Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов

00:01 08.09.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 07.09.2022 |



Соглашения, подписываемые Западом, не стоят бумаги, на которой они фиксируются



Как и следовало ожидать, Запад не выполнил своих обещаний по созданию условий для вывоза российского зерна на мировой рынок. Об этом сообщили министр иностранных дел С. Лавров и представитель РФ в ООН В. Небензя. Обещания были зафиксированы в договоренностях, подписанных в Стамбуле при посредничестве Генерального cекретаря ООН А. Гутерриша, и предусматривали создание на Черном море коридора, обеспечивающего вывоз зерна.



22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями РФ и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Турция гарантировала безопасность судов, досмотр всех грузов, но ее руководство не в состоянии заставить западные страховые и стивидорные компании выполнять параметры зернового соглашения, касающиеся продуктового экспорта из РФ.



"Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет", – сказал В. Небензя. – Ни одно российское судно не вывезло российское зерно из российских портов на экспорт".



Россия подписывала зерновую сделку в Стамбуле, исходя из предположения, что Запад не заинтересован в мировой продовольственной катастрофе. Видимо, это было очередное заблуждение. Оказывается, заставить русских сгноить свой небывалый урожай в неготовых для длительного хранилища складах – цель, затмевающая рассудок. Голод в странах, которым не хватит хлеба, значения не имеет. Эти страны и без того постоянно голодают.



Россия выполняет свою часть соглашения и создает условия для вывоза украинского зерна морем, но оно идет совсем не голодающим, а в Европейский союз. Запад, напротив, договоренности не выполняет и создает препятствия российским судам на их маршрутах к потребителям. Судам запрещают заходы в порты для дозаправки или перевалки, их не снабжают навигационной информацией, они перестали существовать для мирового судоходства. В итоге Россия вынуждена прекратить зерновые рейсы.



Разворот судов с украинским зерном не в Азию и Африку, а в Европу еще раз показывает недоговороспособность Запада. Показывает невозможность договориться с "нашими партнерами" так, чтобы договоренности соблюдались. В конце концов, отсюда надо сделать вывод хотя бы на будущее и вывод затвердить.



7 сентября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сказал: "Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы все и делалось… В очередной раз просто, как в народе у нас говорят грубо, "кинули", надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения их интересов". Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку.



Соглашение по зерну имеет четырехмесячный срок действия и истекает в ноябре, когда продовольственные проблемы только начнут по-настоящему обнажаться. И тогда европейцы, ставшие заложниками лживости своих правительств, станут получать один за другим удары граблями по лбу.



Первый удар Европа получит глубокой осенью, когда из Северной Африки хлынет новая волна беженцев, так и не дождавшихся хлеба.



Второй удар Европе следует ждать к Новому году, когда Россия в одностороннем порядке прекратит действие соглашения, и в Одесском порту начнет сгнивать зафрахтованное на вывоз зерно.



Третий удар граблями состоится в начале 2023 года, после того как Россия наладит доставку зерна в Африку и Азию по северному и восточному маршрутам в обход Европы. В результате произойдет долгосрочный передел зернового рынка в пользу Москвы. Тем более что планируется строительство флота судов-зерновозов, сообщил журналистам на ВЭФ заместитель министра промышленности и торговли, статс-секретарь Виктор Евтухов.



История с вывозом зерна лишний раз подтверждает, что соглашения, подписываемые Западом, не стоят бумаги, на которой они фиксируются.