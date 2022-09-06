В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев

19:24 07.09.2022

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Москве задержан активист Эмил Бекиев. В ГКНБ рассказали подробности



Задержан Э.Б., который размещал публикации, разжигающие вражду. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, подозреваемый, находясь за рубежом, периодически размещал на своей странице в Facebook публикации провокационного характера, разжигающие вражду.



Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении кыргызстанца заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



6 сентября гражданин в связи с многократными нарушениями законодательства России и ведением антироссийской деятельности решением Преображенского районного суда Москвы был депортирован в Кыргызстан. 7 сентября доставлен в ГКНБ. Ему предъявлено обвинение. Материалы готовят для передачи в суд.



Ранее 24.kg сообщало, что в Москве задержан кыргызстанский активист Эмил Бекиев.



"В отношении Бекиева на территории Кыргызстана заведено уголовное дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межэтнической вражды" УК КР. Его деятельность создает угрозу общественной безопасности, способстует разжиганию межнациональной ненависти и вражды, в связи с чем считаем его нахождение на территории РФ нежелательным. Просим вас учесть информацию при рассмотрении вопроса о нарушениях миграционного законодательства и возможном принятии в отношении него административных мер в виде принудительного выдворения", - указано в документе ФСБ.



Известно, что Эмил Бекиев критиковал власть, в том числе президента Садыра Жапарова.