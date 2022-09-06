Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов

19:30 07.09.2022

Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана



Владислав ЮРИЦЫН



Историк Булат Султанов об окне возможностей и опасностей для РК



