестинцев, интересы которых многие годы защищала Анкара. Сами турки уверяют, что решили помириться с израильтянами именно в интересах жителей сектора Газа. Какие цели в реальности преследовала Турция, разбирались "Известия".



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Посол обратно



"Решение Турции восстановить дипломатические отношения с Израилем спустя 10 лет напряженности вовсе не означает, что она откажется от поддержки палестинцев. Это позволит Анкаре лоббировать интересы палестинцев в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме", - заявил премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу после того, как премьер-министр Израиля сообщил о полном возобновлении дипотношений, включающем возвращение послов.



По словам главы турецкого МИДа, посол будет назначен после того, когда со списком кандидатов на пост ознакомится президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



Турция, как и большинство стран-членов ООН, не признает Иерусалим столицей Израиля, и ее посольство находится в Тель-Авиве.



У контролирующего сектор Газа палестинского движения ХАМАС в Стамбуле есть своя штаб-квартира. Она появилась после обострения отношений между Израилем и Турцией в 2010 году, когда израильтяне напали на гуманитарный конвой "Флотилия свободы", который состоял из шести пассажирских и грузовых турецких судов, направлявшихся в Газу. В результате погибли восемь граждан Турции и один американец турецкого происхождения. Дипломатические контакты и сотрудничество между странами в области безопасности прервалось, были отменены некоторые двусторонние инвестиционные проекты, сократился туризм из Израиля в Турцию, военные и экономические связи резко ослабли.



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При этом израильские власти дали понять, что наличие представительства ХАМАС в Стамбуле мешает странам добиться полной нормализации отношений. В Израиле ХАМАС считается террористической организацией. Впрочем, пока никто не попросил палестинцев покинуть Стамбул.



Впрочем, после того, как стало известно о налаживании отношений между Израилем и Турцией, Реджеп Тайип Эрдоган радушно принимал в президентском дворце главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса, лидера ФАТХ - движения на Западном берегу реки Иордан, главного противника ХАМАС.



Сами хамасовцы нормализацию отношений Турции с Израилем раскритиковали. "Мы повторяем, что выступаем против любой формы нормализации отношений, которые противоречат нашим национальным принципам, интересам палестинского народа, арабского и исламского народов", - отреагировали в группировке.



Однако, опасаясь потерять такого союзника, как Анкара, представители ХАМАС от резких выпадов воздержались. Два года назад, также не желая рвать отношения с арабскими странами, наладившими отношения с Израилем, хамасовцы постарались убедить их остаться союзниками.



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Ведь каждый из них помогает им держать власть в Газе. Так, Доха вливает деньги, Каир предлагает услуги посредника, Тегеран помогает оружием, а Анкара оказывает политическую помощь.



От дружбы к конфронтации



В 1949 году Турция стала первой страной с мусульманским большинством, признавшей Израиль. Начиная с этого времени, отношения между странами зачастую носили довольно скрытый характер, поскольку Анкара боялась критики со стороны арабских государств. Однако начиная с 90-х годов, на первый план вышли экономические интересы. В рамках "стратегического партнерства" Турция и Израиль заключили соглашения о военном сотрудничестве и свободной торговле. Анкара активно покупала израильскую военную продукцию.



С приходом к власти в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в начале 2000-х ситуация стала меняться. Турция все активнее претендовала на роль защитника всех мусульман, а Израиль обвинял ее в дружбе с ХАМАС и сотрудничестве с Тегераном. Эрдоган стал допускать антиизраильские выпады. Связи все больше слабели.



После инцидента с "Флотилией свободы" в 2010 году только прочные экономические контакты помогли сохранить взаимодействие.



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Через шесть лет стороны попытались наладить связи, но тут занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей Израиля. Турция фактически возглавила мусульманский протест против действий Вашингтона.



В 2018-м Анкара в очередной раз выслала израильского посла в ответ на гибель десятков палестинцев во время протестов на границе с сектором Газа.



В отместку Израиль начал активно налаживать отношения с Афинами и Никосией. В результате вместе с Грецией и Кипром был запущен Восточно-Средиземноморский газовый форум, а также подписан документ о строительстве трубопровода для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Европу, что также вызвало недовольство Анкары.



Однако, начиная с 2021 года, стороны постепенно шли к потеплению отношений. Так, Эрдоган позвонил Ицхаку Герцогу и поздравил его с избранием на пост президента, после этого с турецким лидером пообщался израильский премьер Нафтали Беннет, поблагодарив его за освобождение двух израильских туристов, задержанных в Турции по подозрению в шпионаже.



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В марте этого года президент Израиля впервые за 15 лет прилетел с официальным визитом в Турцию. Одной из главных тем встречи были поставки газа из Израиля в Европу, что особенно важно на фоне украинского кризиса. Помимо этого обе страны стараются выступить посредниками между Россией и Украиной.



Эрдоган и Герцог пришли к выводу, что все проблемы в отношениях, конечно, не урегулируют, но будут стремиться решать споры с уважением и открытостью, особенно сейчас, "когда расшатывается международный порядок".



В итоге спецслужбы обеих стран начали активное сотрудничество по предотвращению возможных терактов на израильтян в Турции. К тому же в августе этого года премьер-министр Израиля Лапид договорился с Эрдоганом об обмене послами.



Кстати, помимо Израиля, Анкара на фоне экономического кризиса начала налаживать отношения с Египтом и ОАЭ.



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Позиция Анкары в отношении Израиля и Палестины не меняется - "два государства для двух народов", что совпадает с российской позицией. Нормализация турецко-израильских отношений довольно важна, как для Восточного Средиземноморья, так и для Ближнего Востока, однако в налаживании контактов все же больше заинтересована Анкара, считает руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Дмитрий Марьясис.



- Турецкая экономика сегодня переживает тяжелые времена. Не исключено, что при помощи нормализации отношений с Израилем, как и с другими странами Ближнего Востока, турецкие власти рассчитывают улучшить экономический климат и тем самым способствовать привлечению в Турцию иностранных инвестиций, что всегда позитивно действует на оживление национального хозяйства. Израильский газ позволит Турции не только существенно диверсифицировать источники поставок этого углеводорода (сегодня основными поставщиками газа в эту страну являются Россия и Иран), но и стать мощнейшим транзитным хабом энергоносителей в Восточном Средиземноморье в случае, если именно через Турцию пойдет основной экспорт израильского газа в Европу, - уверен политолог.



Помимо этого, Эрдоган надеется с помощью Израиля усилить свои позиции в США.



- Опыт 90-х показал, что турецко-израильское сотрудничество позитивно воспринимается американским военным истеблишментом, что положительно сказывается на возможностях Турции приобретать американские вооружения, - отметил эксперт.



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По его словам, помимо этого Турция стремится играть большую посредническую роль между Израилем и Палестиной.



- ​​​​​​​Возникает ощущение, что Анкара пытается на определенном уровне воспроизвести российскую модель поведения на Ближнем Востоке, когда Москва, опираясь на равноудаленные позитивные отношения с большинством стран региона, старается выступать в качестве посредника между разными сторонами ряда региональных конфликтов. Поскольку современная Турция большое значение в региональной политике придает палестинскому направлению, возобновление позитивного диалога с Израилем может позволить предложить себя в качестве посредника и в данном случае, - уверен специалист.



Политолог полагает, что в случае очередного обострения между Израилем и Палестиной могут ухудшиться и турецко-израильские отношения.



- ​​​​​​​В общем, нет оснований говорить о том, что у происходящего на наших глазах сближения между Турцией и Израилем есть большой потенциал на длительное время. Однако, так или иначе, любая позитивная повестка на двустороннем треке оказывает позитивное воздействие не только на договаривающиеся стороны, но и на более широкий круг стран. И это, как представляется, само по себе позитивное явление, - считает эксперт.



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Выйти на новый уровень



Востоковед, публицист Андрей Онтиков полагает, что Анкара не отвернется от сектора Газа и от сотрудничества с ХАМАС.



- Нынешнее турецкое руководство идеологически близко к этому палестинскому движению. Они представляют собой структуры, завязанные на организации "Братьев-мусульман" (организация, запрещенная в РФ). Сотрудничество продолжится. И конкретно для эрдогановской Турции роль защитника палестинцев - вопрос репутационный, позволяющий примерять на себя роль ведущей страны в исламском мире. Без идеи защиты палестинцев невозможно быть лидером в исламском мире. Турки будут и дальше полностью поддерживать идею создания Палестинского государства. Но это не значит, что они отвернутся от Израиля, потому что тут многое решает экономическое сотрудничество, а оно набрало большие обороты. Турки грамотно маневрируют между палестинской проблемой и сотрудничеством с Израилем. Все это прекрасно понимают. Так что ни у кого нет никаких иллюзий в отношении Анкары, - пояснил политолог в разговоре с "Известиями".



Возобновление отношений между Турцией и Израилем приобрело рутинный характер, отмечает в беседе с "Известиями" научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.



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- Большую часть ХХ века после возникновения Израиля, форпоста Запада на Ближнем Востоке, отношения Анкары с этой страной были крайне теплыми. Этому особенно помогало присутствие сил НАТО на территории обеих стран. После прихода Эрдогана к власти и изменения внутренней и внешней политики Турции отношения стали меняться. Анкара претендует не только на роль тюркского мира, но и позиционирует себя в качестве одного из исторических центров исламского мира, но и претендует на региональное лидерство на Ближнем Востоке, - отметил политолог в беседе с "Известиями".



По его словам, в этом контексте важную роль играет поддержка Палестины. Это дает возможность формировать правильный имидж, а также присутствовать за пределами своего государства.



- Решив, что на ФАТХ особых политических очков не заработаешь - организация еще с 90-х годов пошла по пути переговоров, взаимодействовала с ООН, "Ближневосточным квартетом" (Россия, ЕС, США, ООН) и, начав переговоры с Израилем, фактически себя дискредитировала. Турция поддерживает ХАМАС, и в этом ее интересы пересекается с иранскими. У стран и так есть противоречия в регионе, например, в Сирии - вопрос сохранения власти Башара Асада в Дамаске. Но в вопросе Газы Анкара и Тегеран придерживаются схожей позиции. Начиная с 2010 года, руководство как Турции, так и Израиля, в зависимости от внутренней ситуации в этих странах, для того, чтобы заработать очки на внутренней арене, заявляет о нормализации отношений, но каждый раз что-нибудь идет не так. Скорее всего, отношения так и не выйдут на уровень, который существовал в середине ХХ века, - уверен специалист. Источник - Известия

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