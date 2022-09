Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель

19:34 07.09.2022 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Лишить Россию доходов от экспорта нефти не получится



2 сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. "Семерка" намерена создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше согласованного "широкой коалицией" потолка.



По словам канцлера Казначейства Великобритании Надхима Захави, будет введен запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка. "Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение ввести всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, – говорится в совместном заявлении G7. – Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены (ценовой предел), которая будет определяться широкой коалицией стран".



"Итак, противники Путина придумали новую идею: заставить Россию продавать свою нефть так дешево, чтобы она не могла позволить себе вести войну. Этот шаг, хотя и трудновыполнимый, поможет мировой экономике бороться с более высокими ценами на энергоносители, которые подпитывают инфляцию, – пишет The Washington Post. – Однако есть много причин, по которым это может потерпеть неудачу: нет никаких гарантий, что Россия согласится поставлять нефть по установленным ценам, особенно если предел близок к себестоимости добычи. Кремль может полагать, что временное закрытие рынка нефти нанесет больший ущерб экономике Европы и Северной Америки, чем его собственной".



The New York Times называет решение по ограничению цены на российскую нефть "непроверенным" (untested), цитируя аналитика Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Рейчер Зиембу: она считает, что соглашение, достигнутое "семеркой", "вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Это… будет трудно отслеживать и полностью обеспечивать".



Лондонская Financial Times обращает внимание на то, что "руководители нефтяной отрасли и некоторые правительственные чиновники G7 выразили скептицизм по поводу того, как будет работать ограничение цены [на российскую нефть]", а также на озабоченность страховщиков судоходств. "Страх перед нарушением условий ограничения" приведет к тому, что "страховщики будут чрезмерно подстраховываться и снимать страховку с более широкого круга судов", что разбалансирует мировой страховой рынок.



В самой G-7 фактически признают бессмысленность вводимых ценовых ограничений. "Это работает только в том случае, если организовано глобально, – заявил Олаф Шольц. – Вы не можете сделать это в одностороннем порядке, а только в тесном сотрудничестве со многими другими. Иначе ничего не получится".



Между тем идею ограничить цену на российскую нефть не поддержали ни Индия, ни Китай. С апреля по июнь Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз и, как считает аналитик лондонской компании Vortexa Серена Хуанг, увеличит еще больше.



Частные индийские НПЗ, крупные покупатели российской нефти, стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение, пишет The Wall Street Journal.



Индийские компании зарабатывают на сырой нефти из России, используя ее в продуктах нефтепереработки, – бензине, дизельном топливе и химикатах.



То же самое проделывает Малайзия, экспортируя в Китай нефть из Венесуэлы, Ирана и России. По данным Bloomberg, импорт Китаем малайзийской нефти вырос почти до 800 тысяч баррелей в день. Это больше нефти, чем Малайзия производит сама. "Воды у берегов Малайзии известны перевалкой нефти с корабля на корабль, когда нефть смешивают, чтобы скрыть ее происхождение. Импортированная малазийская нефть, вероятно, представляет собой смесь из Ирана, Венесуэлы и России. Поставки мазута из этих трех стран осуществляются через ключевой экспортный узел в ОАЭ и маскируются под экспорт".



Аналитики инвестиционной группы BCS Global Markets указывают: "Любые попытки ограничить российский экспорт, скорее всего, приведут к общему росту цен, который в значительной степени нивелирует выпадающие объемы, тем самым нанося значительный ущерб мировым потребителям нефти… Значительный рост импорта Китаем российской нефти, несмотря на санкции США и Европы, указывает на то, что усилия США по ограничению цен, вероятно, обречены на провал: большие дисконты на российскую нефть лишь поощряют альтернативные схемы поставок".



Аналитик американской финансовой компании Again Capital Джон Килдафф уверен, что "китайцы, индийцы и турки не присоединятся к плану G7: я думаю, что [нефтяные] потоки в эти страны из России будут продолжаться".



"Мировые цены на нефть 2 сентября заметно подросли", – пишет американский финансовый журнал Barron's, выпускаемый компанией Dow Jones & Company.



Авторитетный американский бизнес-аналитик Мартин Хатчинсон в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen сказал, что "ограничение цен на нефть G7, вероятно… еще больше усугубит энергетический кризис". Он добавил, что государства G7 не контролируют политику потребителей тяжелой нефти, таких как Китай и Индия, а также крупных производителей энергии на Ближнем Востоке: "Нефть пойдет в Китай и Индию, а ближневосточная нефть по более высокой цене пойдет в Европу и США. Это глупо".



Наташа Линдштедт, профессор государственного управления и международных отношений в Университете Эссекса (Великобритания), говорит: можно с уверенностью предположить, что "Россия просто прекратит экспорт на Запад, если G7 попытается это реализовать, или хотя бы ограничит поставки".



Марк Мозур, рыночный аналитик S&P Global Commodity Insights, считает, что "политика ограничения цены [на нефть] не поставит Россию перед немедленным бюджетным стрессом, которого многие ожидают, и нельзя ожидать, что рынки будут интерпретировать потенциальный потолок [цены] так, как того хочет администрация Байдена... Эта битва уже проиграна…".



Директор американского Института анализа глобальной безопасности Гэл Люфт предупреждает: "Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель… Невозможно обмануть законы спроса и предложения".



В текущем и будущем годах прогнозируется серьезная нехватка нефти на мировом рынке. По оценке технического комитета ОПЕК+, в 2023 году дефицит составит 300 тыс. баррелей в сутки, увеличившись до 1,8 миллиона бар/сутки в четвертом квартале 2023 года. Это и приведет к цене на нефть в $140 за баррель. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662568440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка очередного заседания Сената

- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

- Кадровые перестановки

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №581

- Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они".

- О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%

- По следам скандалов в Туркестанской области

- Заявление МИД Республики Казахстан

- Кто способен побороться за пост президента Казахстана?