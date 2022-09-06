Европейские брожения. Закипает? - И.Титов

19:29 07.09.2022 Европейские брожения

нежелание покупать нефть или газ по рыночной цене приводит к отказу продавца от продажи



Илья Титов



Говоря про введение потолка цен на российские полезные ископаемые, который обсуждался еще на июньском саммите G7, сложно избежать искушения объяснить все глупостью западных бюрократов. Ведь кажется абсолютно очевидным: нежелание покупать нефть или газ по рыночной цене приводит к отказу продавца от продажи, что в свою очередь совершенно естественно приводит к еще большему росту цен.



Страны G7, к их чести, за два месяца вывернули собственную идею наизнанку. Теперь потолок цен будет претворяться в жизнь с помощью запрета на морскую транспортировку нефти, продаваемой по цене выше установленной. При этом подчеркнутая готовность вводить вторичные санкции против всех задействованных намекает на то, что желание России продавать нефть должно идти рука об руку с полным выводом транспортировок нефти из юрисдикции западных стран – это касается в том числе и валютной сферы, то есть со всеми потенциальными покупателями придется договариваться о продаже нефти за рубли, юани или рупии. При этом стоит помнить, что Россия – не Венесуэла и не Иран, транспортные возможности у нас значительно больше, как больше и желающих покупать, невзирая на опасность вторичных санкций. Разговоры о том, что G7 вводит потолок цен ради заботы о бедных странах, похожи на бесстыдную ложь о вывозе украинского зерна, которое якобы должно спасти голодающих Африки. За все время после "зерновой сделки" почти все суда отправились из Одессы в страны, которым голод не грозит, при этом большинство из них были нагружены не зерном, а соей и кормовой кукурузой. Так и здесь: сложно поверить, что забота о бедных странах включает в себя бюрократическую возню со вторичными санкциями против всех покупателей и транспортировщиков российской нефти.



Да, подобные ходы только взвинтят темпы роста цены на нефть, существенно увеличат спрос на российское топливо и станут причиной увеличения серого рынка черного золота, но G7 на этот счет спокойны. В решении о потолке цен на нефть куда больше политики и информационного шума, чем реальных намерений – об этом красноречиво свидетельствует многократное увеличение закупок Британией нефти из богатой своими месторождениями Бельгии. Нехитрые схемы продажи бахрейнской, эстонской или панамской нефти придумали не вчера.



Другое дело – предложенная главой Еврокомиссии фрау фон дер Ляйен идея установления потолка цен на российский газ. Здесь отношения продавца и покупателя куда более прямолинейны: нет ни возможности ввести санкции против транспорта, ни способов ограничить хождение неподконтрольной валюты платежа. Европа высказала эту идею, прекрасно понимая ее нежизнеспособность, тем не менее рынки отреагировали падением цены на газ. В ответ на это падение "Газпром" вновь завел разговор о турбинах и объявил об остановке "Северного потока" – сначала на три дня, а потом и вовсе на неопределенный срок. Ко 2 сентября цена подскочила до 2855 долл. за 1 тыс. м³, после чего опустилась до 2200 долл. Любые попытки воздействовать на эту цену законодательными актами будут поднимать ее еще выше. Впрочем, Европа может пойти по пути Украины и начать закупать газ у известной своими газовыми скважинами Венгрии.



В день, когда горят костры рябин, в Праге прошел митинг, щедро освещенный российской прессой. От 70 до 100 тысяч человек – громадная толпа, если речь идет о Праге с населением 1,3 млн человек – вышли выражать свое недовольство. Разумеется, среди многочисленных и взаимоисключающих требований был и нейтралитет по украинскому вопросу, и нормализация отношений с Россией, но главный фокус касался именно роста цифр в счетах за коммунальные услуги.



Такой повод собраться на Вацлавской площади чехи, там же хоронившие Гейдриха и оплакивавшие Сталина, просто не могли проигнорировать. В тот же день Петр Фиала, премьер-министр страны, назвал всех присутствовавших на площади в тот день "оболваненными российской пропагандой".



Тем временем в соседней Австрии большинство утратило антироссийские настроения, об этом в осуждающем материале пишет Die Welt. Вся беда в том, что большинству смеет потакать государственная власть, ведь официальная Вена тем больше склоняется к отмене санкций, чем сильнее растет поддержка Партии свободы, в описании Die Welt являющейся чуть ли не местным филиалом Единой России.



Сразу видно, австрийским немцам далеко до железной решимости своих собратьев из Германии: 31 августа, выступая все в той же Праге на собрании фонда Вацлава Гавела, министр иностранных дел Германии Бербок объявила, что намерена поддерживать Украину вне зависимости от мнения германских избирателей. Фрау министра можно понять: за ее партию проголосовало всего 14% немцев, так что их мнением можно пренебречь. Куда интереснее то, что слова, не предполагающие никакой иной трактовки, почти все крупные европейские СМИ объявили "вырванными из контекста". О своей поддержке жертвы "российского информационного фастфуда" объявил и канцлер Шольц. Die Welt в защиту Бербок написал: "К счастью, в Германии политики действуют в соответствии со своей совестью, находясь на своем посту вне зависимости от перепадов настроения избирателя". Источник - Завтра

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