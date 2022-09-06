|19:34 Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32 Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30 Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29 Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27 Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26 Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24 В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23 Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11 При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01 Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13 Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07 "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01 Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44 Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40 Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38 У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36 Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10 Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52 Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56 Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47 В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43 Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26 Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14 Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02 Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59 Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
01:10 Китайскую Сычуань крепко тряхануло - 65 погибших
00:27 Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они", - Данияр Ашимбаев
00:16 В США набирают силу центробежные процессы, - Чжэн Юннянь
00:13 Лакшми Миттал обещает Токаеву $1 лярд инвестиций. Круто заливает "Зеленая сталь"
|Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:26 07.09.2022
Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2
Лилия ИГЛИКОВА
Петр Своик о проблемах электроэнергетики