Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев

19:32 07.09.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Японский интерес в войне на Украине

"Украина надоела в Японии уже всем"



В начале сентября стало известно, что Япония подготовила рекордный военный бюджет и намерена увеличить военные расходы еще больше. Итоговая сумма, оглашенная в средствах массовой информации со ссылкой на информированные источники в японском военном министерстве, должна якобы составить не менее 6 трлн иен ($43,3 млрд). В этом случае рост военных расходов Японии станет одним из самых значительных за период после Второй мировой войны.



В последнее десятилетие Токио постепенно увеличивал военный бюджет, но он все равно оставался на уровне около 1% ВВП. Все изменилось после того, как в конце февраля директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма в очередной раз заявил, что Россия "оккупировала" южные Курилы. На сей раз сделано это было под шумок начала СВО на Украине. Поддержав Украину, японский МИД заявил, что русские Курилы, называемые японскими реваншистами "северными территориями", "оккупированы" и Япония считает, что "это противоречит международному праву".



Сразу после 24 февраля ситуация в сфере наращивания японцами военного потенциала стала быстро меняться в сторону стремительного роста военных расходов. Акцент был сделан, как об этом сообщило крупнейшее информационное агентство Японии Kиодо Цусин, на двух ключевых аспектах, требующих пересмотра Конституции Японии.



Во-первых, правящая Либерально-демократическая партия призвала удвоить военные расходы, доведя их как минимум до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО. Речь идет о выделении дополнительных $40-45 млрд. в год (на текущий год военный бюджет Японии составляет $42 млрд.). Премьер-министр Фумио Кисида пообещал "существенно" модернизировать и нарастить вооруженные силы под предлогом того, что "вторжение России на Украину обострило в Японии страх перед Китаем, который может попытаться захватить Тайвань".



Во-вторых, Япония будет теперь вводить наступательные вооружения, а не только оборонительные, как в свое время было записано американцами в их конституцию. Речь идет о "системах со способностью выводить из строя ракеты вражеской страны на ее территории". Скорее всего, имеются в виду тяжелые наступательные беспилотники.



Токио уже рассматривает вопрос о разработке собственных крылатых ракет с дальностью полета более 1000 км. Это позволит Японии наносить удары с военных кораблей и самолетов по целям на территории КНР и КНДР. Выделяются также средства на кибербезопасность, исследования в области гиперзвукового оружия, развитие космического потенциала. Теперь у Японии в списке ее традиционных противников, кроме Китая и Северной Кореи, появилась Россия.



Японский интерес к затяжной войне против России на территории Украины имеет как политическую, так и экономическую подоплеку. Япония подобно США и Европе, увеличивающим свои военные бюджеты, хочет сделать то же в надежде обрести новый драйвер для экономики. Речь идет о десятках миллиардов долларов ежегодно, из которых значительная часть достанется японскому ВПК.



Примечательный момент. Решая под предлогом "поддержки Украины" свои внешнеполитические задачи, японцы у себя дома, внутри страны демонстрируют нечто иное. Например, еще летом на улицах, телеэкранах и интернет-ресурсах Токио появилась новая социальная реклама.



В ней олицетворяющий Японию повар затыкает "Украине" рот ударом кулака и своей национальной едой, чтобы Украина своими бесконечно агрессивными лозунгами перестала нарушать размеренную жизнь японцев. "Может быть, поговорим о чем-то еще, кроме того, что весь мир должен выполнять любые прихоти украинских беженцев? – гласит реклама. – Например о том, какие вкусные у нас суши".



"Украина надоела в Японии уже всем, – цитируют СМИ японского журналиста Есиро Такигаву. – Особенно надоели эти странные беженцы. Вместо благодарного отношения к принимающей стране они здесь устраивают пикеты, оскорбляют жителей, которые им помогают, ведут себя вызывающе". Власти Японии озабочены также тем, что в индустрии развлечений для взрослых (проституция, порнография и т. п.) сегодня возникло засилье беженок с Украины.



Об этой проблеме уже официально заявил на заседании правительства министр юстиции Есихиса Фурукава. Заодно он напомнил, что статус беженца не позволяет прибывшим в страну гражданам Украины работать в заведениях "для взрослых". Однако сейчас в этой сфере в Японии слишком много украинок, и это все больше беспокоит японские власти.